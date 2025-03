Boskalis boekt recordjaar 2024: EBITDA van EUR 1,3 miljard en nettowinst van EUR 781 miljoen

Papendrecht, 06 maart 2025

KERNCIJFERS 2024

Omzet: EUR 4,4 miljard (2023: EUR 4,3 miljard)

EBITDA: EUR 1,3 miljard (2023: EUR 1,0 miljard)

Nettowinst: EUR 781 miljoen (2023: EUR 601 miljoen)

Orderportefeuille: EUR 7 miljard (2023: EUR 6 miljard)

Koninklijke Boskalis B.V. (Boskalis) heeft in 2024 alle voorgaande financiële records overtroffen met een historisch hoge omzet, resultaat en orderportefeuille. De omzet bedroeg EUR 4,4 miljard, met een sterke bijdrage van de divisie Offshore Energy.

De EBITDA en het nettoresultaat stegen met meer dan 28%, daar waar deze ook in 2023 al een recordniveau bereikten. De EBITDA steeg tot EUR 1,3 miljard, de EBIT steeg tot EUR 926 miljoen en de nettowinst kwam uit op EUR 781 miljoen. De uitzonderlijke prestaties weerspiegelen een druk jaar met goede projectresultaten in alle bedrijfsonderdelen. Ook de overname van het resterende 50%-aandeel in Smit Lamnalco eind oktober 2024 droeg bij aan de winstgroei.

De orderportefeuille nam met EUR 1 miljard euro toe tot EUR 7 miljard, vooral dankzij de consolidatie van Smit Lamnalco.

Peter Berdowski, CEO Boskalis:

“2024 was een uitzonderlijk goed jaar voor Boskalis waarin alle onderdelen van het bedrijf uitstekend hebben gepresteerd. In alle uithoeken van de wereld hebben wij het water wit gevaren. We mogen met trots terugkijken op een jaar dat de boeken ingaat als het beste ooit in onze 115-jarige geschiedenis. De EBITDA nam met 28% toe tot EUR 1,3 miljard en de nettowinst bedroeg EUR 781 miljoen. Een uitzonderlijke prestatie waaraan al onze collega’s hebben bijgedragen.

Met de overname van SMIT in 2010 hebben wij het fundament gelegd voor een tweede poot onder ons bedrijf. Sindsdien hebben wij die succesvol uitgebouwd, ondersteund door acquisities en investeringen in schepen. Met de ontstane Energy Offshore divisie spelen wij een belangrijke rol in de energietransitie. In 2024 was de helft van de omzet in de divisie windenergie-gerelateerd. Inmiddels hebben wij actief meegewerkt aan de aanleg van meer dan 150 windparken op zee.

Bij de Dredging & Inland Infra-divisie waren we het afgelopen jaar druk met de aanleg van innovatieve infrastructuur, zoals de Fehmarnbelt-tunnel tussen Duitsland en Denemarken en de aanleg van zeehavens. Daarnaast waren we het afgelopen jaar ook volop bezig met een grote variëteit aan klimaatadaptatieprojecten – van Singapore tot Zeeland, en van de oeverbescherming van rivieren tot de bescherming van de zeekustlijn.

In het kader van de energietransitie was Seabed Intervention actief met tal van steenstortwerken. Gezien de recente toename van beschadigingen aan onderwaterinfrastructuur, zoals kabels, nemen deze activiteiten in omvang en belang toe. Met de recente investering in de Windpiper, het grootste steenstortschip ter wereld, spelen wij in op deze actuele ontwikkelingen.

De Offshore Energy-divisie was de afgelopen twaalf maanden uitzonderlijk druk. De energietransitie wakkert de vraag naar nieuwe infrastructuur aan, terwijl de traditionele olie- en gasmarkt ook nog veel werk vraagt. We waren met offshore windprojecten vooral actief langs de oostkust van de VS en in Europa. Met onze transportschepen hebben we een groot aantal bijzondere objecten vervoerd en de acht begin 2024 overgenomen grote zeeslepers van ALP Maritime zijn volop ingezet op een breed scala aan projecten.

