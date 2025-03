Baltic Horizon Fondi osakuomanike üldkoosolek - teade investoritele

Osakuomaniku taotlusel, kelle osakud esindavad rohkem kui 1/10 kõigist häältest, kutsub Northern Horizon Capital AS Baltic Horizon Fondi osakuomanikke ja Rootsi hoidmistunnistuse (edaspidi „SDR“) omanikke (edaspidi koos „investorid“) osalema Baltic Horizon Fondi erakorralisele üldkoosolekule, mis toimub 27. märtsil 2025.a algusega kell 14:00 (kohaliku Eesti aja järgi) Northern Horizon Capital ASi kontoris aadressil Roseni 7 (A-torn), 6.korrus, 10111 Tallinn, Eesti. Koosolekule registreerimine algab kell 13:00. Üldkoosolek toimub inglise keeles.

Üldkoosolek kutsutakse kokku juhindudes Baltic Horizon Fondi reeglite punktidest 10.3.3, 10.5, 10.6 ja 11.2 ning investeerimisfondide seaduse paragrahvi 47 lõikest 1.

Baltic Horizon Fondi osakute ja häälte koguarv on 143,562,514.

Lisaks pakume üldkoosoleku jälgimiseks võimaluse osaleda üldkoosolekut kajastaval veebiseminaril 27. märtsil 2025.a kell 14:00.

Veebiseminaril osalemiseks palume teil registreerida järgneva lingi kaudu: https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_Cd4HF9QwQpaCuPaPa5etOA.

Teile saadetakse link ning juhised veebiseminariga liitumiseks. Veebiseminar salvestatakse ning on kõigile kättesaadav meie veebilehelt www.baltichorizon.com.

Päevakord, nagu osakuomanik on välja pakkunud:

Otsus valida Andrius Smaliukas alates 1. maist 2025 kaheks aastaks Baltic Horizon Fondi nõukogu uueks liikmeks. Otsus valida Milda Dargužaitė alates 1. maist 2025 kaheks aastaks Baltic Horizon Fondi nõukogu uueks liikmeks. Otsus valida Antanas Anskaitis alates 1. maist 2025 kaheks aastaks Baltic Horizon Fondi nõukogu uueks liikmeks. Otsus maksta nõukogu esimehele tasu nõukogu liikme kohustuste täitmise eest summas 36 000 eurot kalendriaasta kohta. Otsus maksta nõukogu liikmetele, välja arvatud esimees, tasu nõukogu liikme kohustuste täitmise eest summas 11 000 eurot kalendriaasta kohta. Otsus kutsuda tagasi Reimo Hammerberg, Monica Hammer ja David Bergendahl Baltic Horizon Fundi nõukogu liikme ametist, mille viimane tähtaeg on 30. aprill 2025.

Palume investoritel saata päevakorra punktidega seotud küsimused ja märkused fondijuhi e-maili aadressile Tarmo.Karotam@nh.cap.com hiljemalt 20. märtsil 2025.a. Northern Horizon Capital AS vastab küsimustele ja märkustele koosolekul.

Õigus üldkoosolekul osalemiseks ja teavitus osalemisest

Üldkoosolekul osalemiseks on õigustatud investor, kelle nimel on Baltic Horizon Fondi osakuomanike Nasdaq CSD SE poolt peetavas registris registreeritud Baltic Horizon Fondi osakuid või Euroclear Sweden AB registris SDR-e 10 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 17. märtsi 2025.a Nasdaq CSD SE tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekul sujuva registreerimise protsessi toimimise huvides palume investoritel, kes hoiavad osakuid enda nimel, teavitada oma üldkoosolekul osalemise soovist e-maili aadressile bhfmeeting@nh-cap.com hiljemalt 24. märtsiks 2025.a. Teavitus peab sisaldama investori nime, isikukoodi (juriidilise isiku puhul registrikoodi), aadressi ja esindatud osakute arvu; samuti, juhul kui see on asjakohane, üldkoosolekul osaleva esindaja informatsiooni koos tema nime ja isikukoodiga. Üldkoosolekul esindaja osalemine ei välista ka investori enda osalemist üldkoosolekul.

Juhised Euroclear Sweden AB, Rootsi süsteemis registreeritud SDR-ide omanikele

OLULINE NÕUE : SDR omanikud, kelle hoidmistunnistused on registreeritud Euroclear Sweden AB registris panga või mõne muu esindajakonto kaudu, on kohustatud teavitama panka või esindajakonto pakkujat 17. märtsiks 2025, et pank või esindajakonto pakkuja lisaks ajutiselt isiku nime Euroclear Sweden AB omanike registrisse.

