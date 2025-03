Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Mavenir ו-e& UAE הכריזו על שותפות טכנולוגית אסטרטגית רב-שנתית ב-MWC25, החל בשיתוף פעולה בליבת מנות נתונים מתכנסות עבור שירותי 5G

March 05, 2025 15:48 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.