SalMar Aker Ocean AS blir heleid datterselskap av SalMar ASA

SalMar ASA («SalMar») har inngått en avtale med Aker Capital AS («Aker») om å kjøpe Akers eierandel på 15 prosent i SalMar Aker Ocean AS («SAO»). Oppgjøret består av en million SalMar-aksjer og et kontantvederlag på 76 millioner kroner.

Havbruk til havs representerer fremtidsrettede vekstmuligheter både nasjonalt og internasjonalt. Etter grundige vurderinger og drøftelser har de to partnerne, SalMar og Aker, konkludert med at den teknologiske utviklingen og mulighetene for offshore/semioffshore havbruk i og utenfor Norge, vil kunne ivaretas mer effektivt som en integrert del av SalMar-konsernet. Det samme gjelder muligheten for å vurdere tekniske og regulatoriske rammevilkår på tvers av lokaliteter og produksjonsområder. Roy Reite og Trine Sæther Romuld, henholdsvis CEO og CFO i SalMar Aker Ocean AS, har funnet det naturlig å tre av når virksomheten nå innlemmes og ledes som et heleid datterselskap av SalMar. Anders Fjellheim blir ny daglig leder i selskapet.

Transaksjonen verdsetter SAO til 4,33 milliarder kroner på 100 prosentbasis. Eierendringen gjennomføres ved at SalMar, som allerede eier 85 prosent av SAO, kjøper Akers aksjer for 650 millioner kroner. Av dette beløpet utgjør en million aksjer 574 millioner kroner, tilsvarende 574 kroner per aksje. Aker vil med dette bli 0,75 prosent eier i SalMar.

Informasjonen i denne meldingen er vurdert som innsideinformasjon i henhold til Markedsmisbruksforordningen og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, med en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet. I tillegg driver selskapet lakseoppdrett til havs gjennom selskapet SalMar Aker Ocean og eier 50% av Scottish Sea Farms Ltd.

