ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.3.2025 KLO 8:45

ELECSTER-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2024

Yhteenveto luvuista

Loka-joulukuu:

Liikevaihto 8,0 MEUR (10–12/2023: 8,4 MEUR)

Liikevoitto -0,5 MEUR (-0,4 MEUR)

Tulos ennen veroja -1,3 MEUR (-1,0 MEUR)

Tulos/osake -0,32 EUR (-0,36 EUR)

Tammi-joulukuu:

Liikevaihto 33,9 MEUR (1-12/2023: 34,1 MEUR)

Liikevoitto 1,6 MEUR (2,0 MEUR)

Tulos ennen veroja 0,9 MEUR (-0,0 MEUR)

Tulos/osake 0,07 EUR (-0,30 EUR)

Oma pääoma/osake 6,06 euroa (6,37 euroa)

Omavaraisuusaste 56,1 % (50,2 %)

Osinkoehdotus 0,00 euroa (0,05 euroa)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

EKP:n vuoden 2024 viimeistä vuosineljännestä koskevassa talouskatsauksessa todetaan, että tarkastelujaksolla maailmantalouden kasvu pysyi vahvana,vaikka siihen kohdistuvat vastatuulet voimistuivat. Kyselytiedot kertoivat laaja-alaisesti kohenevasta tilanteesta eri sektoreilla ja palvelusektorin vahvan kehityksen jatkumisesta. Maailmankauppa pysyi vahvana, mikä johtui jossain määrin tuontitavaroiden varastojen kerryttämisestä Yhdysvaltojen tulevaan kauppapolitiikkaan liittyvän epävarmuuden takia. Inflaation hidastuminen jatkui, mutta palvelujen hintoihin kohdistui edelleen nousupainetta. Tällainen kuva maailmantalouden kasvu- ja inflaationäkymistä välittyy euroalueen talousnäkymiä koskevista eurojärjestelmän asiantuntijoiden joulukuun 2024 arvioista, jotka ovat pitkälti EKP:n asiantuntijoiden syyskuun 2024 arvioiden kaltaiset. Yhdysvaltojen presidentinvaalien tulos on kuitenkin lisännyt kauppapolitiikkaan liittyvää epävarmuutta merkittävästi.

Maailmankaupan kasvua koskevaa arviota korotettiin tuntuvasti toisen ja kolmannen vuosineljänneksen odotettua vahvempien toteutumien takia. Vuoden 2024 mittaan elpyneen maailmankaupan odotetaan vastedes kasvavan likeisemmin rinta rinnan tuotannon kanssa. Epävarmuus on kuitenkin koholla protektionistiseen kauppapolitiikkaan ja fragmentaatioon liittyvien riskien takia. Keskeisten kehittyneiden talouksien ja nousevien markkinatalouksien inflaation ennakoidaan hidastuvan vähitellen arviointijaksolla.

Elecsterin viimeinen vuosineljännes oli kaksijakoinen. Vuosineljännes oli pettymys liikevaihdon ja osakekohtaisen tuloksen suhteen, ja samalla korkeahkot odotuksemme jopa ylittyivät tilauskannan kasvun suhteen. Yhdysvaltojen presidentinvaalien tuloksen selvittyä presidentti Trumpin tulevat linjaukset pohdituttivat ympäri maailmaa.

Meijerikonetoimitusten määrä ylitti vertailuvuoden selvästi, mutta toimitusten arvo oli vertailuvuotta alempi. Vertailuvuoteen ajoittui yksi poikkeuksellisen suuri toimitus, jonka arvo vastasi yksistään tämän vuoden toimitusten yhteisarvoa.

Pakkausmateriaalitoimitusten osalta koko vuoden trendi jatkui.Toimitusvolyymi oli selvästi vertailukauteen ja pitkänajan keskiarvoon nähden pienempi. Vuoden aiemmista vuosineljänneksistä poiketen Venäjän yksikkömme kasvatti toimitusvolyymiään vertailuvuoteen nähden kun taas Suomen yksikön volyymi oli vertailuvuotta alempi. Kenian yksikössä volyymit olivat edelleen vertailuvuotta alemmalla tasolla.

