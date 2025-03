A Quantexa conclui rodada de investimento Série F no valor de 175 milhões de dólares, liderada pela Teachers' Venture Growth

Líder em IA no Reino Unido acelera planos de crescimento ao alcançar uma valorização de 2,6 bilhões de dólares

O financiamento será usado para desenvolver novas iniciativas, fortalecer a inovação da plataforma da Quantexa e impulsionar o crescimento adicional na América do Norte

LONDRES e NOVA IORQUE, March 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Quantexa, líder global em soluções de Inteligência de Decisão (Decision Intelligence, “DI”) para os setores público e privado, anunciou hoje que concluiu uma rodada de investimento Série F no valor de 175 milhões de dólares, liderada pela Teachers' Venture Growth (“TVG”).

A última rodada avalia a empresa de tecnologia britânica em 2,6 bilhões de dólares, e esse marco está promovendo o progresso da Quantexa em sua missão de ajudar empresas e agências governamentais em vários mercados a se manterem à frente na corrida por DI impulsionada por IA.

A rodada foi liderada pela TVG, que faz parte do plano de pensão Ontario Teachers’ Pension Plan, com um valor de 255 bilhões de dólares canadenses, com a participação de investidores existentes, incluindo o British Patient Capital. Como parte deste financiamento, Ara Yeromian, diretor executivo da TVG, se juntará ao conselho da Quantexa, que inclui a representação de investidores existentes (Warburg Pincus, Dawn Capital, BNY, Evolution Equity Partners, AlbionVC e HSBC).

Após esta rodada de investimento, a Quantexa fortalecerá seus esforços de inovação na plataforma para aprimorar as experiências dos clientes existentes, criar parcerias e alianças, aprofundar sua presença na América do Norte e buscar oportunidades selecionadas de fusões e aquisições (M&A). A TVG usará sua expertise de sucesso em escalonamento de empresas de IA e software de alto crescimento, bem como sua rede abrangente, para apoiar a expansão estratégica internacional e os planos de crescimento da Quantexa.

Este investimento da Série F ocorreu apenas alguns meses depois que a Quantexa atingiu o status de Centauro, juntando-se a um seleto grupo de empresas de SaaS reconhecidas por ultrapassarem US$ 100 milhões em ARR.

Avid Larizadeh Duggan, diretor sênior de gerenciamento e líder de TVG na EMEA, disse: “Hoje, as empresas precisam construir bases de dados confiáveis para viabilizar a tomada de decisões aprimorada por IA e gerar impacto no mundo real. A Quantexa está revolucionando a forma como isso é feito. Na TVG, investimos em empresas de alto crescimento e que causam impacto transformador, lideradas por visionários que fazem a diferença em escala global. O histórico impressionante da Quantexa, sua base de clientes em expansão e sua abordagem arrojada à inovação em dados e IA fazem dela uma escolha natural para o nosso portfólio. Estamos entusiasmados em apoiar Vishal e sua equipe de altíssimo nível na expansão internacional da empresa, enquanto seguem ajudando organizações líderes do setor a adotar a tomada de decisões baseada em IA com confiança."

O próximo passo de um dos nomes que mais crescem em IA

Enquanto a Quantexa busca consolidar ainda mais sua liderança na categoria DI, a empresa está acelerando sua parceria com a Microsoft, lançando uma carga de trabalho equipada com IA para o Microsoft Fabric e uma solução AML nativa da nuvem para bancos de médio porte nos EUA por meio do Azure Marketplace. Além disso, a Quantexa está expandindo sua unidade de negócios para o setor público, reforçando seu compromisso com a crescente demanda global e ajudando órgãos governamentais a utilizar dados estruturados e não estruturados para implantar IA com segurança em uma variedade de casos de uso.

O rápido crescimento da Quantexa reforça a demanda por sua plataforma DI, auxiliando empresas e órgãos governamentais a expandirem suas iniciativas de IA e dados com mais agilidade e sucesso. Com um crescimento de quase 40% na receita de licenças e 23 novos clients em 2024, a Quantexa expandiu sua atuação para além dos serviços financeiros, gerando receita também nos setores de seguros, TMTE e setor público. A empresa tem uma presença global cada vez maior, são 16 filiais e mais de 800 funcionários.

