Quantexa השלימה סבב השקעות בסדרה F, בהיקף 175 מיליון דולר, בהובלת Teachers’ Venture Growth

מובילת הבינה המלאכותית הבריטית מאיצה תוכניות צמיחה כשהיא מגיעה לשווי של 2.6 מיליארד דולר

המימון ישמש לפיתוח יוזמות חדשות, לחיזוק חדשנות הפלטפורמה של Quantexa ולהנעת צמיחה נוספת בצפון אמריקה

לונדון וניו יורק, March 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Quantexa, ספקית מובילה בפתרונות מודיעין לקבלת החלטות (DI) למגזר הציבורי והפרטי, הודיעה כי השלימה סבב השקעה של 175 מיליון דולר מסדרה F בהובלת Teachers' Venture Growth (TVG).

לאחר הסבב האחרון מוערכת חברת הטכנולוגיה הבריטית בסכום של 2.6 מיליארד דולר, ומדובר בציון דרך שמעודד את ההתקדמות של Quantexa במשימה שלה לעזור לארגונים ולסוכנויות ממשלתיות בשווקים רבים להישאר קדימה במרוץ למודיעין לקבלת החלטות מונע בינה מלאכותית.

את הסבב הובילה TVG, שהיא חלק מקבוצת ההשקעה הבינלאומית Ontario Teachers' Pension Pension, בהיקף של 255 מיליארד דולר קנדי. כן השתתפו משקיעות קיימות, ביניהן British Patient Capital.

*במסגרת גיוס זה, ארה ירומיאן (Ara Yeromian), מנכ"לית TVG, תצטרף לדירקטוריון Quantexa, הכולל נציגות של משקיעים קיימים (Warburg Pincus, Dawn Capital, BNY, Evolution Equity Partners, AlbionVC ו-HSBC).

בעקבות סבב השקעה זה, Quantexa תחזק את מאמצי החדשנות בפלטפורמה שלה כדי לשפר חוויות עבור לקוחות קיימים, ליצור שותפויות ובריתות חדשות, להעמיק את נוכחותה בצפון אמריקה ולרדוף אחר הזדמנויות נבחרות למיזוגים ורכישות. TVG תמנף את המומחיות שלה בהרחבה מוצלחת של חברות בינה מלאכותית ותוכנה המציגות צמיחה גבוהה, יחד עם הרשת הענפה שלה, כדי לתמוך בתוכניות ההתרחבות והצמיחה הבינלאומיות האסטרטגיות של Quantexa.

השקעה זו מסדרה F מגיעה חודשים ספורים לאחר ש-Quantexa השיגה מעמד של קנטאור, והצטרפה לקבוצת עילית של עסקי תוכנה כשירות המוכרים בכך שהם מציעים הכנסה חוזרת שנתית של יותר מ-100 מיליון דולר.

אביד לריזאדה דאגן (Avid Larizadeh Duggan), דירקטור ניהולי בכיר ומנהל TVG באזור EMEA, אמר: " עסקים צריכים היום לבנות יסודות נתונים מהימנים כדי לאפשר קבלת החלטות מאופשרת בינה מלאכותית, וכדי להניע השפעה על העולם האמיתי. Quantexa עושה מהפכה בדרך בא היא עושה זאת. ב-TVG אנו משקיעים בחברות שמציגות צמיחה גבוהה ומשנות את המשחק, שבראשון מנהיגים בעלי חזון שמובילים שינוי עולמי. הרקורד המרשים של Quantexa, בסיס הלקוחות המתרחב והגישה הנועזת לחדשנות בנתונים ובינה מלאכותית, הפכו אותה לחברה שמתאימה באופן טבעי לפורטפוליו שלנו. אנו נרגשים לתמוך בווישאל והצוות ברמה העולמית שלו שמתרחבים ברמה בינלאומית בעודם ממשיכים לעזור לארגונים מובילים בתעשייה לאמץ בביטחון קבלת החלטות מונעת בינה מלאכותית".

השלב הבא עבור אחת השחקניות העולות במהירות בשוק הבינה המלאכותית

בעוד Quantexa פועלת לחיזוק המובילות שלה בקטגוריית המודיעין לקבלת החלטות, החברה גם משתפת פעולה בתנועה מהירה עם שותפתה Microsoft, ומשיקה עומס עבודה מבוסס בינה מלאכותית עבור Microsoft Fabric ופתרון AML שפועל בענן עבור בנקים בינוניים בארצות הברית באמצעות Azure Marketplace. בנוסף, Quantexa מרחיבה את היחידה העסקית עבור המגזר הציבורי, מכפילה אותה לאור הביקוש הגלובלי הגובר, ומסייעת לסוכנויות ממשלתיות להשתמש בנתונים מובנים ובלתי מובנים כדי לפרוס בבטחה בינה מלאכותית במגוון תרחישי שימוש.

הצמיחה המהירה של Quantexa מדגישה את הביקוש לפלטפורמת המודיעין לקבלת החלטות שלה, ועוזרת לארגונים ולסוכנויות ממשלתיות להרחיב במהירות יוזמות נתונים ובינה מלאכותית ובהצלחה רבה יותר. עם גידול של כמעט 40% בהכנסות מרישיון ו -23 לקוחות חדשים שנוספו בשנת 2024, טווח ההגעה של Quantexa משתרע כעת מעבר לשירותים פיננסיים, עם הכנסות מביטוח, TMTE והמגזר הציבורי. לחברה יש טביעת רגל עולמית הולכת וגדלה עם 16 משרדים ויותר מ-800 עובדים .

