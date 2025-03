Gereglementeerde informatie – voorwetenschap

Nyrstar NV – Kamer van inbeschuldigingstelling te Brussel stelt Nyrstar buiten vervolging

5 maart 2025 om 22.30 CET

Nyrstar (“de Vennootschap”) verstrekt vandaag een update over de strafprocedure in Brussel.

In een arrest van 5 maart 2025 heeft de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep te Brussel de Vennootschap buiten vervolging gesteld.

Deze strafprocedure is het gevolg van het gerechtelijk onderzoek dat in 2019 in Brussel was ingesteld naar aanleiding van een klacht met burgerlijkepartijstelling.

De Vennootschap maakte eerder al bekend dat de raadkamer van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel de Vennootschap op 1 oktober 2024 buiten vervolging had gesteld. Bepaalde partijen hadden hoger beroep aangetekend tegen die beschikking.

Met dit arrest van 5 maart 2025 heeft de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep te Brussel die beroepen verworpen. Volgens het hof heeft het onderzoek op geen enkel ogenblik voldoende bezwaren opgeleverd om de Vennootschap voor de strafrechter te brengen.