Heti tilikauden päättymisen jälkeen selvisi, että Kiinan tytäryhtiöissä on mahdollisesti tapahtunut kavallus. Molempien Kiinan tytäryhtiöiden pankkitilejä on käytetty liiketoimintaan kuulumattomiin maksuihin. Olemme tehneet epäillystä kavalluksesta rikosilmoituksen ja Kiinan poliisi tutkii asiaa. Kavallusepäilyn seurauksena vuosineljänneksen tulosta rasittaa n. 1 miljoonan euron kuluvaraus.

Elecsterin Venäjän liiketoiminta on pääasiallisesti paikallisen tytäryhtiömme valmistamien pakkausmateriaalien myyntiä paikallisille meijerialan yrityksille. Pakotteita on laajennettu moneen kertaan ja sillä on ollut vaikutus myös Elecsterin vientiin Venäjälle.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Loka-joulukuu

Konsernin neljännen kvartaalin liikevaihto oli 8,0 milj. euroa (8,4 milj. euroa). Liikevaihto laski edellisen vuoden vertailuajankohdasta 4,5 %. Viimeisen kvartaalin liiketappio oli - 0,5 milj. euroa, kun edellisvuoden tappio oli -0,4 milj. euroa. Tulos ennen veroja oli -1,3 milj. euroa (-1,0 milj. euroa). Viimeisen kvartaalin tulosta ennen veroja rasittaa Kiinan tytäryhtiöistä tehty 1.0 mil euron kertaluonteinen alaskirjaus.

Tammi-joulukuu

Koko tilivuoden liikevaihto oli 33,9 milj. euroa (34,1 milj. euroa). Liikevaihto laski edellisvuoteen nähden 0,6 %. Liikevoitto oli 1,6 milj. euroa (2,0 milj. euroa) eli 4,7 % (5,9 %) liikevaihdosta. Tulos ennen veroja parani edellisvuodesta ja oli 0,9 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Koko vuoden tulosta ennen veroja rasittaa Kiinan tytäryhtiöistä tehty 1.0 mil euron kertaluonteinen alaskirjaus.

SEGMENTTIEN TULOS

Päättyneella tilikaudella teollisuustuotesegmentin liikevaihto pieneni 1,6 % ja oli 30,0 milj. euroa (30,5 milj. euroa). Liikevoitto oli 2,0 milj. euroa (2,6 milj. euroa) ja edustaa 6,6 % (8,6 % ) liikevaihdosta.

Teollisuustuotesegmentin asiakkaat ovat pääosin meijereitä. Maidon prosessointi- ja pakkauslinjatoimitusten määrä kasvoi selkeästi edellisvuoteen verrattuna. Yhtiön asema järjestelmätoimittajana kasvavilla markkina-alueilla omassa markkinasegmentissään on kuitenkin säilynyt hyvänä. Toimivat referenssit ja myönteiset asiakaskokemukset avaavat uusia mahdollisuuksia.

Konsernin muovikalvotoimitusten kokonaismäärä pieneni edelliseen vuoteen verrattuna. Yleinen keskustelu muovien käytöstä sekä ilmastonmuutoksen aiheuttama epävarmuus vaikuttavat osaltaan asiakkaidemme pakkausratkaisuihin. Uskomme kuitenkin, että UHT-maidon pussipakkaus tulee jatkossa vahvistamaan osuuttaan eri pakkausmuotojen joukossa.

Kuluttajatuotteet-segmentissä markkinatilanne on ollut edelleen haastava. Segmentin liikevaihto kasvoi vertailuvuodesta tuloksen jäädessä kuitenkin negatiiviseksi. Toimenpiteet sekä liiikevaihdon kasvattamiseksi että tuloksen parantamiseksi jatkuvat.

SEGMENTTIEN TULOS

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

Liikevaihto (1000 €) 1-12/2024 1-12/2023 Teollisuustuotteet 29.995 30.490 Kuluttajatuotteet 3.920 3.640 Segmenttien välinen



Konserni yhteensä 33.915 34.130

Liikevoiton jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Liikevoitto (1000 €) 1-12/2024 1-12/2023 Teollisuustuotteet 1.990 2.633 Kuluttajatuotteet -430 -662 Segmenttien välinen 20 29 Konserni yhteensä 1.580 2.001

Varallisuuden jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Varallisuus (1000 €) 1-12/2024 1-12/2023 Teollisuustuotteet 31.049 31.686 Kuluttajatuotteet 4.397 4.646 Segmenttien välinen

-17 Kohdistamaton 6.175 11.703 Konserni yhteensä 41.603 48.019

TALOUDELLINEN ASEMA

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,8 milj.).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 217 (220), josta ulkomailla 95 (93). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 213 (213).

