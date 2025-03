Solvay : résultats du quatrième trimestre et de l’année 2024

Communiqué de presse

EBITDA et free cash flow solides, soutenus par l'accélération des réductions de coûts

Bruxelles, le 6 mars 2025 - 7h00 CET

Faits marquants

“Essential for Generations” : L'ambition de Solvay est d'être un leader dans la chimie essentielle. Malgré des conditions de marché difficiles en 2024, nous avons prouvé la résilience de nos activités et notre forte capacité d’exécution, en obtenant de solides résultats. Cela nous permet de confirmer notre objectif de croissance annuelle de l'EBITDA qualifiée de “mid single digit” (en %) à l’horizon 2028.

Lancement de la feuille de route « For Generations » : définir les bases du développement durable chez Solvay.

Le chiffre d'affaires sous-jacent du T4 2024 a légèrement augmenté (+0,5 % en organique) par rapport au T4 2023 malgré une baisse des prix, avec une croissance continue des volumes en glissement annuel pour certaines activités telles que le bicarbonate et les peroxydes. Le chiffre d'affaires net sous-jacent de l'exercice 2024 s'est élevé à €4 686 millions, en baisse organique de -4,0 % par rapport à 2023, avec un impact positif des volumes pour le quatrième trimestre consécutif, tandis que les prix étaient en baisse d'une année à l'autre.

L'EBITDA sous-jacent du T4 2024 a augmenté en glissement annuel pour atteindre €256 millions (+2,0 % en organique), avec une marge d'EBITDA sous-jacent de 22,6 %. L'EBITDA sous-jacent de l'année 2024 a atteint €1 052 millions, en baisse de -8,2 % en organique, l'impact positif des volumes et des économies de coûts ayant partiellement compensé l'effet net des prix négatif. La marge d'EBITDA sous-jacent s'est établie à 22,5 % pour l'année.

Les initiatives de réduction des coûts structurels ont permis de dégager €110 millions d'économies en 2024, bien au-delà de l'objectif de €80 millions, grâce à l'accélération des initiatives sur les sites de production et dans les fonctions corporate.

Le bénéfice net sous-jacent des activités poursuivies est de €445 millions en 2024 contre €588 millions en 2023.

Le Free cash flow 1 s'est élevé à €361 millions en 2024, soutenu par la solide performance de l'EBITDA et la discipline du fonds de roulement, tandis que les investissements ont accéléré au T4 2024, comme prévu, pour atteindre €355 millions sur l'ensemble de l'année.

La dette nette sous-jacente est restée stable à €1,5 milliard, soit un ratio de levier de 1.5x.

Dividende brut total proposé de €2,43 par action, sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire du 13 mai 2025.

Perspectives 2025 : Solvay prévoit un EBITDA sous-jacent compris entre €1,0 milliard et €1,1 milliard et un Free cash flow1 d'environ €300 millions.



4ème trimestre 12 mois sous-jacent (en M€) 2024 2023 % % organique 2024 2023 % % organique Chiffre d’affaires net 1 134 1 131 +0,3% +0,5% 4 686 4 880 -4,0% -4,0% EBITDA 256 238 +7,4% +2,2% 1 052 1 246 -15,6% -8,2% Marge d’EBITDA 22,6% 25,6% +1,5pp +0.4pp 22,5% 25,5% -3,1pp -1.0pp FCF1 41 8 n.m. - 361 561 -35,7% - ROCE







17,6% 20,4% -2.8pp -

Note : les chiffres de 2023 ont été retraités pour refléter les changements mentionnés dans l’introduction de Performance financière

1Free cash flow (FCF) est ici Free cash flow aux actionnaires de Solvay des activités poursuivies.

Philippe Kehren, CEO de Solvay

« Un travail exceptionnel a été réalisé par nos équipes depuis la scission de Solvay en décembre 2023. Je remercie chaleureusement chacun des employés pour leur contribution. Notre nouvelle culture orientée objectifs est indéniablement source de progrès pour notre organisation.

Malgré un environnement de marché qui montre peu de signes de reprise, notre position d'acteur essentiel de l'industrie chimique, combinée à notre présence dominante sur nos marchés clés, nous a permis de réaliser une solide performance financière en 2024, démontrant une fois de plus notre résilience. Ce succès s'appuie sur une croissance continue des volumes d'une année à l'autre pour des activités telles que le bicarbonate et les peroxydes, ainsi que sur d'importantes économies de coûts réalisées grâce à nos efforts continus de transformation et de digitalisation.

Nous avons également fait des progrès significatifs en matière de développement durable, en réaffirmant notre engagement en faveur de la neutralité carbone, en introduisant notre ambitieuse feuille de route « For Generations » et en accélérant le déploiement de nouveaux projets de transition énergétique pour réduire notre empreinte environnementale.

