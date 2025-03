Meriaura Group Oyj: Muutos Meriaura Group Oyj:n vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen ajankohtaan – yhdistyvien Meriaura Group Oyj:n ja Summa Defence Oy:n hallitukseen ehdotetaan uusia jäseniä

Meriaura Group Oyj

Yhtiötiedote 5.3.2025 klo 14.00 (CET)

Muutos Meriaura Group Oyj:n vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen ajankohtaan – yhdistyvien Meriaura Group Oyj:n ja Summa Defence Oy:n hallitukseen ehdotetaan uusia jäseniä



Meriaura Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2025 ajankohta on muuttunut. Aikaisemmin ilmoitetusta poiketen, Meriaura Group Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiökokouksen uudeksi päivämääräksi 16.4.2025. Yhtiökokouskutsu julkaistaan yhtiötiedotteella 3 viikkoa ennen kokousta, ja ilmoittautumisohjeet löytyvät sen jälkeen myös yhtiön verkkosivuilta www.meriauragroup.com.

Yhtiökokouksessa käsitellään ja päätetään tavanomaisten yhtiökokouksen päätäntävaltaan kuuluvien asioiden lisäksi 29.1.2025 tiedotetun Meriaura Group Oyj:n ja Summa Defence Oy:n yhdistymisestä osakevaihdolla.



Yhtiökokouksessa yhtiölle ehdotetaan nimitettäväksi myös uusi hallitus, jonka kokoonpano on muuttunut aikaisemmin tiedotetusta. Yhdistyvien Meriaura Group Oyj:n ja Summa Defence Oy:n hallitukseen kuuluisivat Samuli Koskela, Arto Räty, Erja Sankari, Sirpa-Helena Sormunen ja Antti Vehviläinen. Hallituksen puheenjohtajana toimisi ehdotuksen mukaan Samuli Koskela. Kaikki ehdotetut jäsenet ovat yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Samuli Koskela

Hallituksen puheenjohtaja – Syntynyt vuonna 1974, hallituksen jäsen, yrittäjä

Samuli Koskela on kokenut juristi ja liiketoimintakauppojen ammattilainen, joka on erikoistunut yritysjärjestelyihin, kasvustrategioihin ja strategian toteutukseen yli kahdenkymmenen vuoden kokemuksella. Pitkän uransa aikana hän on toiminut juristina ja johtajana, viimeisimpänä Lexia asianajotoimiston osakkaana ja toimitusjohtajana. Koskela on osoittanut pätevyytensä johtamalla yritysjärjestelyprosesseja ja käynnistämällä strategisia kasvualoitteita eri toimialoilla. Hän on toiminut neuvonantajana niin yksityisille kuin julkisesti noteeratuille yhtiöille.

Arto Räty

Hallituksen jäsen – Syntynyt vuonna 1955, Senior Advisor, hallitusammattilainen, kenraaliluutnantti evp

Arto Räty on kokenut johtaja, jonka tehtävänä on auttaa yrityksiä sopeutumaan uusiin toimintaympäristön muutoksiin. Räty toimi lähes kuusi vuotta Fortumin johtoryhmän jäsenenä, vastaten julkisen yhtiön yhteiskuntasuhteista, viestinnästä, brändistä, kestävyydestä ja turvallisuudesta. Nykyisin Räty toimii hallitusammattilaisena ja neuvonantajana. Räty on Itärata Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Auris Energyn, Etelä-Savon Energian, Outokummun Energian hallituksen jäsen ja abrdn Private Equity Fund (Europe) -rahaston infrastruktuurin neuvontapaneelin jäsen. Hän toimii myös Milttonin vanhempana neuvonantajana.

Räty on rakentanut uransa armeijassa (kenraaliluutnantti) ja palvellut yhdeksän vuotta puolustusministeriössä. Viimeiset viisi vuotta hän toimi puolustushallinnossa puolustusministeriön kansliapäällikkönä ja kansallisen turvallisuuskomitean puheenjohtajana.

Antti Vehviläinen

Hallituksen jäsen – Syntynyt vuonna 1955, MBA

Antti Vehviläinen toimii Senior Advisorina konsultointiyritys JEITO:ssa. Vehviläinen toimi Liikenneviraston pääjohtajana vuosina 2013-2018, vastaten kaikista Suomen liikenneinfrastruktuureista (tie/raide/meri). Vuosina 1987-2012 hän vastasi StoraEnso Oyj:n globaalista toimitusketjusta. Vehviläinen on toiminut hallinnollisissa ja markkinoinnin johtotehtävissä suomalaisissa ja kansainvälisissä varustamoissa vuosina 1978-1986, mm. Brasiliassa ja Saksassa. Hän on ollut hallituksen jäsen useissa suomalaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä sekä kansainvälisissä logistiikkaorganisaatioissa. Vehviläinen on Meriaura Oy:n hallituksen jäsen.

