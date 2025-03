Avextra erweitert Produktportfolio an Cannabis-basierten Arzneimitteln

Zu den Deutschen Schmerz- und Palliativtagen erweitert Avextra sein Produktportfolio um einen 25/25 Cannabisextrakt und stellt erste Studienergebnisse vor







Avextra erweitert sein Produktportfolio an hochwertigen Cannabisextrakten mit dem Launch des als Rezepturarzneimittels erstattungsfähigen Avextra Cannabisextraktes 25/25.

Der Extrakt mit je 25 mg / ml THC und CBD verbessert die Versorgung von schwerkranken Patient:innen für die ein ausgewogener Cannabisextrakt in Frage kommt und ist ab sofort verfügbar.

Das Avextra Management Team freut sich auf den fachlichen Austausch rund um das Produktportfolio bei den Deutschen Schmerz- und Palliativtagen, die nach längerer Pause vom 13.-15. März wieder in Frankfurt stattfinden.

Beim Industriesymposium von Avextra am 13. März 2025 werden zudem erste Studienergebnisse aus einem Kooperationsprojekt mit der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V. (DGS) präsentiert.







Bensheim, 06.03.2025. Avextra, einer der führenden europäischen vertikal integrierten Hersteller von Cannabis-basierten Medikamenten (CBM), erweitert sein Produktportfolio um den standardisierten Avextra Cannabisextrakt 25/25 mit einem THC und CBD-Verhältnis von 1:1. Der erstattungsfähige Extrakt ist ab sofort als Rezepturarzneimittel verfügbar. Mit je 25 mg/ml THC und CBD eignet er sich besonders für Patient:innen, die auf höhere Wirkstoffmengen eingestellt sind und kann die Therapiekosten im Vergleich zu den sonst üblichen 10/10 Extrakten mit je 10 mg/ml THC und CBD senken.

Anlässlich der diesjährigen Deutschen Schmerz- und Palliativtage in Frankfurt werden erste Ergebnisse aus zwei Real World Studien vorgestellt. Die erste Studie OCEAN-R in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V. (DGS) untersucht retrospektiv die Wirksamkeit des Avextra Cannabisextraktes 10/10 bei über 200 Patient:innen mit Chemotherapie-induzierten neuropathischen Schmerzen (CINP).

Der gleiche Avextra standardisierte Cannabis-Extrakt kam auch in der prospektiven IMPACT Studie bei mehr als 100 chronischen Schmerzpatient:innen mit auffälliger oder ausgeprägter Insomnie zur Anwendung. Der Studienleiter und Präsident der deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin Dr. Richard Ibrahim wird die Ergebnisse im Rahmen eines Symposiums am Donnerstag, den 13.03.2025 von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr präsentieren. Weitere Referenten sind die beiden Vizepräsidenten der DGS, Dipl. Psych. Ingo Ostgathe und PD Dr. med. Michael A. Überall.

“Gemeinsam mit der DGS und anderen Forschungspartnern sind wir auf dem Weg, die Evidenz für Cannabis-basierte Arzneimittel nachhaltig zu stärken, um die Versorgung schwerkranker Patienten zu verbessern”, so Bernhard Babel, CEO von Avextra AG.



Über Avextra

Avextra ist einer der führenden vertikal integrierten Anbieter von medizinischem Cannabis in Europa, der sich auf die Entwicklung und Produktion von behördlich zugelassenen Medikamenten konzentriert. Das 2019 gegründete Unternehmen mit Sitz in Deutschland arbeitet eng mit Ärzt:innen und Apotheker:innen zusammen, um exakt formulierte Medikamente auf Cannabisbasis zu entwickeln und herzustellen. Avextra kontrolliert die gesamte Wertschöpfungskette – vom Anbau in Portugal bis zur EU-GMP-zertifizierten Extraktion und Herstellung in Deutschland. Avextra ist in ganz Kontinentaleuropa über ein ausgedehntes Vertriebsnetz mit mehreren Kanälen sowie strategisch entwickelten Anlagen für diese Schlüsselmärkte tätig.

Erfahren Sie mehr unter www.avextra.com und informieren Sie sich bei LinkedIn https://www.linkedin.com/company/avextra-ag über weitere Neuigkeiten.









Pressekontakt:

Avextra Investor Relations:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Team für Investor Relations:

E-Mail: investors@avextra.com



Avextra Medienanfragen:

Für Medienanfragen oder zur Vereinbarung eines Interviews wenden Sie sich bitte an:

E-Mail: press@avextra.com

Tel.: +49 30 408174037