YHTIÖKOKOUS

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.4.2024. Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset mukaan lukien hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimisesta sekä luovuttamisesta on julkaistu 8.5.2024 päivätyssä pörssitiedotteessa.

OSAKKEET

Elecster Oyj:n osakepääoma 31.12.2024 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 5,6 euroa ja alin 3,02 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 3,06 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 224.948 kpl (6,0 % A-osakkeiden määrästä).

Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTTÄMISESTÄ

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2024 oli 10.058.850,25 euroa, josta tilikauden voitto oli 1.417.003,82 euroa. Elecster Oyj:n hallitus esittää 24.04.2025 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

NÄKYMÄT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Talouskasvuun kohdistuvat riskit painottuvat edelleen arvioitua heikomman kehityksen suuntaan. Maailmankaupan kitkan lisääntymisen riski voi toteutuessaan hidastaa euroalueen talouskasvua vientikysynnän vaimenemisen ja maailmantalouden heikkenemisen välityksellä. Luottamuksen väheneminen voi estää kulutusta ja investointeja elpymästä odotettuun tahtiin. Kehityskulkua voivat vahvistaa Venäjän oikeudeton sota Ukrainassa, Lähi-idän järkyttävä konflikti ja muut geopoliittiset riskit, jotka voivat häiritä energian tarjontaa ja maailmankauppaa. Kasvu voi jäädä arvioitua heikommaksi myös, jos rahapolitiikan kiristämisen vaikutusten viive kestää odotettua pidempään. Kasvu voi toisaalta olla ennakoitua vahvempaa, jos rahoitusolojen keveneminen ja inflaation hidastuminen nopeuttavat kulutuksen ja investointien elpymistä arvioitua enemmän.

Hyvän tilauskannan ansiosta näkymä vuodelle 2025 on positiivinen. Meijerikoneiden osalta odotamme positiivistä kehitystä heti vuoden alusta lähtien ja pakkausmateriaalien osalta odotamme, että toimitusvolyymit ovat ensimmäisellä vuosipuolikkaalla samalla tasolla kuin vertailuvuonna ja toisella vuosipuolikkaalla panostuksemme pakkausmateriaalien myynnin kasvattamiseksi alkavat näkyä toimitusvolyymin kasvuna.

Elecsterin toiminnassa maailmantalouden epävarmuuden tuomien riskien lisäksi erityisesti Venäjän toimintoihin liittyy merkittäviä riskejä. Venäjää vastaan asetettujen sanktioiden lisäksi epävarmuutta synnyttää poliittiset riskit, joista suurimpana huolenaiheena on Venäjän mahdolliset vastatoimenpiteet ns. ” ei-ystävällisistä ” valtioista peräisin olevia yrityksiä kohtaan. On mahdollista, että Venäjän hallinto säätää lakeja tai ryhtyy muihin toimenpiteisiin, joilla pyritään vaikeuttamaan länsimaisten yritysten toimintaa Venäjällä.

Jos Venäjän hallinto pyrkisi vaikeuttamaan länsimaisten yritysten toimintaa Venäjällä, olisi mahdollisella muutoksella merkittäviä vaikutuksia Elecsterin toimintaan ja taloudelliseen asemaan.

Toistaiseksi toimenpiteet ovat kuitenkin tähdänneet siihen, että yritykset jatkaisivat toimintaansa. Vetäytymistä Venäjältä on vaikeutettu tuntuvasti. Prosessit ovat pitkiä ja asiaa koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan jatkuvasti. 25.4.2023 voimaansaatettu asetus ” Decree No 302 ” mahdollistaa Venäjän valtion omaisuudenhoitoviraston Rosimushchestvon siirtää väliaikaisesti osakkeet hallintaansa ja vaihtaa yrityksen paikallinen johto. Kyseisen asetuksen varjolla on toteutettu joitakin vetäytymisilmoituksen antaneiden Venäjän kannalta kriittisillä sektoreilla toimivien yrityksien haltuunottoja.

Vetäytyminen Venäjän toiminnoista olisi myös Elecsterin osalta aikaavievä ja vaikea prosessi. Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Elecster-konserni toistaiseksi jatkaa Venäjän toimintojaan ja seuraa tilanteen kehittymistä.