Het afgelopen jaar hebben we voor ruim EUR 700 miljoen geïnvesteerd in materieel – eveneens een recordbedrag voor Boskalis. Recent hebben we een nieuw businessplan afgerond voor de komende drie jaar. Ondanks de nodige onzekerheden op het wereldtoneel zijn wij toch positief gestemd over de vooruitzichten voor Boskalis in die periode. Met ons activiteitenpallet, de brede vloot, de gezonde financiële positie en bovenal onze kundige en gepassioneerde mensen kijken wij met vertrouwen vooruit.”

ONTWIKKELINGEN IN DE DIVISIES

DREDGING & INLAND INFRA

In de Dredging & Inland Infra-divisie bedroeg de omzet EUR 2,2 miljard (2023: EUR 2,3 miljard). Met 35 weken waren de sleephopperzuigers goed bezet en werkzaam op omvangrijke projecten in Azië en het Midden-Oosten. De valpijpschepen kenden een hoge bezetting met 44 weken, terwijl de snijkopzuigers uitzonderlijk druk waren in het Midden-Oosten met een bezetting van 51 weken.

De grootste omzetbijdrage kwam uit de regio’s Azië/Australië, het Midden-Oosten en Europa, met substantiële projecten in de Filipijnen, Saoedi-Arabië, Taiwan, Singapore, Australië, Denemarken en Nederland. In 2024 heeft Boskalis zijn werkzaamheden aan de aanleg van het platform voor het New Manila International Airport afgerond. In Singapore werd verdere vooruitgang geboekt met de meerjarige havenuitbreiding (Tuas Terminal 2) en de bouw van een innovatieve polder (Pulau Tekong), die naar verwachting in 2025 wordt voltooid. Seabed Intervention leverde opnieuw een sterke bijdrage, inclusief projecten op het gebied van de energietransitie in Taiwan en Australië.

In Europa nadert het omvangrijke Fehmarnbelt-tunnelproject tussen Denemarken en Duitsland geleidelijk de voltooiing. Een groot aantal projecten is ook in uitvoering in Nederland en België, waaronder de versterking van de Markermeerdijken ten noorden van Amsterdam, de omvangrijke vernieuwing van de Zuidasdok Openbaar Vervoer Terminal in Amsterdam en twee projecten die betrekking hebben op de ontwikkeling van de Antwerpse ringweg (vervanging van de Royerssluis en het Oosterweelknoop-knooppunt).

OFFSHORE ENERGY

In de Offshore Energy-divisie steeg de omzet met 10% naar EUR 2,0 miljard (2023: EUR 1,8 miljard). De bezetting van de gehele vloot was hoger in vergelijking met 2023, met een bijzonder druk jaar voor de kraanschepen en de zware-ladingschepen. De vraag vanuit zowel de offshore wind- als de traditionele olie- en gasmarkten was gezond en de executie van de projecten was bovendien goed. Ongeveer 50% van de omzet was gerelateerd aan offshore windprojecten. De belangrijkste installatieprojecten voor offshore windparken vonden plaats langs de oostkust van de VS. Subsea Cables had een druk jaar na een paar relatief rustige jaren, met omvangrijke kabelprojecten in Duitsland en Nederland.

De business units Heavy Marine Transport en Marine Services voltooiden enkele spraakmakende projecten. Een grote FPSO werd ontkoppeld en vervolgens van Brazilië naar een Europese recyclingwerf gesleept. De BOKA Vanguard transporteerde de FPSO Opportunity naar Turkije en haalde vervolgens de uitgebrande Fremantle Highway – een autotransportschip dat Boskalis in de zomer van 2023 had geborgen – op in Rotterdam om af te leveren in China. Begin 2024 nam Boskalis acht grote zeeslepers over van ALP Maritime. Deze schepen waren in hun eerste jaar bij Boskalis erg druk en worden veelzijdig ingezet.