Sirpa-Helena Sormunen

Hallituksen jäsen – Syntynyt vuonna 1959, oikeustieteen kandidaatti

Sirpa-Helena Sormunen on kokenut lakialan ammattilainen, jolla on laaja kokemus compliancesta ja yrityshallinnosta. Hän on toiminut merkittävissä tehtävissä, kuten Fortumin lakiasiainjohtajana ja Uniper SE:n lakiasiainjohtajana ja Chief Compliance Officerina. Tällä hetkellä hän toimii Gasum Oyj:n hallituksen puheenjohtajana ja Enersensen hallituksen jäsenenä. Vuosina 2012-2024 Sormunen toimi Nammo AS:n hallituksen jäsenenä.

Erja Sankari

Hallituksen jäsen – Syntynyt vuonna 1973, kauppatieteiden maisteri

Erja Sankari on kokenut johtaja, jolla on vahva tausta globaalien toimitusketjujen hallinnasta ja operatiivisista toiminnoista. Hän työskentelee iLOQin operatiivisena johtajana. Ennen iLOQiin siirtymistä Sankari toimi Nokian globaalien toimitusketjujen johtajana. Lisäksi Sankari on aktiivisesti mukana useissa johtotehtävissä, ja toimii tällä hetkellä Nurminen Logistics Oyj:n, Partnera Oyj:n, Proventia Oy:n ja Eltel Group AB:n hallituksen jäsenenä sekä Oulun yliopiston neuvottelukunnan varapuheenjohtajana. Aiemmin hän on toiminut Leden Group Oy:n hallituksen jäsenenä.

Meriaura Group Oyj ja Summa Defence Oy yhdistyvät osakevaihdolla

Meriaura Group Oyj allekirjoitti 29.1.2025 ehdollisen osakevaihtosopimuksen, jolla se ostaa puolustus- ja turvallisuusalan yhtiöitä yhteen kokoavan Summa Defence Oy:n koko osakekannan. Yritysjärjestelyssä Suomeen syntyy turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen keskittyvä vahva yritysryhmä, jossa merkittävässä roolissa on ns. kaksoiskäyttöteknologia. Järjestelyn yhteydessä Merilogistiikka -liiketoiminta (Meriaura Oy ja sen 100 % omistama tytäryhtiö VG-EcoFuel Oy) myydään Meriaura Invest Oy:lle. Uuden listatun yhtiön nimeksi tulee Summa Defence Oyj. Meriaura Groupin nykyisten osakkeenomistajien osuus uudesta yrityskokonaisuudesta tulee olemaan 11,9 prosenttia ja Summa Defencen osakkeenomistajien osuus 88,1 prosenttia.

Meriaura Group Oyj:n yhtiötiedote ehdollisesta osakevaihtosopimuksesta on luettavissa osoitteessa:

https://meriauragroup.com/fi/meriaura-group-oyj-sisapiiritieto-meriaura-group-oyj-ja-summa-defence-oy-yhdistyvat-uudeksi-puolustusalan-konserniksi/

MERIAURA GROUP OYJ

Lisätietoja:

Meriaura Group Oyj

Toimitusjohtaja Jussi Mälkiä

Puh: +358 40 078 5489

Sähköposti: jussi.malkia@meriaura.com



Summa Defence Oy

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen

Puh: +358 44 517 4543

Sähköposti: jussi.holopainen@summadefence.com





Meriaura Group Oyj lyhyesti

Meriaura Groupilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoimintaa harjoittava Meriaura Oy on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja vähäpäästöisiä merikuljetuspalveluita, jotka perustuvat pitkiin rahtaussopimuksiin, nykyaikaiseen laivastoon ja toiminnan kestävyyden aktiiviseen kehittämiseen. Lisäksi Meriauralla on vahva markkina-asema merikuljetusten tarjoajana uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa.

Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluu myös VG-EcoFuel Oy, joka valmistaa biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta keskittyy puhtaan energian kokonaisratkaisuihin. Meriaura Energy Oy suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä teollisuuteen ja kaukolämmön tuotantoon. Energiantuotannon ytimenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön itse valmistamia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Uusiutuva Energia -liiketoimintaan kuuluu myös Rasol Oy, joka toimittaa laadukkaita aurinkosähköjärjestelmiä kiinteistöjen ja yritystoiminnan tarpeisiin sekä aurinkopuistoihin.

Meriaura Groupin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla tunnuksella MERIS ja Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla tunnuksella MERIH.

www.meriauragroup.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.