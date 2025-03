Solvay 2024 vierde kwartaal en jaarresultaten

Persbericht

Solide EBITDA en vrije kasstroom ondersteund door versnelde kostenbesparingen

Brussel, 6 maart 2025, 7u00 CET

Hoogtepunten

Essential for Generations : Solvay heeft de ambitie een leider te zijn in essentiële chemie. Ondanks uitdagende marktomstandigheden in 2024 hebben we de veerkracht van ons bedrijf en onze sterke uitvoering bewezen, met solide resultaten. Hierdoor kunnen we onze EBITDA-doelstelling voor 2028 bevestigen, met een ‘mid-single digit’ jaarlijkse groei .

: Solvay heeft de ambitie een leider te zijn in essentiële chemie. Ondanks uitdagende marktomstandigheden in 2024 hebben we de veerkracht van ons bedrijf en onze sterke uitvoering bewezen, met solide resultaten. Hierdoor kunnen we onze . Lancering van de “For Generations” Roadmap , waarin de fundamenten voor duurzaamheid bij Solvay gedefinieerd worden.

, waarin de fundamenten voor duurzaamheid bij Solvay gedefinieerd worden. De onderliggende netto-omzet in Kw4 2024 was licht hoger (+0,5% organisch) vergeleken met Kw4 2023 ondanks lagere prijzen, met aanhoudende jaar-op-jaar groei in volumes voor bepaalde activiteiten zoals bicarbonaat en peroxiden. De onderliggende netto-omzet over heel 2024 bedroeg €4 686 miljoen, een organische daling met -4,0% tegenover 2023, met een positieve impact van de volumes voor het vierde opeenvolgende kwartaal, terwijl de prijzen jaar op jaar daalden.

in Kw4 2024 was licht hoger (+0,5% organisch) vergeleken met Kw4 2023 ondanks lagere prijzen, met aanhoudende jaar-op-jaar groei in volumes voor bepaalde activiteiten zoals bicarbonaat en peroxiden. De onderliggende netto-omzet over heel 2024 bedroeg €4 686 miljoen, een organische daling met -4,0% tegenover 2023, met een positieve impact van de volumes voor het vierde opeenvolgende kwartaal, terwijl de prijzen jaar op jaar daalden. De onderliggende EBITDA in Kw4 2024 steeg jaar-op-jaar tot €256 miljoen (+2,0% organisch), met een onderliggende EBITDA-marge van 22,6%. De onderliggende EBITDA voor heel 2024 bedroeg €1 052 miljoen, een daling van -8,2% organisch, met positieve volumes en kostenbesparingen die de lagere nettoprijszetting gedeeltelijk compenseerden. De onderliggende EBITDA-marge bedroeg 22,5% voor het jaar.

in Kw4 2024 steeg jaar-op-jaar tot €256 miljoen (+2,0% organisch), met een onderliggende EBITDA-marge van 22,6%. De onderliggende EBITDA voor heel 2024 bedroeg €1 052 miljoen, een daling van -8,2% organisch, met positieve volumes en kostenbesparingen die de lagere nettoprijszetting gedeeltelijk compenseerden. De onderliggende EBITDA-marge bedroeg 22,5% voor het jaar. Structurele kostenbesparende initiatieven leverden €110 miljoen op in 2024, ruim boven de doelstelling van €80 miljoen, dankzij de versnelling van besparingsinitiatieven in productielocaties en in corporate functies.

initiatieven leverden €110 miljoen op in 2024, ruim boven de doelstelling van €80 miljoen, dankzij de versnelling van besparingsinitiatieven in productielocaties en in corporate functies. De onderliggende nettowinst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg €445 miljoen in 2024, vergeleken met €588 miljoen in 2023.

uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg €445 miljoen in 2024, vergeleken met €588 miljoen in 2023. De vrije kasstroom bedroeg €361 miljoen in 2024, ondersteund door een solide EBITDA prestatie en werkkapitaal discipline, terwijl de investeringen versnelden in het vierde kwartaal van 2024, zoals gepland, en uitkwamen op €355 miljoen voor het hele jaar.

bedroeg €361 miljoen in 2024, ondersteund door een solide EBITDA prestatie en werkkapitaal discipline, terwijl de versnelden in het vierde kwartaal van 2024, zoals gepland, en uitkwamen op €355 miljoen voor het hele jaar. De onderliggende nettoschuld bleef stabiel op €1,5 miljard, wat neerkomt op een hefboomratio van 1,5x.

bleef stabiel op €1,5 miljard, wat neerkomt op een hefboomratio van 1,5x. Totaal voorgesteld brutodividend van €2,43 per aandeel , onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders tijdens de volgende Gewone Algemene Vergadering op 13 mei 2025.

, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders tijdens de volgende Gewone Algemene Vergadering op 13 mei 2025. Vooruitzichten voor 2025: Solvay verwacht een onderliggende EBITDA tussen €1,0 miljard en €1,1 miljard en een vrije kasstroom1 van ongeveer €300 miljoen.



Vierde kwartaal Twaalf maanden Onderliggend (in € mln) 2024 2023 % joj % organisch 2024 2023 % joj % organisch Netto omzet 1 134 1 131 +0,3% +0,5% 4 686 4 880 -4,0% -4,0% EBITDA 256 238 +7,4% +2,2% 1 052 1 246 -15,6% -8,2% EBITDA-marge 22,6% 21,1% +1,5pp +0,4pp 22,5% 25,5% -3,1pp -1,0pp Vrije kasstroom1 41 8 n.m.

361 561 -35,7%

17,6% 20,4% -2,8pp



Nota: de cijfers voor 2023 zijn aangepast om de wijzigingen weer te geven die in de inleiding van Financiële Resultaten worden vermeld.

Vrije kasstroom is hier de vrije kasstroom aan Solvay-aandeelhouders uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

Philippe Kehren, Solvay CEO

"Sinds de splitsing van Solvay in december 2023 hebben onze teams veel bereikt en ik wil elke Solvay-medewerker oprecht bedanken voor zijn of haar bijdrage. Onze nieuwe doelgerichte cultuur is duidelijk een stimulans die onze onderneming vooruit doet gaan.

Ondanks een marktklimaat dat weinig tekenen van herstel vertoont, hebben onze positie als essentiële speler in de chemie gecombineerd met onze leidersposities in onze kernmarkten ons in staat gesteld om in 2024 solide financiële prestaties neer te zetten, wat eens te meer een bewijs is van onze veerkracht. Dit succes wordt ondersteund door de aanhoudende jaar-op-jaar volumegroei voor activiteiten zoals bicarbonaat en peroxide, en door aanzienlijke kostenbesparingen dankzij onze voortdurende transformatie- en digitaliseringsinspanningen.

We hebben ook aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van duurzaamheid door ons streven naar koolstofneutraliteit te herbevestigen, onze ambitieuze roadmap “For Generations” te lanceren en we verder zijn gegaan met nieuwe energietransitieprojecten om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Met onze duidelijke strategie hebben we er alle vertrouwen in dat we onze verbintenissen kunnen blijven nakomen, een duurzame kasstroom kunnen genereren om de aandeelhouders te belonen en Solvay strategisch kunnen positioneren voor toekomstige groei."

Vooruitzichten voor 2025

Voor 2025 wijst de huidige macro-economische en geopolitieke context niet op een significant herstel van de volumes in de belangrijkste eindmarkten van Solvay. Solvay verwacht dus dat de tendensen van de tweede helft van vorig jaar zich ten minste in het eerste semester zullen voortzetten. De nettoprijzen zouden weerbaar moeten blijven in vergelijking met 2024, met inbegrip van de impact van de jaarcontracten voor natriumcarbonaat.

In het licht van deze externe dynamieken zal het management zich blijven concentreren op de transformatie van het bedrijf. Er wordt verwacht dat de kostenbesparingen tegen het einde van het jaar €200 miljoen zullen bedragen (tegenover €110 miljoen aan het einde van 2024), en dus zowel de inflatie als de tijdelijke Corporate gestrande kosten zullen compenseren, die in 2025 verwacht worden als gevolg van het beëindigen van de ‘Transition Service Agreement’ met Syensqo.

In die context verwacht Solvay dat zijn onderliggende EBITDA over het hele jaar 2025 tussen €1,0 miljard en €1,1 miljard zal liggen (wat een organische groei vertegenwoordigt van -5 tot +5% bij een wisselkoers van 1,05 EUR/USD). De vrije kasstroom voor Solvay-aandeelhouders uit voortgezette bedrijfsactiviteiten zal naar verwachting ongeveer €300 miljoen bedragen. De investeringen zullen naar verwachting tussen €300 miljoen en €350 miljoen bedragen en de kasuitgaven voor voorzieningen zullen met meer dan €50 miljoen stijgen ten opzichte van vorig jaar, voornamelijk door de geplande betalingen voor het Dombasle energietransitieproject, waarvoor in voorgaande jaren al voorzieningen waren getroffen.