Subsea Services en Marine Survey leverden opnieuw sterke bijdragen. Subsea Services was actief met traditionele inspectie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, evenals met het ontmantelen van oude offshore infrastructuur, terwijl Survey profiteerde van een gezonde vraag in zowel de offshore wind- als de traditionele olie- en gasmarkten.

TOWAGE & SALVAGE

De gecombineerde omzetbijdrage van Towage & Salvage bleef vrijwel stabiel op EUR 0,2 miljard (2023: EUR 0,2 miljard). De activiteiten van Smit Lamnalco worden sinds begin november 2024 volledig geconsolideerd.

De berging had een iets rustiger jaar na een erg druk 2023. Desalniettemin was 2024 een zeer sterk jaar met de succesvolle berging van een gezonken olieplatform voor de kust van Maleisië, verschillende emergency response contracten en diverse afwikkelresultaten.

ORDERPORTEFEUILLE

De orderportefeuille nam in 2024 toe en per saldo werd voor EUR 5,3 miljard aan nieuwe contracten toegevoegd, waaronder iets meer dan EUR 1 miljard als gevolg van de consolidatie van Smit Lamnalco. De orderportefeuille bedroeg aan het einde van het jaar EUR 7 miljard (eind 2023: EUR 6 miljard). Met de goedgevulde orderportefeuille en gunstige vooruitzichten in de markt zijn wij positief over de verwachtingen voor 2025.

FINANCIËLE POSITIE

De financiële positie van Boskalis is zeer gezond. Met een kaspositie van EUR 765 miljoen en slechts EUR 247 miljoen aan schulden heeft Boskalis een netto financiële positie van EUR 518 miljoen. Met de aanwezige liquide middelen en (ongebruikte) bankfaciliteiten heeft Boskalis een direct beschikbare financieringsruimte van meer dan EUR 1 miljard. De solide solvabiliteit is verder toegenomen tot 56,3% waarmee Boskalis ruimschoots aan zijn financiële convenanten voldoet.

Annual Review en Sustainability Report

Aanvullende informatie over bijvoorbeeld de operationele ontwikkelingen of duurzaamheid is terug te vinden in het Annual Review 2024 en het Sustainability Report 2024 op https://boskalis.com/reports.

Benoeming nieuwe CEO

Met ingang van 1 april 2025 zal Peter Berdowski terugtreden als CEO van Boskalis. Hij zal worden opgevolgd door Theo Baartmans, sinds 2007 lid van de Raad van Bestuur. Per diezelfde datum zal de heer Berdowski worden benoemd als Voorzitter van de Raad van Commissarissen.











KERNCIJFERS 2024 2023 (in miljoenen EUR) Omzet 4.362 4.283 EBITDA 1.303 1.016 Nettoresultaat van deelnemingen 15 11 Bedrijfsresultaat 782 627 Bijzondere baten (lasten) 144 74 EBIT 926 701 Nettowinst 781 601 Ultimo 2024 Ultimo 2023 Netto financiële positie incl. IFRS 16 leaseverplichtingen: cash (schuld) 518 523 Solvabiliteit 56,3% 52,4% Orderportefeuille 6.992 6.007

‎Definities: EBITDA is EBIT vóór afschrijvingen, waardeverminderingen en andere bijzondere lasten; Bedrijfsresultaat is EBIT gecorrigeerd voor bijzondere posten. EBIT(DA) en bedrijfsresultaat zijn inclusief ons aandeel in het nettoresultaat van deelnemingen.

VOOR MEER INFORMATIE

Martijn L.D. Schuttevâer

press@boskalis.com

T +31 786969310

Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Nederlandse versie zal prevaleren boven de Engelse versie.

Boskalis is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en levert wereldwijd op diverse locaties terminaldiensten. Met een veelzijdige vloot van circa 500 schepen en vaartuigen en ruim 11.000 medewerkers is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.

