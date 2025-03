Quantexa finalise un cycle de financement de série F mené par Teachers’ Venture Growth pour un montant de 175 millions de dollars US

Le leader britannique de l’IA accélère ses plans de croissance alors qu’il atteint une valorisation de 2,6 milliards de dollars US

Ce financement sera utilisé pour développer de nouvelles initiatives, renforcer l’innovation de la plateforme de Quantexa et stimuler la croissance en Amérique du Nord

LONDRES et NEW YORK, 05 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, leader mondial des solutions d’intelligence décisionnelle (« ID ») pour les secteurs public et privé, a annoncé ce jour la finalisation d’un cycle de financement de série F mené par Teachers’ Venture Growth (« TVG ») pour un montant de 175 millions de dollars US

Ce dernier cycle de financement valorise l’entreprise technologique britannique à hauteur de 2,6 milliards de dollars US. Cette nouvelle étape permet ainsi à Quantexa de progresser dans sa mission consistant à aider les entreprises et les agences gouvernementales à rester en tête sur de multiples marchés dans la course à l’intelligence décisionnelle basée sur l’IA.

Le cycle a été mené par TVG, qui fait partie de l’Ontario Teachers’ Pension Plan (Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario), un investisseur international doté d’un actif net de 255 milliards de dollars canadiens, avec la participation d’investisseurs existants, dont British Patient Capital. * Dans le cadre de ce financement, le directeur général de TVG, Ara Yeromian, rejoindra le conseil d’administration de Quantexa, qui comprend des représentants d’investisseurs existants (Warburg Pincus, Dawn Capital, BNY, Evolution Equity Partners, AlbionVC et HSBC).

Suite à ce cycle de financement, Quantexa sera en mesure de renforcer ses efforts d’innovation en matière de plateforme afin d’améliorer l’expérience des clients existants, de créer de nouveaux partenariats et alliances, d’approfondir sa présence en Amérique du Nord et de poursuivre certaines opportunités de fusions et acquisitions. TVG s’appuiera sur son expertise dans la mise à l’échelle réussie d’entreprises d’IA et de logiciels à forte croissance ainsi que sur son vaste réseau afin de soutenir les plans stratégiques d’expansion et de croissance internationale de Quantexa.

Ce financement de série F intervient quelques mois seulement après l’obtention par Quantexa du statut de Centaure qui lui a valu de rejoindre un groupe d’élite d’entreprises SaaS reconnues pour avoir dépassé les 100 millions de dollars US de revenus annuels récurrents (ARR).

Avid Larizadeh Duggan, directeur général senior et responsable de TVG pour la région EMEA, a déclaré : « Aujourd’hui, les entreprises doivent créer des bases de données fiables afin de bénéficier d’une prise de décision améliorée par l’IA et d’avoir un impact réel sur le monde. Quantexa révolutionne leur façon de procéder. Chez TVG, nous investissons dans des entreprises innovantes et à forte croissance dont le direction est assurée par des leaders visionnaires qui font la différence à l’échelle mondiale. Les antécédents impressionnants de Quantexa, sa base de clientèle en pleine expansion ainsi que son approche audacieuse de l’innovation en matière de données et d’IA en font un choix naturel pour notre portefeuille. Nous sommes ravis d’aider Vishal et son équipe de classe mondiale à développer l’entreprise à l’échelle internationale alors qu’ils continuent d’aider les organisations leaders du secteur à adopter la prise de décision basée sur l’IA en toute confiance. »

La prochaine étape pour l’un des acteurs de l’IA à la croissance la plus rapide

Alors que Quantexa s’efforce de consolider davantage encore son leadership dans la catégorie de l’intelligence décisionnelle, l’entreprise accélère son partenariat avec Microsoft en lançant une charge de travail basée sur l’IA pour Microsoft Fabric et une solution AML cloud-native pour les banques américaines de taille moyenne via Azure Marketplace. En outre, Quantexa développe également son unité commerciale dédiée au secteur public. Elle redouble ainsi d’efforts pour répondre à la demande mondiale croissante en aidant les agences gouvernementales à utiliser des données structurées et non structurées de manière à pouvoir déployer l’IA en toute sécurité dans toute un éventail de cas d’utilisation.

La croissance rapide de Quantexa souligne l’importance de la demande pour sa plateforme d’intelligence décisionnelle qui aide les entreprises et les agences gouvernementales à faire évoluer leurs initiatives en matière d’IA et de données avec une rapidité accrue et de meilleurs résultats. Avec des revenus de licences en hausse de près de 40 % et l’ajout de 23 nouveaux clients en 2024, Quantexa étend désormais sa portée au-delà des services financiers, avec des revenus provenant des assurances, des TMTE et du secteur public. Avec 16 bureaux et plus de 800 employés, l’entreprise affiche également une présence mondiale croissante.