Grâce à notre stratégie claire, nous sommes confiants dans notre capacité à tenir nos engagements, à générer un cash flow durable pour récompenser nos actionnaires et à positionner stratégiquement Solvay pour une croissance future. »

Perspectives 2025

Pour 2025, les contextes macroéconomique et géopolitique actuels ne laissent pas entrevoir de reprise significative des volumes sur les principaux marchés finaux de Solvay. Solvay s'attend donc à ce que les tendances de la fin de l'année précédente se poursuivent au moins pendant le premier semestre. L’effet net des prix devrait être résilient par rapport à 2024, intégrant l'impact des contrats annuels de carbonate de soude.

Compte tenu de ces dynamiques externes, la direction continuera à se concentrer sur la transformation de l'entreprise. Les économies de coûts devraient atteindre €200 millions d'ici la fin de l'année (contre €110 millions fin 2024), compensant ainsi à la fois l'inflation et les coûts Corporate qui devraient rester temporairement en 2025 suite à la sortie du “Transition Service Agreement” avec Syensqo.

Dans ce contexte, Solvay prévoit que son EBITDA sous-jacent pour l'ensemble de l'année 2025 se situera entre €1,0 milliard et €1,1 milliard (ce qui représente une croissance organique de -5 à +5 % en utilisant un taux de change EUR/USD de 1,05). Le Free cash flow pour les actionnaires de Solvay provenant des activités poursuivies devrait s'élever à environ €300 millions. Les dépenses d'investissement devraient se situer entre €300 millions et €350 millions, et les décaissements liés aux provisions augmenteront de plus de €50 millions d'une année à l'autre, principalement en raison des paiements prévus pour le projet de transition énergétique de Dombasle, provisionnés au cours des années précédentes.

Objectifs financiers 2028

Solvay a un profil qui lui permet de réaliser une performance financière de premier quartile et résiliente au fil des années. Sa stratégie ciblée permettra à Solvay de continuer à générer des flux de trésorerie durables et des rendements attractifs, tout en préparant sa croissance future.

Après une première année réussie après la scission, Solvay confirme ses objectifs de croissance de l'EBITDA sous-jacent, de marge d'EBITDA sous-jacent et de ROCE pour 20281, augmente son objectif d’économies brutes en rythme annuel de €300 millions à €350 millions et remplace son objectif de ratio de conversion de Free cash flow par la politique d'allocation du capital existante, qui confirme l'engagement de l'entreprise à générer du flux de trésorerie disponible :

Investir dans les dépenses d'investissement essentielles, qui représenteront entre €250-300 millions par an, dont €30-35 millions dans des projets de transition énergétique

Récompenser les actionnaires par des dividendes stables à croissants, avec des dividendes de €260 millions en 2024 comme point de départ

Préparer l'avenir en donnant la priorité aux dépenses d'investissement de croissance basées sur l'accessibilité et la création de valeur, avec une option de retour supplémentaire pour les actionnaires





Lancement de la feuille de route “For Generations”

En 2024, Solvay a défini sa nouvelle feuille de route For Generations, qui fixe le programme de développement durable de l'entreprise, tout en s'alignant sur le nouveau profil et la nouvelle stratégie de Solvay. Cette feuille de route s'articule autour de deux piliers : “Planet Progress”, axé sur le climat et sur la nature, et “Better Life”, pour les personnes et les communautés.

Chez Solvay, nous créons un impact durable pour les générations futures. La planète et la vie sont les fondements passés, présents et futurs de la chimie essentielle. Nous agissons pour bâtir la confiance et la valeur de Solvay, de ses parties prenantes et de la société.

Depuis plus de 160 ans, nous maîtrisons nos technologies. En combinant notre expertise avec nos valeurs, nous transformerons notre ambition de durabilité en réalité. Nous continuerons à diriger notre industrie de manière responsable.

Calendrier financier :

8 mai 2025 : Résultats du premier trimestre 2025

13 mai 2025 : Assemblée générale ordinaire des actionnaires

30 juillet 2025 : Résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2025

6 novembre 2025 : Résultats du troisième trimestre et des neuf premiers mois 2025

Lien vers le calendrier financier de Solvay





Détails de la conférence téléphonique pour les analystes et les investisseurs

6 mars 2025 - 14h00 CET

S’enregistrer pour assister au webcast ici.

A propos de Solvay

Solvay, une entreprise qui s'inspire des idées novatrices d'Ernest Solvay dans le processus de fabrication du carbonate de soude, s'engage à réinventer la chimie avec ses 9 000 collaborateurs passionnés. Depuis 1863, Solvay met la puissance de la chimie au service de solutions innovantes et durables qui répondent aux besoins les plus fondamentaux de notre planète. Ses technologies contribuent à façonner un monde meilleur, que ce soit en purifiant l'air, en préservant l'eau ou les aliments, en protégeant notre santé et bien-être, en créant des vêtements respectueux de l'environnement, ou en améliorant la durabilité des pneus de nos voitures. La détermination constante de Solvay à forger un avenir durable et équitable oriente la transition vers la neutralité carbone d'ici 2050. Avec un chiffre d'affaires net de 4,7 milliards d'euros en 2024, Solvay est cotée sur Euronext Brussels et Paris (SOLB). Plus d’informations sont disponibles sur solvay.com et Linkedin.



Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

