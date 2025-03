PDI Technologies präsentiert die „The Retail Marketeers European Female Leaders in Convenience Awards”

HAMBURG, Deutschland und FRANKFURT, Deutschland, March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anlässlich des Internationalen Frauentags freuen sich The Retail Marketeers und PDI Technologies bekannt zu geben, dass PDI Technologies die European Female Leaders in Convenience Awards in den Jahren 2025 und 2026 exklusiv präsentieren wird. Diese neu geschaffenen Auszeichnungen wurden entwickelt, um herausragende weibliche Führungskräfte aus ganz Europa zu ehren und werden 2025 erstmals verliehen, um hervorragende Leistungen in den Bereichen Führung, Innovation und Geschäftswachstum anzuerkennen.

Die Preisverleihung findet am 3. Dezember 2025 im Rahmen der The Retail Marketeers Convenience Leaders Convention statt, dem jährlichen Branchentreffen der globalen Führungskräfte der Tankstellenindustrie.

„Wir sind stolz darauf, die ersten European Female Leaders in Convenience Awards ins Leben zu rufen“, erklärt Dawn Desai, SVP & GM, Enterprise Solutions bei PDI Technologies. „Diese Auszeichnungen spiegeln die Grundwerte von PDI Technologies wider. Unsere globale Kultur fördert Vielfalt und Inklusion und schätzt Mut, Neugier und Zusammenarbeit, um ein förderliches Umfeld für alle zu schaffen.“

Christian Warning, Eigentümer der The Retail Marketeers GmbH, ergänzt: „Wir wollen gemeinsam mit PDI Technologies weibliche Vordenkerinnen in unserer immer noch sehr männlich dominierten Branche auszeichnen und Unternehmen animieren, weibliche Talente zu fördern und in Top-Führungspositionen zu bringen, so wie es PDI Technologies vorbildlich aufzeigt.“

In diesem Eröffnungsjahr werden die Preisträger sorgfältig von Branchenexperten ausgewählt. Weitere Einzelheiten werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben, während sich das Programm weiterentwickelt, einschließlich Einzelheiten zur Teilnahme an der Veranstaltung und der Zeremonie.

Über die The Retail Marketeers Convenience Leaders Convention

Die The Retail Marketeers Convenience Leaders Convention ist das jährliche Top-Event für Entscheider im globalen Convenience-Einzelhandel. Am 2. und 3. Dezember 2025 treffen sich die führenden Köpfe der Branche zum neunten Mal in Hamburg. Im Rahmen dieses Gipfeltreffens findet auch der NACS Convenience Leaders Exchange für die D-A-CH-Region statt. Henry O. Armour, Präsident und CEO von NACS, und Christian Warning, NACS Relationship Partner D-A-CH und Inhaber von The Retail Marketeers, werden Führungskräfte von lokalen, nationalen und multinationalen Einzelhändlern aus der D-A-CH-Region begrüßen.

Über PDI Technologies

Mit 40 Jahren Branchenführerschaft ist PDI Technologies, Inc. an der Schnittstelle zwischen Produktivität und Umsatzwachstum angesiedelt und liefert leistungsstarke Lösungen, die das Rückgrat des Ökosystems des Convenience-Einzelhandels und des Mineralölgroßhandels bilden. „Connecting Convenience“ ist unser Markenversprechen auf der ganzen Welt, denn wir ermöglichen Unternehmen, ihre Produktivität zu steigern, fundierte Entscheidungen zu treffen und schneller mit ihren Kunden in Kontakt zu treten. Von groß angelegten ERP- und Logistikvorgängen bis hin zu Treueprogrammen und Cybersicherheit vereinfachen wir die Lieferkette der Branche für alles, was als Nächstes kommt. Heute bedienen wir über 200.000 Standorte in mehr als 60 Ländern und verfügen über regionale Niederlassungen in Amerika, EMEA und APAC.

Kontakt:

Christian Warning im Namen von The Retail Marketeers GmbH

christian.warning@theretailmarketeers.com

+49 160 974 42 730

Dimitra Farou | Sr. Manager, Regional Marketing, International

im Namen von PDI Technologies

+49 69 8237 9613

dfarou@pditechnologies.com

