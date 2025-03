L'OSBI annonce la nomination des nouveaux membres du conseil d’administration

TORONTO, 05 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil d’administration de l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OSBI) a le plaisir d’annoncer la nomination des trois personnes suivantes au conseil.

Jason Enouy B.A., JD se joint au conseil d'administration à titre de directeur de l'industrie. Il est vice-président principal et responsable de la conformité chez Raymond James Ltd., où il dirige toutes les fonctions de conformité de la firme. Avant de rejoindre la firme, il a dirigé des fonctions de conformité et de gestion des risques au sein de deux grandes firmes canadiennes de gestion de patrimoine et de valeurs mobilières, ainsi que d'une banque à charte de l'annexe II. M. Enouy est membre du Barreau de l'Ontario, il est titulaire d'un diplôme de Juris Doctor de l'Université de Toronto et d'un baccalauréat ès arts de l'Université Carleton d'Ottawa. Il siège au conseil d'administration de la Fondation Raymond James Canada.





Professeure Marina Pavlović LL.B, LL.M se joint au conseil d'administration à titre d'administrateur chargé de la protection des intérêts des consommateurs. Elle est professeure agrégée à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa, section Common Law. Experte canadienne renommée spécialisée dans les droits des consommateurs et la politique technologique, elle possède une solide expérience dans les domaines de la recherche, de la défense des intérêts et de la réforme du droit relatif aux droits des consommateurs et à l'accès à la justice. Mme Pavlović entretient des liens étroits avec des organisations de consommateurs et d'intérêt public et les a représentées à titre d'avocate devant la Cour suprême du Canada dans des affaires marquantes, notamment Douez c. Facebook, Uber c. Heller et Association du transport aérien international c. Canada. Elle a également plaidé devant le CRTC, l'Office des transports du Canada et des comités parlementaires, ce qui lui a permis d'influer sur des décisions politiques et réglementaires clés concernant les droits des consommateurs. Enseignante distinguée, Mme Pavlović est reconnue pour avoir redéfini l'éducation juridique grâce à sa pédagogie innovante et immersive. Elle est membre du Barreau de l'Ontario et est titulaire d'un diplôme en droit de l'Université de Belgrade ainsi ainsi que d'un LL.M. en droit et technologie de l'Université d'Ottawa.





L’OSBI est supervisé par un conseil d’administration indépendant. Les règlements administratifs de l’OSBI exigent que la majorité des administrateurs, y compris le président du conseil, soient indépendants, ce qui signifie qu’ils ne font pas partie du secteur ou du gouvernement depuis au moins deux ans. Ces administrateurs indépendants sont appelés administrateurs communautaires. Trois membres issus de la collectivité sont désignés administrateurs chargés de la protection des intérêts des consommateurs. Ils s’intéressent particulièrement aux intérêts et aux perspectives de consommateurs servis par l’OSBI, y ont accès et possèdent la compétence nécessaire pour les représenter. Le conseil comprend également trois administrateurs de l’industrie désignés qui sont directement affiliés à une firme participante.

Les administrateurs de l’industrie et les administrateurs des intérêts des consommateurs doivent apporter leurs points de vue et leur expertise uniques aux délibérations du conseil pour s’assurer que la gouvernance de l’OSBI est entreprise avec une compréhension et une appréciation des intérêts et des préoccupations de tous les intervenants servis par l’organisation. Tous les administrateurs ont une obligation fiduciaire envers l’OSBI et ne peuvent défendre ni représenter aucun intérêt extérieur lorsqu’ils participent à la gouvernance de l’OSBI.

Vous obtiendrez de plus amples renseignements à propos du conseil d’administration sur le site Web de l’OSBI.

L’Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OSBI) est un organisme national indépendant et sans but lucratif qui aide les consommateurs et les firmes de services financiers à régler leurs différends et à diminuer le nombre de ces conflits dans les deux langues officielles. L’OSBI répond aux requêtes, mène des enquêtes équitables et accessibles au sujet des plaintes non résolues et met en commun ses connaissances et son expertise avec les intervenants et le public. Si un consommateur dépose une plainte contre une banque ou une société d’investissement membre de l’OSBI et qu’il n’a pas été en mesure de la résoudre avec ces derniers, l’OSBI mène une enquête sans frais pour le compte du consommateur. Lorsqu’une plainte est fondée, l’OSBI peut recommander une indemnisation maximale de 350 000 $.