Vishal Marria, fondateur et PDG de Quantexa, a déclaré : « L’IA est une technologie révolutionnaire qui transforme les industries, redéfinit les opérations et crée des processus entièrement nouveaux. Dès le premier jour, Quantexa a été à l’avant-garde de cette révolution technologique en aidant les entreprises à créer des données fiables et organisées afin de libérer tout le potentiel de l’IA. Ce dernier financement reflète l’adhésion des investisseurs à notre vision ainsi que leur engagement à nous rejoindre dans notre parcours alors que nous accélérons nos efforts en matière d’innovation et de déploiements de plateforme, tout en amplifiant la valeur ajoutée que nous offrons à nos clients et à l’ensemble de l’écosystème. Grâce au soutien continu de nos investisseurs, dont TVG fait désormais partie, nous sommes prêts à repousser les limites de l’IA en exploitant tout le potentiel des données fiables, tout en renforçant ainsi notre leadership dans ce paysage en évolution rapide. »

* La nomination d’Ara Yeromian au conseil d’administration de Quantexa est soumise à des approbations réglementaires.

À propos de Quantexa

Quantexa est une société mondiale de logiciels d’intelligence artificielle, de données et d’analyse. Pionnière en matière d’intelligence décisionnelle, elle permet aux organisations de prendre des décisions opérationnelles fiables fondées sur des données en contexte. En utilisant les dernières avancées en matière d’IA, la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa aide les organisations à découvrir les risques cachés et les nouvelles opportunités en unifiant les données en silos et en les transformant en une ressource fiable et réutilisable. Elle résout les principaux défis liés à la gestion des données, à la veille client, à la connaissance du client, à la criminalité financière, aux risques, à la fraude et à la sécurité, et ce tout au long du cycle de vie du client.

La plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa améliore la performance opérationnelle avec une précision accrue de plus de 90 % et une résolution du modèle analytique 60 fois plus rapide que les approches traditionnelles. Une étude TEI de Forrester commandée indépendamment sur la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa a révélé que les clients avaient constaté un retour sur investissement de 228 % sur trois ans. Fondée en 2016, Quantexa compte désormais plus de 800 employés et des milliers d’utilisateurs de la plateforme travaillant avec des milliards de transactions et de points de données à travers le monde. Pour tout complément d’information, rendez-vous sur www.quantexa.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Teachers’ Venture Growth

Teachers’ Venture Growth (TVG) concentre ses activités sur les investissements en capital-risque et en capital-développement en phase avancée dans des entreprises technologiques de pointe dans le monde entier. Nous collaborons avec des fondateurs d’entreprises aux missions audacieuses qui cherchent à élargir leur offre de produits, à se développer géographiquement et à acquérir le leadership de leurs marchés. Afin de contribuer à bâtir de meilleures entreprises et un monde meilleur, nous apportons une réflexion à long terme et un investissement actif. Grâce à notre présence directe en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, nous pensons globalement et agissons localement.

TVG fait partie du Conseil d’administration de l’Ontario Teachers’ Pension Plan (Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, ou Ontario Teachers’), un investisseur mondial dont l’actif net s’élevait au 30 juin 2024 à 255,8 milliards de dollars canadiens. Nous investissons dans un large éventail d’actifs couvrant plus de 50 pays, et notamment dans des actions publiques et privées, des titres à revenu fixe, des titres de créance, des matières premières, des ressources naturelles, des infrastructures, des biens immobiliers et des entreprises de croissance, afin de fournir un revenu de retraite à 340 000 membres actifs et retraités.

Forts de plus de 450 professionnels de l’investissement, nous opérons dans des centres financiers clés du monde entier et apportons une expertise approfondie dans un large éventail de secteurs et d’industries. En tant que régime de retraite entièrement capitalisé et à prestations déterminées, nous avons réalisé un rendement net annuel total du fonds de 9,3 % depuis la création du régime en 1990. Chez Ontario Teachers’, nous n’investissons pas seulement dans le but d’obtenir un rendement, nous investissons également de manière à façonner un avenir meilleur pour les enseignantes et les enseignants pour lesquels nous œuvrons, pour les entreprises que nous soutenons et pour le monde dans lequel nous vivons. Pour tout complément d’information, rendez-vous sur otpp.com/teachersventuregrowth ou suivez-nous sur LinkedIn.

Demandes de renseignements des médias

Contact : Stephanie Crisp, directrice et responsable de la technologie de croissance, Fight or Flight

E-mail : Quantexa@fightorflight.com

Contact : Adam Jaffe, vice-président senior du marketing d’entreprise

Tél. : +1 609 502 6889

E-mail : adamjaffe@quantexa.com

- ou -

RapidResponse@quantexa.com

Teachers’ Venture Growth

Kekst CNC

otpp@kekstcnc.com

Alisha Prakash

media@otpp.com