וישאל מריאה (Vishal Marria), מייסד ומנכ"ל Quantexa, אמר: "בינה מלאכותית היא טכנולוגיה של פעם בדור שמשנה תעשיות, מגדירה את התפעול מחדש ויוצרת תהליכים חדשים לגמרי. מהיום הראשון Quantexa הייתה בחזית המהפכה הזו, והיא עוזרת לארגונים ליצור נתונים מהימנים ואצורים כדי לשחרר את מלוא הפוטנציאל של הבינה המלאכותית. השקעה אחרונה זו משקפת את אימוץ החזון שלנו בידי המשקיעות ואת ההתחייבות שלהן להצטרף למסע שלנו בעת שאנו מאיצים חדשנות, את פריסת הפלטפורמות והגדלת הערך שאנו מספקים ללקוחות ולאקו סיסטם הרחב יותר. עם התמיכה המתמשכת של המשקיעות שלנו, כולל TVG, אנו מוכנים לדחוף את גבולות הבינה המלאכותית על ידי ניצול הכוח של נתונים מהימנים, וחיזוק המנהיגות שלנו בנוף המתפתח במהירות".

* מינויה של ארה ירומיאן לדירקטוריון Quantexa כפוף לאישור רגולטורי.

אודות Quantexa

Quantexa היא חברת תוכנה בתחום הבינה מלאכותית, הנתונים והאנליטיקה. היא חברה במודיעין לקבלת החלטות כדי להעצים ארגונים לקבל החלטות תפעוליות מהימנות עם נתונים בהקשר הנכון. באמצעות ההתקדמויות האחרונות בתחום הביג דאטה והבינה מלאכותית, פלטפורמת מודיעין ההחלטות של Quantexa מסייעת לארגונים לחשוף סיכונים נסתרים והזדמנויות חדשות על ידי איחוד נתונים מבודדים והפיכתם למשאב המהימן ביותר לשימוש חוזר. היא פותרת אתגרים גדולים בניהול נתונים, תהליכי לימוד לקוחות (KYC), מודיעין לקוחות, פשיעה פיננסית, סיכונים, הונאה ואבטחה, לאורך כל מחזור חיי הלקוח.

פלטפורמת המודיעין לקבלת החלטות מבוססת ההקשרים של Quantexa משפרת את הביצועים התפעוליים עם דיוק של למעלה מ-90% והיא מציעה מהירות של עד פי 60 במודל ברזולוציה גבוהה יותר מאשר בגישות מסורתיות. מחקר Forrester TEI שהוזמן באופן עצמאי על פלטפורמת מודיעין ההחלטות של Quantexa מצא כי לקוחות ראו החזר השקעה של 228% לשלוש שנים. Quantexa, שנוסדה בשנת 2016, מעסיקה כיום יותר מ-800 עובדים ואלפי משתמשים העובדים עם מיליארדי עסקאות ונקודות נתונים ברחבי העולם.

למידע נוסף בקרו באתר www.quantexa.com או עקבו אחרינו בלינקדאין.

אודות Teachers’ Venture Growth

Teachers' Venture Growth TVG)) מתמקדת במיזמים בשלבים מאוחרים והשקעות הון צומח בחברות טכנולוגיה מתקדמות ברחבי העולם. אנו משתפים פעולה עם מייסדים המציגים משימות אמיצות, המבקשים להרחיב את היצע המוצרים שלהם, להרחיב את טביעת הרגל הגיאוגרפית ולהיות המובילים בשווקים שלהם. אנו מביאים חשיבה לטווח ארוך והשקעה אקטיבית כדי לעזור לבנות עסקים טובים יותר ועולם טוב יותר. אנו חושבים באופן גלובלי ופועלים מקומית באמצעות הנוכחות הישירה שלנו ברחבי אירופה, צפון אמריקה ואסיה.

TVG היא חלק מ-Ontario Teachers' Pension Plan Board, משקיעה גלובלית עם נכסים נטו של 255.8 מיליארד דולר קנדי ​​נכון ל-30 ביוני, 2024. אנו משקיעים ביותר מ-50 מדינות במגוון רחב של נכסים כולל הון ציבורי ופרטי, הכנסה קבועה, אשראי, סחורות, משאבים טבעיים, תשתיות, נדל"ן וצמיחה הונית המספקת הכנסת פנסיה ל-340,000 עמיתים עובדים וגמלאים.

יותר מ -450 אנשי ההשקעות שלנו פועלים במרכזים פיננסיים מרכזיים ברחבי העולם ומביאים מומחיות עמוקה במגוון רחב של מגזרים ותעשיות. אנו תוכנית פנסיה קצבה מוגדרת במימון מלא והרווחנו תשואה שנתית נטו של 9.3% מאז הקמת התוכנית בשנת 1990. ב- Ontario Teachers', אנחנו לא רק משקיעים כדי להחזיר, אנחנו משקיעים כדי לעצב עתיד טוב יותר עבור המורים שאנו משרתים, העסקים שאנו תומכים בהם, והעולם בו אנו חיים. למידע נוסף, בקרו באתר otpp.com/teachersventuregrowth ועקבו אחרינו בלינקדאין.

למידע נוסף – מדיה: