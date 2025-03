Bonduelle - Résultats du 1er semestre 2024-2025 : Le Groupe Bonduelle affiche une croissance de sa rentabilité opérationnelle courante et une progression de son activité à marques. Bonduelle confirme ses objectifs annuels.

BONDUELLE

Siège social - "La Woestyne" - 59173 Renescure - France

Bonduelle SCA - Société en commandite par actions au capital de 57 102 699,50 euros

RCS DUNKERQUE 447 250 044

Résultats du 1er semestre 2024-2025

(1er juillet 2024 - 31 décembre 2024)

Le Groupe Bonduelle affiche une croissance de sa rentabilité opérationnelle courante et une progression de son activité à marques

Bonduelle confirme ses objectifs annuels

Sur ce 1er semestre de l’exercice 2024-2025, le Groupe Bonduelle affiche une forte progression de + 17,8 % en données comparables(1) de son résultat opérationnel courant, qui s’établit à 48 millions d’euros à taux de change courants et 47,8 millions d’euros à taux de change constants, contre 40,6 millions d’euros l’exercice précédent.

Sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2024, le chiffre d’affaires du 1er semestre de l’exercice 2024-2025 du Groupe Bonduelle s’établit à 1 119,4 millions d’euros contre 1 139,2 millions d’euros au 1er semestre de l’exercice précédent, soit une évolution de - 1,5 % en données comparables(1) et - 1,7 % en données publiées, les évolutions des devises pesant marginalement sur la croissance de l’activité (- 0,2 %).

En valeur, la nette progression de + 1,9 % des activités à marques sur la période confirme la pertinence du choix stratégique de développer les marques annoncé dans le plan de transformation du groupe, "Transform to win" en octobre dernier. Elle contraste avec le repli marqué des activités à marques distributeurs : - 6,9 %.

En dépit d’un léger repli de l’activité au 1er semestre et des effets négatifs attendus sur la rentabilité au second semestre en raison de la mauvaise campagne agricole en Russie, le Groupe Bonduelle confirme ses objectifs annuels.

En conformité avec la norme comptable IFRS 5, les éléments du compte de résultat relatifs à l’activité de salade en sachet en France et en Allemagne, dont l’annonce du projet de cession a été faite le 29 août 2024, sont regroupés dans le compte de résultat des états financiers publiés sous la rubrique “résultat net des activités non poursuivies”.





Message de Xavier Unkovic - Directeur Général :

Notre transformation est en marche ! Nous nous sommes lancés dans une transformation ambitieuse du groupe sur trois ans, baptisée "Transform to win" ; elle s’appuie sur des fondamentaux solides : une mission d’entreprise moderne qui met l’impact positif au cœur de l’activité, des marques emblématiques et notre lien solide avec le monde agricole. L'année 2025 marque le début de la phase de transition, une étape clé pour préparer le rebond et l'accélération de nos performances dans les années à venir.

Le 1er semestre 2024-2025 témoigne déjà de résultats tangibles sur les cinq piliers stratégiques qui constituent les bases solides de la transformation du groupe d'ici 2027. La feuille de route est claire et nos équipes sont pleinement engagées pour atteindre les objectifs. Nous nous préparons à un printemps riche en activations et communication sur nos marques et nos innovations, éléments majeurs de notre transformation. Aux Etats-Unis, Bonduelle Americas retrouve pour la première fois depuis quatre ans le chemin de la croissance, ce qui confirme la pertinence de nos choix stratégiques tandis qu'en Europe, la réorganisation de notre portefeuille d'activités progresse à un bon rythme. Nos opérations poursuivent leurs efforts sur l’excellence opérationnelle, et nous travaillons sur l’efficacité de nos organisations à mettre en œuvre nos stratégies. Enfin, plus que jamais, nous réaffirmons notre ambition de déployer un modèle d’affaires durable et progressons sur le chemin de la certification B CorpTM du groupe à 100 % d’ici la fin de l’année.

*******

Les comptes semestriels de l’exercice 2024-2025 ont été arrêtés par la Gérance puis examinés par le Conseil de Surveillance le 05 mars 2025 et ont fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux Comptes.

Données d’activités - chiffres clés

(en millions d’euros) 1er semestre

2024-2025 1er semestre

2023-2024 Variations Chiffre d’affaires 1 119,4 1 139,2 - 1,7 % Résultat opérationnel courant 48,0 40,6 + 18,3 % Marge opérationnelle courante 4,3 % 3,6 % + 70 bps Résultat net des activités poursuivies 17,2 6,4 + 167,5 % Résultat net consolidé - 5,0 4,5 - 211,6 % Gearing(2) 1,23 0,95

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires du 1er semestre de l’exercice 2024-2025 du Groupe Bonduelle s’établit à 1 119,4 millions d’euros contre 1 139,2 millions d’euros au 1er semestre de l’exercice précédent, soit une évolution de - 1,5 % en données comparables(1) et - 1,7 % en données publiées.





