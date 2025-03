Ontex breidt uit in Segovia (ES) met een nieuw R&D-centrum en verhoogde productiecapaciteit

Officiële opening van het R&D-centrum in Segovia, gericht op innovatie in vrouwelijke zorg.

Uitbreiding van de productiefaciliteit in Segovia, inclusief nieuwe productielijnen, het creëren van banen en verhoogde capaciteit in de categorieën babyverzorging, vrouwelijke zorg en volwassenenzorg.

Duurzaamheid centraal, met investeringen in hernieuwbare energie en milieuvriendelijke productieprocessen.

Segovia, Spanje, 5 maart 2025 – Ontex Group NV, een toonaangevende ontwikkelaar en producent van persoonlijke verzorgingsproducten, is trots de opening van haar nieuwe R&D-centrum in Segovia aan te kondigen. Dit markeert het hoogtepunt van een reeks investeringen om de innovatie- en productiecapaciteiten van de site uit te breiden. Deze investeringen versterken Ontex’ engagement voor snelle, betaalbare en duurzame innovatie, terwijl ze tegelijk de wendbaarheid van de toeleveringsketen verbeteren voor klanten in Ontex’ kernmarkten.

Officiële opening van het R&D-centrum in Segovia

Op 5 maart werd het R&D-centrum in Segovia officieel geopend in aanwezigheid van Dhr. Alfonso Fernández Mañueco (President van de Junta van Castilië en León), Dhr. José Mazarías Pérez (Burgemeester van Segovia), Mevr. Olga Llorente Tabanera (Burgemeester van Valverde), Dhr. Miguel Ángel de Vicente Martín (President van de Provinciale Raad van Segovia), samen met andere vooraanstaande gasten, leiders uit de industrie en lokale functionarissen.

De opening van het 6e R&D-centrum van Ontex is een belangrijke mijlpaal in de wereldwijde innovatiestrategie van Ontex. Het centrum, gevestigd binnen de productiefaciliteit, is speciaal ontworpen om innovaties efficiënt op te schalen en weerspiegelt Ontex’ inzet om hoogwaardige oplossingen voor iedereen toegankelijk te maken.



Deze ultramoderne faciliteit is gericht op:

Een efficiëntere productie om nieuwe producten sneller op de markt te brengen.

om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Duurzamere productieprocessen , met milieuvriendelijke materialen en technieken die de CO₂-uitstoot verlagen.

, met milieuvriendelijke materialen en technieken die de CO₂-uitstoot verlagen. Slimme, kosteneffectieve en betrouwbare innovaties die inspelen op de veranderende behoeften van klanten.



"Innovatie en duurzaamheid vormen de kern van alles wat we doen bij Ontex. Met het R&D-centrum in Segovia bouwen we een dynamisch ecosysteem dat leveranciers, partners en klanten samenbrengt om oplossingen te co-creëren die het dagelijks leven voor iedereen gemakkelijker maken. Door samenwerkingen en partnerschappen te bevorderen, kunnen we klantgerichte innovatie wereldwijd stimuleren," zei Annick De Poorter, Chief Innovation and Sustainability Officer.

Het R&D-centrum in Segovia maakt deel uit van Ontex’ wereldwijde netwerk van innovatiehubs, samen met de faciliteiten in Mayen (Duitsland) en Buggenhout (België). Dit ecosysteem verbindt wereldwijde expertise met lokale behoeften en versterkt Ontex’ positie als een betrouwbare en flexibele partner in de persoonlijke hygiëne-industrie.





Groei in productie en werkgelegenheid

De afgelopen twee jaar heeft Ontex flink geïnvesteerd in de fabriek in Segovia om haar rol als belangrijk productiecentrum binnen de toeleveringsketen te versterken en klanten in Europa te ondersteunen op het gebied van babyverzorging, vrouwelijke zorg en volwassenenzorg. Dankzij nieuwe productielijnen en verdere automatisering is de capaciteit aanzienlijk gegroeid, van 16 lijnen in 2022 naar 25 begin 2025, met plannen voor verdere uitbreiding.

"Naarmate onze operaties groeien, groeit ook onze betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. De afgelopen jaren is ons team gegroeid van 300 naar 700 medewerkers, met recent meer dan 200 nieuwe collega’s die er bij zijn gekomen. De uitbreiding zal nog eens 100 extra jobs creëren, wat de lokale economie versterkt en jong talent in Castilla y León helpt behouden. Deze groei maakt onze toeleveringsketen wendbaarder en biedt tegelijk aantrekkelijke carrièremogelijkheden,” zei Jose Ignacio Luengo, Manufacturing Director Zuidwest-Europa.

Download media kit:

https://ontex.com/company/around-the-world/segovia-downloads/







Contact

Investeerders Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 investor.relations@ontexglobal.com

Media Catherine Weyne +32 53 33 36 22 corporate.communications@ontexglobal.com



Over Ontex

Ontex is een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van producten in babyverzorging, dameshygiëne en volwassenenzorg, zowel voor retailers als voor de gezondheidszorg. De innovatieve producten van Ontex worden in zo'n 100 landen verdeeld via retailers en zorgverleners. Ontex stelt wereldwijd zo'n 7.200 mensen tewerk en is aanwezig in 17 landen, met hoofdzetel in Aalst, België. Ontex staat genoteerd op Euronext Brussel en maakt deel uit van de Bel Mid® index. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, ga naar ontex.com of volg Ontex op LinkedIn.

Bijlage