Taloudellinen ohjeistus

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja osakekohtaisen tuloksen paranevan edelliseen vuoteen verrattuna.

KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa 10-12/2024 10-12/2023 1-12/2024 1-12/2023









LIIKEVAIHTO 8.031 8.392 33.915 34.130









Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos -78 -224 -938 86 Valmistus omaan käyttöön 0 25

32 Liiketoiminnan muut tuotot -6 6 375 91 Materiaalit ja palvelut -4.170 -3.988 -15.557 -16.577 Henkilöstökulut -2.156 -2.062 -8.068 -7.804 Poistot ja arvonalentumiset -270 -348 -1.230 -1.479 Liiketoiminnan muut kulut -1.866 -2.236 -6.917 -6.477 LIIKEVOITTO -514 -435 1.580 2.001









Rahoitustuotot ja – kulut -803 -567 -693 -2.040 TULOS ENNEN VEROJA -1.317 -1.002 888 -39









Tuloverot 135 -351 -630 -1.080 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO, yhteensä -1.182 -1.353 258 -1.119









TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN







Emoyhtiön osakkeenomistajille -1.182 -1.353 258 -1.120 Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 1









Tulos/osake, yhteensä -0,32 -0,36 0,07 -0,30

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS



-1.182 -1.353 258 -1.119









MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:







Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -808 331 -1.140 -1.881 Rahavirran suojaus







TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -1.990 -1.022 -882 -3.000









TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN







Emoyhtiön osakkeenomistajille -1.989 -1.022 -881 -2.998 Määräysvallattomille omistajille -1 0 -1 -2

KONSERNITASE, IFRS

Tuhatta euroa 31.12.2024 31.12.2023





VASTAAVAA









PITKÄAIKAISET VARAT



Aineettomat hyödykkeet 337 323 Aineelliset hyödykkeet 8.249 9.365 Muut osakkeet ja osuudet 77 81 Pitkäaikaiset saamiset 605 581 Laskennalliset verosaamiset 486 394 Pitkäaikaiset varat yhteensä 9.754 10.744





LYHYTAIKAISET VARAT



Vaihto-omaisuus 18.020 19.045 Myyntisaamiset ja muut saamiset 8.154 6.917 Tuloverosaaminen 176 484 Rahavarat 5.500 10.830 Lyhytaikaiset varat yhteensä 31.849 37.275





Lopetetut toiminnot



VASTAAVAA 41.603 48.019











VASTATTAVAA









OMA PÄÄOMA



Osakepääoma 3.152 3.152 Ylikurssirahasto 4.239 4.239 Muut rahastot 94 92 Muuntoerot 541 261 Kertyneet voittovarat 14.688 16.098 Määräysvallattomat omistajat 9 10 Oma pääoma yhteensä 22.723 23.851





VIERAS PÄÄOMA



Laskennallinen verovelka 441 378 Pitkäaikainen vieras pääoma 5.918 10.558 Lyhytaikainen vieras pääoma 12.522 13.231





Lopetetut toiminnot



VASTATTAVAA 41.603 48.019

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa 1-12/2024 1-12/2023





Liiketoiminnan rahavirta









Tilikauden voitto/tappio 258 -1.119 Oikaisut tilikauden tulokseen 2.061 4.664 Käyttöpääoman muutos 916 1.600 Maksetut korot ja muut rahoituserät -1.869 -1.671 Saadut korot 200 207 Maksetut verot -560 -1.162 Liiketoiminnan rahavirta 1.006 2.518





Investointien rahavirta









Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -191 -339 Käyttöomaisuuden myynti 40 118 Tytäryhtiön myynti



Pitkäaikaisten saamisten muutos 4 2 Investointien rahavirta yhteensä -147 -219





Rahoituksen rahavirta









Pitkäaikaisten lainojen muutos -5.219 -1.512 Lyhytaikaisten lainojen muutos -614 121 Maksetut osingot -207 -545 Rahoituksen rahavirta -6.040 -1.936





Rahavarojen muutos -5.181 363





Rahavarat kauden alussa 10.830 11.434 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -149 -967 Rahavarat kauden lopussa 5.500 10.830

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Muuntoerot Voittovarat Yhteensä Vähemmistöosuus Yhteensä

Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h.

