Palume SDR-ide omanikel teavitada oma üldkoosolekul osalemisest e-posti aadressil bhfmeeting@nh-cap.com hiljemalt 24. märtsil 2025.a kell 16:00 Eesti aja järgi. Teavitus peab sisaldama investori nime, isikukoodi (juriidilise isiku puhul registrikoodi), aadressi ja esindatud osakute arvu; samuti, juhul kui see on asjakohane, Üldkoosolekul osaleva esindaja informatsiooni koos tema nime ja isikukoodiga. Üldkoosolekul esindaja osalemine ei välista ka investori enda osalemist Üldkoosolekul.

Volikirja alusel esindamine

Palume investoritel, keda esindatakse Üldkoosolekul volikirja alusel, esitada selleks kirjalik volikiri eesti või inglise keeles (käesoleva teate lisaks nr 1 on volikirja näidis).

Volikirja koopia tuleb saata e-posti aadressile bhfmeeting@nh-cap.com koos teavitusega soovist üldkoosolekul osaleda. Juhul kui volikirja on andnud juriidiline isik, tuleb esitada ka kinnitatud koopia registrikaardist või sellega võrdsest dokumendist ja kui asjakohane, siis ka kinnitatud koopia dokumendist, mis tõendab volikirja allkirjastanud isiku esindusõigust.

Kuivõrd Baltic Horizon Fond on registreeritud Eestis, juhime tähelepanu, et iga välisriigis väljastatud volikiri (või juriidilise isiku registreerimistunnistuse tõestatud koopia) peab olema notariaalselt kinnitatud ja sellele peab olema lisatud apostill. Näiteks kohaldub apostilliga kinnitamise nõue Soomes ja Rootsis välja antud notariaalselt kinnitatud volikirjadele.

Instruktsioonid Üldkoosoleku päevaks

Palume Üldkoosolekul osalejatel olla valmis esitama isikut tõendav dokument (pass või ID kaart) ning esindaja puhul ka esindusõiguse aluseks oleva volikirja originaaldokument eesti või inglise keeles. Juhul kui investor on juriidiline isik, palume esitada eesti- või inglisekeelsed dokumendid, mis tõendavad investori esindamise õigust ja kui asjakohane, siis volikirja allkirjastanud isiku esindusõigust.

Northern Horizon Capital AS kasutab volikirjade ja Nasdaq CSD SE poolt peetava osakuomanike registri ning Euroclear Sweden AB, Rootsi süsteemis registreeritud SDR-ide omanike kohta kogutud teavet Üldkoosolekule registreerimiseks.

Otsus valida Andrius Smaliukas uueks Baltic Horizon Fondi nõukogu liikmeks

Vastavalt Baltic Horizon Fondi reeglite punktile 11.2 valib üldkoosolek nõukogu liikmed vähemalt kaheks aastaks. Tehakse ettepanek valida Andrius Smaliukas uueks nõukogu liikmeks.

Dr. Smaliukas on Leedu advokaadibüroo MMSP juhtivpartner, mis on keskendunud ettevõtete strateegilisele nõustamisele ja vaidluste lahendamisele. Varem oli ta partner ühes juhtivas ülebaltilises büroos Valiunas Ellex ning tal on peaaegu 20-aastane kogemus vahekohtuniku ja rahvusvahelise vahekohtu juhtiva nõustajana. Dr. Smaliukas omandas doktorikraadi ja õigusteaduse magistrikraadi Vilniuse Ülikoolis, tegi kraadiõpinguid Oxfordis ning läbis Cambridge'i kohtunike ärikooli ja Harvardi õigusteaduskonna juhtimisprogrammid. Dr. Smaliukas on Staticus Groupi ja Kesko Senukai juhatuse liige, tal on ulatuslik nõustamiskogemus ärikinnisvara ühinemiste ja omandamiste ning investeeringute juhtimise valdkonnas kogu Baltikumis.

Andrius Smaliukas ei oma ühtegi Baltic Horizon Fondi osakut.

Otsus valida Milda Dargužaitė uueks Baltic Horizon Fondi nõukogu liikmeks

Vastavalt Baltic Horizon Fondi reeglite punktile 11.2 valib üldkoosolek nõukogu liikmed vähemalt kaheks aastaks. Tehakse ettepanek valida Milda Dargužaitė uueks nõukogu liikmeks.

Milda Dargužaitė on Northern Horizon Capital A/S, Northern Horizon Capital ASi aktsionäri, endine tegevjuht. Ta vastutas ettevõtte tegevuse ja strateegilise suuna juhtimise eest, sealhulgas uute fondide ja investeerimisvahendite arendamise eest. Mildal on märkimisväärne kogemus nii avalikus kui ka erasektoris, nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Ta liitus ettevõttega 2018. aastal pärast ametikohti Leedu peaministri büroo kantslerina, Invest Leedu tegevdirektorina ja Leedu majandusministri nõunikuna. Milda omab rikkalikku kogemust finants- ja portfellihalduse valdkonnas, mis pärineb tema tööajast Goldman Sachsis New Yorgis ja Barclaysis Londonis. Milda Dargužaitė oli Northern Horizon Capital ASi nõukogu liige alates 2018. aasta juulist kuni 2023. aasta septembrini.

Mildal on bakalaureusekraad matemaatikas ja majanduses Middlebury kolledžist ning magistrikraad operatsioonide uurimise ja finantstehnika alal Princetoni ülikoolist. Ta on olnud mitme Northern Horizon Groupi üksuse juhatuse liige.

Milda Dargužaitė ei oma ühtegi Baltic Horizon Fondi osakut.

Otsus valida Antanas Anskaitis uueks Baltic Horizon Fondi nõukogu liikmeks

Vastavalt Baltic Horizon Fundi reeglite punktile 11.2 valib üldkoosolek nõukogu liikmed vähemalt kaheks aastaks. Tehakse ettepanek valida Antanas Anskaitis uueks nõukogu liikmeks.

Antanas Anskaitis on partner Grinvestis, mis on erainvesteeringute ettevõte, mis tegeleb kinnisvara ja transpordiga. Antanasil on üle 20 aasta kinnisvarainvesteeringute juhtimise kogemust (sellest 16 aastat Northern Horizon Capital grupis). Alates 2015. aastast kuni 2020. aastani juhtis Antanas Partners Groupi nimel edukat Balti-Poola investeerimisportfelli ning juhtis üle 30 ärikinnisvaratehingu Baltikumis ja Poolas, omades kogemust nii müügi- kui ka ostupoolel. Antanasil on magistrikraad juhtimises ja majanduses.

Grinvest on oma Eesti tütarettevõtja Gene Investments OÜ kaudu Baltic Horizon Fondi suurim osakuomanik (>25%) käesoleva teate esitamise ajal.

Otsus maksta tasu nõukogu esimehele

Vastavalt Baltic Horizon Fondi reeglite punktile 11.11 on nõukogu liikmetel õigus saada hüvitist oma töö eest. Nõukogu esimehele ja nõukogu liikmetele makstava tasu suurus otsustatakse üldkoosolekul. Vastavalt Baltic Horizon Fondi reeglite punktile 11.4 valivad nõukogu liikmed esimesel koosolekul pärast uue(te) liikme(te) valimist enda seast esimehe.

Ettepanekus välja toodud koosseisus kavatseb nõukogu töötada tihedas koostöös Northern Horizon Capital ASi allkomiteedega ja kohtub vähemalt kord kuus, kuni Baltic Horizon Fond on ümberkujundamisetapis. Seetõttu tehakse ettepanek maksta nõukogu esimehele tasu summas 36 000 eurot kalendriaasta kohta.

Otsus tasude maksmise kohta nõukogu liikmetele

Vastavalt Baltic Horizon Fondi reeglite punktile 11.11 on nõukogu liikmetel õigus saada hüvitist oma töö eest. Nõukogu esimehele ja nõukogu liikmetele makstava tasu suurus otsustatakse üldkoosolekul.

Kavandatav tasu on sama, mis praegustel nõukogu liikmetel. Osakuomanik teeb ettepaneku maksta igale nõukogu liikmele (v.a esimees, kellele makstakse tasu vastavalt punktile 4) 11 000 eurot kalendriaasta kohta.

Otsus kutsuda tagasi Reimo Hammerberg, Monica Hammer ja David Bergendahl Baltic Horizon Fundi nõukogu liikme ametist

Vastavalt Baltic Horizon Fondi reeglite punktile 10.3.3 toimub üldkoosolekuga nõukogu liikmete tagasikutsumine.

Lisa 1:

