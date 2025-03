Lassila & Tikanoja Oyj

Pörssitiedote

5.3.2025 klo 15.00

Lassila & Tikanojan vuosikertomus 2024 on julkaistu

Lassila & Tikanojan vuosikertomus 2024 on julkaistu osoitteessa www.lt.fi/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset. Vuosikertomuskokonaisuus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, vuoden 2024 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin. Hallituksen toimintakertomus sisältää kestävyysraportin, joka on laadittu noudattaen kirjanpitolain 7 luvussa tarkoitettuja raportointistandardeja sekä taksonomia-asetuksen 8 artiklaa.

Lassila & Tikanoja julkaisee hallituksen toimintakertomuksen ja vuoden 2024 tilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti tilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä ja konsernitilinpäätöksen liitetiedot on merkitty XBRL block -merkintöinä.

Hallituksen toimintakertomus ja vuoden 2024 tilinpäätös on tämän tiedotteen liitteenä XHTML-tiedostona. Tiedotteen liitteenä on lisäksi vuosikertomus PDF-tiedostona sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportti. Vuosikertomuskokonaisuus on saatavilla myös osoitteessa www.lt.fi.

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Hilppa Rautpalo

Henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja

Lisätietoja:

lakiasiainjohtaja Hilppa Rautpalo, puh. 040 687 67123

talousjohtaja Joni Sorsanen, puh. 050 443 3045

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, tehtaat ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 770,7 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 7 400 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