Vishal Marria, fundador e CEO da Quantexa, disse: “A IA é uma tecnologia única em uma geração, capaz de transformar setores, redefinir operações e criar processos totalmente novos. Desde o primeiro dia, a Quantexa tem estado na vanguarda dessa revolução, ajudando empresas a criar dados confiáveis e refinados para desbloquear todo o potencial da IA. Este investimento mais recente reflete a aceitação dos investidores em relação à nossa visão e o compromisso de se juntar à nossa jornada, à medida que aceleramos a inovação, as implantações da plataforma e ampliamos o valor que entregamos aos clientes e ao ecossistema em geral. Com o contínuo apoio de nossos investidores, que agora inclui a TVG, estamos prontos para ultrapassar os limites da IA, aproveitando o poder de dados confiáveis e reforçando nossa liderança neste cenário em rápida evolução.”

* A nomeação de Ara Yeromian ao Conselho Administrativo da Quantexa está sujeita a aprovação regulatória.

Sobre a Quantexa

A Quantexa é uma empresa global de software de IA, dados e análise, pioneira em Inteligência de Decisão, que capacita organizações a tomar decisões operacionais confiáveis com dados contextualizados. Usando os mais recentes avanços em IA, a plataforma de inteligência de decisão da Quantexa auxilia as organizações a descobrir riscos ocultos e novas oportunidades, unificando dados em silos e transformando-os no recurso mais confiável e reutilizável. Ela resolve os principais desafios em gerenciamento de dados, inteligência do cliente, KYC, crime financeiro, risco, fraude e segurança, durante todo o ciclo de vida do cliente.

A plataforma de inteligência de decisão da Quantexa melhora o desempenho operacional com mais de 90% mais precisão e resolução de modelo analítico 60 vezes mais rápida do que as abordagens tradicionais. Um estudo TEI sobre a Plataforma de Inteligência de Decisão da Quantexa, realizado de forma independente pela Forrester, descobriu que os clientes obtiveram um ROI de 228% em três anos. Fundada em 2016, a Quantexa agora tem mais de 800 funcionários e milhares de usuários da plataforma, que trabalham com bilhões de transações e pontos de dados em todo o mundo. Para mais informações, acesse www.quantexa.com ou nos siga no LinkedIn.

Sobre a Teachers’ Venture Growth

A Teachers' Venture Growth (TVG) foca em investimentos de capital de risco em estágios avançados e crescimento em empresas de tecnologia avançada em todo o mundo. Temos parceria com fundadores que têm missões audaciosas, que buscam expandir sua oferta de produtos, crescer geograficamente e se tornar líderes em seus mercados. Adotamos uma visão de longo prazo e um investimento ativo para ajudar a construir negócios melhores e um mundo melhor. Pensamos globalmente e agimos localmente por meio de nossa presença direta na Europa, América do Norte e Ásia.

A TVG faz parte do Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers'), um investidor global que, em 30 de junho de 2024, possuía ativos líquidos totalizando CAD 255,8 bilhões. Investimos em mais de 50 países em uma ampla gama de ativos, incluindo ações públicas e privadas, renda fixa, crédito, commodities, recursos naturais, infraestrutura, imóveis e capital de risco, com o objetivo de fornecer renda para aposentadoria a 340.000 membros ativos e pensionistas.

Nossos mais de 450 profissionais de investimento atuam em centros financeiros fundamentais em todo o mundo e trazem uma vasta experiência em uma ampla variedade de setores e indústrias. Somos um plano de pensão de benefício definido totalmente financiado e obtivemos um retorno anual líquido total de 9,3% desde a fundação do plano em 1990. No Ontario Teachers', não investimos apenas para obter retorno, investimos para moldar um futuro melhor para os professores que atendemos, para as empresas que apoiamos e para o mundo em que vivemos. Para mais informações, acesse otpp.com/teachersventuregrowth e nos siga no LinkedIn.

