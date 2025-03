Mavenir e e& UAE Anunciam Parceria Tecnológica Estratégica Plurianual no MWC25 Começando com a Colaboração no Núcleo de Pacotes 5G Convergente

BARCELONA, Espanha, March 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, fornecedora de infraestrutura de rede nativa na nuvem, e a e& UAE, braço de telecomunicações do grupo de tecnologia global e&, anunciaram uma colaboração para promover o futuro da e& UAE de redes de núcleo de pacotes convergentes nativas na nuvem em 4G, 5G (NSA e SA) no Mobile World Congress em Barcelona. Isso é um marco significativo na jornada em direção à conectividade de próxima geração e à transformação digital.

Essa parceria de longo prazo utiliza tecnologias de ponta e recursos avançados, incluindo serviços 5G habilitados para IA, automação e orquestração. Essa infraestrutura robusta foi projetada para compatibilidade com uma ampla gama de casos de uso futuro, desde banda larga móvel aprimorada e comunicações de baixa latência ultra confiáveis até comunicações massivas do tipo máquina.

A união da Mavenir com a e& UAE prepara o terreno para casos de uso inovadores, incluindo cidades inteligentes, veículos autônomos, IoT industrial e experiências imersivas de AR/VR usando a mais recente tecnologia de IA. O ambiente de núcleo de pacotes convergentes garante uma transição perfeita e o preparo para os recursos 6G, abrindo caminho para futuros avanços na conectividade e apoiando as necessidades das empresas em expansão da e& UAE.

Pardeep Kohli, Presidente e CEO da Mavenir disse: "Estamos contentes com a nossa parceria com a e& UAE na implementação de uma rede central 5G de última geração. Essa colaboração ressalta nosso compromisso de impulsionar a inovação e fornecer soluções de ponta que capacitem nossos clientes. Os recursos e tecnologias avançados integrados a essa rede desbloquearão novas possibilidades e estabelecerão as bases para futuras capacidades 6G."

Khaled Al Suwaidi, redes e plataformas principais da e& UAE, disse: "Nossa colaboração bem-sucedida com a Mavenir marca um passo significativo na nossa missão de fornecer conectividade e serviços digitais de classe mundial aos nossos clientes. A implantação dessa rede central 5G avançada além de aprimorar nossas ofertas atuais também nos posiciona na vanguarda da inovação tecnológica. Estamos prontos para explorar em conjunto novas áreas em IA, automação, orquestração, BSS digital e RCS, para continuar a oferecer um valor excepcional aos nossos clientes."

A Mavenir e a e& UAE estão comprometidas com a colaboração contínua em vários domínios para impulsionar a inovação contínua e fornecer experiências digitais transformadoras para clientes em toda a região.

Sobre a Mavenir

A Mavenir está estabelecendo hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem e habilitadas para IA, que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a obter os benefícios do 5G e alcançar redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Como pioneira da Open RAN e uma comprovada disruptora revolucionária do setor, as soluções premiadas da Mavenir fornecem automação e monetização em redes móveis em todo o mundo, acelerando a transformação da rede de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicações em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. Para mais informação, visite www.mavenir.com

Sobre a e& UAE

A e& UAE é o principal braço de telecomunicações da e& nos Emirados Árabes Unidos, com base em um legado de 5 décadas de excelência em conectividade. Nossa missão é oferecer experiências de conectividade superiores de classe mundial que alimentem a inovação focada no futuro dos Emirados Árabes Unidos.

Aproveitando as mais recentes tecnologias de classe mundial, a e& UAE visa transformar vidas e indústrias, tornando cada conexão em uma oportunidade de crescimento e cada interação em uma possibilidade revolucionária.

Estamos focados em expandir nossos principais serviços e mercados digitais, enriquecendo as propostas de valor para o consumidor que atendam a novos estilos de vida e demandas emergentes além dos principais serviços de telecomunicações, incluindo saúde, seguros e games.

Como parceira empresarial confiável a e& UAE continua a alimentar setores inteiros com 5G e IA, oferecendo um ecossistema personalizado de soluções para atender às suas necessidades de conectividade e muito mais, capacitando-os a automatizar, inovar, transformar e dimensionar.

Fortalecendo nossa posição de liderança como empresa de telecomunicações a e& UAE alimentada por IA oferece conectividade perfeita, soluções de IA de ponta e inovação sustentável para elevar pessoas e comunidades e capacitar empresas e indústrias, para que todos prosperem em um mundo digital em primeiro lugar.

Para mais informações sobre a e& UAE, visite: https://www.etisalat.ae

Contato com a Mídia

Para mais informações, contate:

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5719a435-212f-48b7-b56f-e318b5f9a125