OMA PÄÄOMA 1.1.2024 3.152 4.239 92 261 16.098 23.841 10 23.851 Osingonjako







-187 -187

-187 Kokonaistulos



2 280 -1.164 -882 -1 -883 Muut muutokset







-59 -59 0 -59 OMA PÄÄOMA

31.12.2024 3.152 4.239 94 541 14.688 22.714 9 22.723





Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h.

















OMA PÄÄOMA 1.1.2023 3.152 4.239 98 372 19.633 27.493 11 27.505 Osingonjako







-562 -562

-562 Kokonaistulos



-6 -111 -2.881 -2.998 -2 -3.000 Muut muutokset







-92 -92 0 -92 OMA PÄÄOMA

31.12.2023 3.152 4.239 92 261 16.098 23.841 10 23.851

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa 31.12.2024 31.12.2023 Vakuudeksi annetut



Kiinteistökiinnitykset 3.703 3.703 Yrityskiinnitykset 11.301 11.301

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa 1-12/2024 1-12/2023





Liikevaihto 33.915 34.130 Liikevaihdon kasvu, % -0,6 -20,0 Liikevoitto 1.580 2.001 % liikevaihdosta 4,7 5,9 Tulos ennen veroja 888 -39 % liikevaihdosta 2,6 -0,1 Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille) 258 -1.120 % liikevaihdosta 0,8 -3,3





Oman pääoman tuotto, % 1,1 -4,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,1 2,2 Korollinen vieras pääoma 12.743 18.419 Rahavarat 5.500 10.830 Nettovelkaantumisaste, % 31,9 31,8 Omavaraisuusaste, % 56,1 50,2 Taseen loppusumma 41.603 48.019





Bruttoinvestoinnit 243 782 Tilauskanta 8.734 7.427





Tulos/osake, euroa 0,07 -0,30 Oma Pääoma/osake, euroa 6,06 6,37





Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 3.748.116 3.748.116





Konsernin vastuusitoumukset 15.004 15.004

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN

Tuhatta euroa Q4/24 Q3/24 Q2/24 Q1/24 Q4/23 Q3/23 Q2/23 Q1/23 Liikevaihto 8.031 7.433 10.241 8.210 8.392 8.194 8.970 8.575 Liikevoitto -514 527 979 596 -435 1.014 709 712 Liikevoitto, % -6,4 7,0 9,6 7,3 -5,2 12,4 7,9 8,3 Kauden tulos -1.182 514 707 626 -1.353 403 234 -403 Tulos/osake, euroa -0,32 0,03 0,19 0,17 -0,36 0,11 0,06 -0,11

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT:

Oman pääoman tuotto, %

Tulos ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja

- tilikauden verot

---------------------------------------------------- * 100

Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo)

Sijoitetun pääoman tuotto, %

Voitto ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja +

korko- ja muut rahoituskulut

---------------------------------------------------- * 100

Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo)

Omavaraisuusaste, %

Oma pääoma+ vähemmistöosuus

----------------------------------------------------- * 100

Taseen loppusumma – saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste, %

Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit

--------------------------------------------------------------- *100

Oma pääoma + vähemmistöosuus

Tulos / osake

Tulos ennen satunnaisia eriä - verot +/- vähemmistöosuus

------------------------------------------------------------------

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden

aikana

Oma pääoma / osake

Oma pääoma

---------------------------------------------------------

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Hinta / voittosuhde (P/E)

Osakeantioikaistu tilikauden viimeisen kauppapäivän kurssi

----------------------------------------------------------

Tulos / osake

Efektiivinen osinkotuotto, %

Osinko / osake

---------------------------------------------------------- * 100

Osakeantioikaistu tilikauden viimeisen kauppapäivän kurssi

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin vaatimusten mukaisesti. Tässä pörssitiedotteessa esitetyt taloustiedot perustuvat Elecsterin tilinpäätökseen, joka on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan.

Tilinpäätöstiedot ovat tilintarkastamattomia.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.

Taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa loppusummasta.

Vuosikertomus julkaistaan viikolla 13. Varsinainen yhtiökokous pidetään 24.4.2025.

Konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1.1. – 31.3.2025 julkaistaan

8.5.2025.

Vuosikooste vuoden 2024 julkaistuista tiedotteista on luettavissa yhtiön kotisivuilta osoitteesta www.elecster.fi . Vuoden 2024 tiedotteiden sisältö saattaa olla osittain vanhentunutta.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980



