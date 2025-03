Nicox prolonge l’horizon de sa trésorerie jusqu’au quatrième trimestre 2025

Financement flexible avec Vester Finance dans le cadre d’une ligne de financement en fonds propres portant sur un nombre maximal de 10.000.000 d’actions sur une durée de 24 mois

Paiement initial immédiat de 0,5 M€ de Vester Finance prolongeant l’horizon de trésorerie au quatrième trimestre 2025 et permettant à la Société de se concentrer sur sa croissance future

Discussions et démarches actives de recherche de partenaires en cours pour un accord de licence du NCX 470 aux États-Unis

Deux résultats cliniques pour le NCX 470 attendus en 2025 : l’étude Whistler sur le mécanisme d’action au second trimestre et l’étude confirmatoire de phase 3 Denali au troisième trimestre 2025 6 mars 2025 – publication à 7H30

Sophia Antipolis, France







Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui l’extension de son horizon de trésorerie jusqu’au quatrième trimestre 2025 avec un paiement initial de 0,5 million d’euros dans le cadre d’une ligne de financement flexible en fonds propres conclue avec Vester Finance. Ce financement sous la forme d’un PACEO1, porte sur un nombre maximal de 10.000.000 d’actions (soit une dilution maximale potentielle de 14,5% de son capital actuel2 et 9,4% sur une base diluée3) sur une durée de 24 mois.



« L’année 2024 a été une période de consolidation pour la Société et l’année 2025 sera centrée sur la construction du futur de Nicox. Dans l’attente des prochains résultats de Denali prévus au troisième trimestre, des discussions concernant un partenariat pour NCX 470 sont déjà en cours, ainsi que des contacts avec de nombreux partenaires potentiels. En parallèle, les activités requises pour soumettre une demande d’autorisation de mise sur le marché se poursuivent et devraient être achevées à temps pour un dépôt aux États-Unis au premier semestre 2026 et pour un lancement commercial potentiel au premier semestre 2027. » dit Gavin Spencer, Directeur Général de Nicox. « En complément de la vente des redevances de VYZULTA et de l’Investissement en actions de Soleus Capital en octobre 2024, ce financement flexible avec Vester Finance prolonge immédiatement l’horizon de notre trésorerie jusqu’au quatrième trimestre 2025. Il nous permet de nous concentrer sur les options stratégiques qui pourraient faciliter le développement et la commercialisation de NCX 470 et la croissance future de la Société. »



Extension d’horizon de trésorerie a minima jusqu’au quatrième trimestre 2025



En tenant compte de la position de trésorerie actuelle, le paiement initial de cette ligne de financement et des revenus d'étape prévus dans le cadre d’accords existants, la Société estime qu'elle est financée jusqu'au quatrième trimestre 2025, soit au-delà des premiers résultats de l’étude Denali. Cet horizon de trésorerie pourra être prolongé selon la performance de la ligne de financement. Si l'une des hypothèses concernant les revenus et les coûts estimés venait à changer, cela pourrait avoir un impact sur la trésorerie de la Société.



Principaux termes de la ligne de financement



Conformément aux termes de l’accord signé le 5 mars 2025, Vester Finance s’est engagé à souscrire à sa propre initiative et sous réserve de certaines conditions contractuelles usuelles jusqu’à 10.000.000 d’actions ordinaires de la Société, représentant au maximum 14,5% du capital social existant et 9,4% en tenant compte de tous les instruments dilutifs3, sur une période maximale de 24 mois.



Les actions seront émises sur la base d’une moyenne des cours de bourse quotidiens précédant chaque émission4 diminuée d’une décote maximale de 6,5%, dans la limite des règles de prix et de plafond fixées par l’assemblée générale des actionnaires5. Le produit net de l’émission sera reversé déduction faite d’une commission de 2,5%.



Sur la base du cours actuel6, le montant brut total du financement représenterait potentiellement 3 millions d’euros. Ce montant est conditionnel aux conditions de marché. Nicox s’est engagée sur une utilisation minimale de la ligne PACEO correspondant à la moitié de ce montant. Au-delà, la Société aura la possibilité de mettre fin au contrat à tout moment.



Dans l’hypothèse d’une utilisation intégrale de cette ligne de financement, un actionnaire détenant 1,00% du capital de la Société avant sa mise en place, verrait sa participation réduite à 0,87% du capital.



Cette opération a été décidée par le directeur général en vertu de la subdélégation lui ayant été accordée par le Conseil d’administration de la Société le 5 mars 2025, lequel a lui-même utilisé la délégation octroyée par l’assemblée générale des actionnaires de la Société le 6 mai 2024, au titre de la 8ème résolution7. Elle ne donne pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).



Cette ligne de financement en fonds propres a été structurée et souscrite par Vester Finance, société européenne qui investit à titre habituel dans des entreprises en croissance dites « small caps » notamment dans le secteur de la santé ou des biotechnologies. Vester Finance, agissant ici en tant qu’investisseur sans intention de rester actionnaire, pourra être amené à revendre les actions à plus ou moins brève échéance.







Facteurs de risque



Les facteurs de risques affectant la Société sont présentés à la section 3 du « Rapport annuel 2023 » et à la section 4 du « Rapport semestriel financier et d’activité 2024 » qui sont disponibles sur le site de Nicox (www.nicox.com).



La vente des actions sur le marché est susceptible d’avoir une incidence sur la volatilité et la liquidité du titre, comme sur le cours de l’action de la Société.



Le nombre d’actions émises dans le cadre de cet accord et admises aux négociations fera l’objet d’une communication sur le site Internet de la Société.