Répartition du chiffre d’affaires par zone

CA total consolidé

(en millions d’euros) 1er semestre

2024-2025 1er semestre

2023-2024 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Zone Europe 672,3 712,6 - 5,6 % - 5,8 % Zone hors Europe 447,1 426,6 4,8 % 5,8 % Total 1 119,4 1 139,2 - 1,7 % - 1,5 %

Répartition du chiffre d’affaires par segment d’activités

CA total consolidé

(en millions d’euros) 1er semestre

2024-2025 1er semestre

2023-2024 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Conserve 554,7 594,7 - 6,7 % - 6,4 % Surgelé 150,4 148,9 1,0 % 0,9 % Frais 414,3 395,6 4,7 % 5,1 % Total 1 119,4 1 139,2 - 1,7 % - 1,5 %

Zone Europe

La zone Europe, qui représente 60,1 % de l’activité sur la période, affiche sur l’ensemble du 1er semestre une évolution globale de - 5,6 % à taux de change courants et - 5,8 % en données comparables(1), imputable pour une large part à la baisse significative des ventes à marques de distributeurs en conserve, provoquée par des retards dans les enlèvements des volumes contractualisés par les principaux clients.

Les activités de frais maintenues en portefeuille (salade en sachet en Italie, traiteur en France et en Italie), affichent une croissance solide sur le semestre, notamment à la marque Bonduelle, en grande distribution ainsi qu’en restauration hors foyer.

Zone hors Europe

La zone hors Europe, qui représente 39,9 % de l’activité sur la période, affiche au 1er semestre une évolution globale de + 4,8 % à taux de change courants et + 5,8 % en données comparables(1).

En Amérique du Nord, le retour à la croissance pour la première fois depuis quatre ans est alimenté par la progression solide des ventes en grande distribution de solutions de repas complets et de salad kits ; progression qui s’est encore accélérée au 2ème trimestre sur les produits à marque et les innovations.

En zone Eurasie, les pays de la CEI et la Russie affichent des croissances solides alimentées par les marques Bonduelle et Globus.

Résultat opérationnel

Au titre du 1er semestre de l’exercice 2024-2025, le Groupe Bonduelle affiche un résultat opérationnel courant de 48 millions d’euros à taux de change courants et 47,8 millions d’euros à taux de change constants contre 40,6 millions d’euros l’exercice précédent.

Cela correspond à une progression de + 17,8 % du résultat opérationnel courant en données comparables(1). La marge opérationnelle courante s’établit à 4,3 % tant en données comparables(1) qu’en données publiées compte tenu du faible impact des devises sur la période.

En zone Europe, les bonnes performances agro-industrielles ne compensent que partiellement le repli des volumes, en particulier le retard pris dans les ventes à marques de distributeurs (- 22,2 % en conserve et surgelé).

En zone hors Europe, la dynamique de croissance sur les activités à marques permet d’afficher une rentabilité à nouveau positive : d’une part aux Etats-Unis, avec une amélioration du résultat opérationnel courant tirée par des prises de contrat, une bonne dynamique sur les marques et des campagnes meilleures que l’exercice précédent, et d’autre part, sur la zone Eurasie, avec une progression des ventes à marques.

Après prise en compte des éléments non récurrents de - 3,1 millions d’euros sur la période, en lien avec des optimisations logistiques aux Etats-Unis, le résultat opérationnel du Groupe Bonduelle s’établit à 44,9 millions d’euros en données publiées contre 35,7 millions d’euros au même semestre de l’exercice précédent, soit une progression sur la période de + 25,8 % en données publiées.

Résultat net des activités poursuivies

Le résultat financier s’établit à - 17,8 millions d’euros, contre - 17 millions d’euros à la clôture du semestre précédent. La charge d’intérêt enregistrée sur le semestre passe de - 15,3 millions d’euros à - 14,7 millions d’euros, baisse principalement expliquée par un endettement plus faible dans des devises à taux d’intérêt élevé (forint hongrois, rouble russe).

Le taux moyen de financement du groupe est en baisse sur la période et s’établit désormais à 4,12 %. Le résultat de change est, quant à lui, négatif sur le semestre (- 1,2 million d’euros principalement lié à l’affaiblissement du rouble), contre - 0,2 million d’euros à la même période de l’exercice précédent.

La charge d’impôt s’établit à 12,7 millions d’euros, contre 13,3 millions d’euros au 1er semestre de l’exercice précédent, le taux d’impôt effectif (46,7 %), bien qu’en amélioration, reste toujours déformé par la non-activation des pertes des activités de frais en Amérique du Nord.

Le résultat des mises en équivalence fait apparaître un produit de 2,8 millions d’euros correspondant à la quote part de résultat de la détention des activités de Nortera Foods mise en équivalence.

Après prise en compte du résultat financier, de la charge d’impôts et du résultat des mises en équivalence, le résultat net des activités poursuivies du Groupe Bonduelle au titre du 1er semestre de l’exercice 2024-2025 s’établit à 17,2 millions d’euros, contre 6,4 millions d’euros l’exercice précédent, soit 1,5 % du chiffre d’affaires.