Financiële doelstellingen 2028

Solvay heeft een profiel dat het bedrijf in staat stelt door de jaren heen financiële prestaties te leveren die tot het beste kwartiel behoren en veerkrachtig zijn. Zijn gerichte strategie zal Solvay in staat stellen duurzame kasstromen en aantrekkelijke rendementen te blijven genereren en tegelijk de toekomstige groei van de onderneming voor te bereiden.

Een eerste succesvol jaar na de spin-off bevestigt Solvay zijn doelstellingen voor 20282 op het gebied van onderliggende EBITDA-groei, onderliggende EBITDA-marge en ROCE, verhoogt het zijn doelstelling voor de bruto besparingen op jaarbasis van €300 miljoen naar €350 miljoen en vervangt het zijn doelstelling voor de vrijekasstroomconversie ratio door het bestaande beleid voor Kapitaalallocatie, dat het engagement van de onderneming bevestigt om vrije kasstroom te genereren:

Investeren in essentiële investeringen, die €250-300 miljoen per jaar zullen vertegenwoordigen, waarvan €30-35 miljoen investeringen in energietransitieprojecten

Aandeelhouders belonen met stabiele tot stijgende dividenden, met een dividend van €260 miljoen in 2024 als uitgangspunt

Voorbereiden op de toekomst met prioriteit voor groei-investeringen op basis van betaalbaarheid en waardecreatie, met een mogelijkheid tot extra aandeelhoudersrendement





2 Het referentiejaar is 2023 (Herformuleerde onderliggende EBITDA van €1,15 miljard)

Lancering “For Generations” duurzaamheids roadmap

In 2024 definieerde Solvay zijn nieuwe roadmap “For Generations”, die de duurzaamheidsagenda van de onderneming bepaalt en aansluit bij het nieuwe profiel en de nieuwe strategie van Solvay. Dit stappenplan is opgebouwd rond twee pijlers - Planet progress, gericht op klimaat en natuur, en Better life, voor mensen en gemeenschappen.

Bij Solvay creëren we een duurzame impact voor generaties. ‘Planet’ en ‘Life’ zijn de vroegere, huidige en toekomstige fundamenten van Essentiële Chemie. Wij handelen om vertrouwen en waarde op te bouwen voor Solvay, zijn stakeholders en de samenleving.

Al meer dan 160 jaar beheersen we onze technologieën. Door onze expertise te combineren met onze waarden zullen we onze duurzaamheidsambitie waarmaken. We zullen onze industrie blijven leiden met verantwoordelijkheid.

Financiële kalender

8 mei 2025: Resultaten eerste kwartaal 2025

13 mei 2025: Gewone algemene aandeelhoudersvergadering

30 juli 2025: Resultaten eerste halfjaar 2025

6 november 2025: Resultaten eerste negen maanden 2025

Link naar Solvay’s financiële kalender





Details van analisten- en beleggersconferentie

Tijd: 6 maart 2025 - 14u00 CET

Registratie: u kunt zich hier inschrijven voor de webcast.

Over Solvay

Solvay is een chemisch bedrijf met een erfenis geworteld in de baanbrekende innovatie van oprichter Ernest Solvay die in 1863 een nieuw proces uitvond voor het maken van natriumcarbonaat. Vandaag maakt Solvay wereldwijd essentiële producten met een team van circa 9.000 medewerkers. Sinds 1863 gebruikt Solvay de kracht van de chemie om innovatieve, duurzame oplossingen te creëren die tegemoet komen aan onze meest essentiële behoeften, zoals het zuiveren van de lucht die we inademen en het water dat we drinken, het behoud van onze voedselvoorziening, het beschermen van onze gezondheid en welzijn, het produceren van milieuvriendelijke kleding, het duurzamer maken van de banden van onze auto's en het reinigen en beschermen van onze huizen. Solvay wil blijven inzetten op duurzaamheid en een rechtvaardige transitie en wil tegen 2050 koolstofneutraal zijn. Als een toonaangevend bedrijf met een nettowinst van €4,7 miljard in 2023 heeft Solvay noteringen op Euronext Brussel en Parijs (SOLB). Voor meer informatie over Solvay, bezoek solvay.com en Linkedin.



Wettelijke bepaling als bescherming tegen onredelijke aansprakelijkheidsstellingen

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen, terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaat die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Solvay verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.