Résultat net des activités non poursuivies

En conformité avec la norme IFRS 5, la contribution des activités en cours de cession est regroupée sur la ligne « Résultat net des activités non poursuivies ». Ainsi, au titre du 1er semestre, les éléments enregistrés dans cette rubrique représentent un montant de - 22,3 millions d’euros, dont : - 2,6 millions d’euros au titre du résultat opérationnel courant de la période, des éléments non récurrents incluant la provision du plan social de Saint-Mihiel et le plan de départ volontaire de Genas pour un total de 20 millions d’euros, 5,7 millions d’euros au titre des retraitements d’impôts et résultat financier, la dépréciation de 4 millions d’euros du goodwill de l’activité salade en sachet en Allemagne, et enfin les honoraires liés à la cession de ces activités.

Après prise en compte du résultat net des activités non poursuivies, le résultat net de l’ensemble consolidé du Groupe Bonduelle au titre du 1er semestre de l’exercice 2024-2025 s’établit à - 5 millions d’euros, contre + 4,5 millions d’euros l’exercice précédent.

Situation financière

La dette nette (hors IFRS 16 et après prise en compte d’IFRS 5) au 31 décembre 2024 s’établit à 664 millions d’euros, contre 649 millions d’euros au 31 décembre de l’exercice précédent. Après prise en compte de la norme IFRS 16, la dette s’établit à 755,5 millions d’euros (contre 716,5 millions d’euros au 31 décembre de l’exercice précédent) et le ratio de dette ramené aux capitaux propres du groupe (gearing(2)) s’établit à 1,23 contre 0,95 à la même période de l’exercice précédent.

Les bonnes campagnes de l’été, en particulier en Nord Picardie, et le retard pris dans les ventes en Europe de produits à marques de distributeurs ont un effet direct sur la hausse des stocks et donc du besoin en fonds de roulement du groupe, tout en précisant que la saisonnalité de l’activité (campagnes agricoles estivales) entraîne toujours un niveau élevé d’endettement au 31 décembre non représentatif de l’endettement moyen ni de celui à la clôture de l’exercice fiscal.

Autres faits marquants

Projet de cession de l’activité de salade en sachet en France et en Allemagne

Le Groupe Bonduelle a annoncé, le 29 août 2024, plusieurs projets visant à protéger la pérennité de l’entreprise.

Concernant le projet de redimensionnement de Bonduelle Frais France, un accord a été conclu avec les représentants du personnel sur, d’une part, les modalités d'accompagnement des salariés suite à l’arrêt effectif de l’activité de l'usine de Saint-Mihiel le 28 février 2025 et, d’autre part, la mise en œuvre du plan de départ volontaire du siège social situé à Genas.

Concernant les projets de cession des activités de salade en sachet en France et en Allemagne, les travaux se poursuivent pour lever les conditions suspensives.

Dans l’intervalle, les charges exceptionnelles liées à la mise en œuvre des 2 plans évoqués ci-dessus ont été enregistrées dans le compte de résultat du 1er semestre telles que décrites dans le paragraphe relatif au résultat des activités non poursuivies.

Perspectives

Malgré le léger repli constaté de l’activité au 1er semestre et l’impact de la mauvaise campagne agricole en Russie qui impactera plus particulièrement le second semestre, le Groupe Bonduelle poursuit sa transformation et confirme ses objectifs annuels de stabilité du chiffre d’affaires et de rentabilité opérationnelle courante à taux de change et périmètre constants.

(1) données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d’affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1 er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

anniversaire de l’acquisition est exclu ; pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

(2) dette financière nette / capitaux propres - Inc. IFRS 16

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com

Prochains évènements :



- Présentation des résultats semestriels : 6 mars 2025

- Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2024-2025 : 6 mai 2025 (après bourse)

- Chiffre d’affaires de l’exercice 2024-2025 : 1er août 2025 (après bourse)

- Résultats annuels 2024-2025 : 26 septembre 2025 (après bourse)

- Présentation des résultats annuels : 29 septembre 2025

Retrouvez l’intégralité des résultats semestriels sur www.bonduelle.com

A propos du Groupe Bonduelle

Nous voulons favoriser la transition vers l'alimentation végétale, pour contribuer au bien-être de l’Homme et à la préservation de la planète. Nous sommes une entreprise familiale française de 10 409 salariés en équivalent temps plein et nous innovons avec des agriculteurs partenaires depuis 1853. Nos produits prêts à l’emploi sont cultivés sur 69 035 hectares et commercialisés dans près de 100 pays, pour un chiffre d'affaires de 2 371,8 M€ (données au 30 juin 2024).

Nos 4 marques emblématiques sont : BONDUELLE, READY PAC FOODS, CASSEGRAIN et GLOBUS.





Bonduelle est coté sur Euronext compartiment B

Indices Euronext : CAC MID & SMALL – CAC FOOD PRODUCERS – CAC ALL SHARES

Bonduelle fait partie des indices Gaïa de performances extra-financières et IAS

(Indice de l'actionnariat salarié)

Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FP

