Dormer Pramet 推出 2025 年新产品

北卡罗来纳州梅班, March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dormer Pramet 推出新型高性能车削和铣削解决方案，扩大了其可转位刀具产品组合。这些刀具旨在最大限度地提高生产率，集更高的精度、耐用性和效率于一身，使制造商能够在生产中超越极限。

超越极限 - 最大限度地提高生产力

新型 Dormer Pramet 刀具采用先进材料、创新设计和新一代涂层，突破了性能障碍。它们具有应对当今最严峻加工挑战所需的可靠性和效率。

新型车削产品

Dormer Pramet 车削系列的最新成员包括

T5415 CVD 牌号 ：T5415 是车削球墨铸铁和 ISO H 组材料的理想选择，具有出色的断续切削耐久性和更好的磨损检测性能，可确保高性能车削操作的可靠性。



：T5415 是车削球墨铸铁和 ISO H 组材料的理想选择，具有出色的断续切削耐久性和更好的磨损检测性能，可确保高性能车削操作的可靠性。 KM 断 屑槽： KM 断屑槽专为 ISO K 组材料设计，具有宽 T 型面和正前角，可实现更平滑、更一致的切削。与 T5415 刀具搭配使用时，可为中型车削应用提供出色的稳定性、加工安全性和性能。



KM 断屑槽专为 ISO K 组材料设计，具有宽 T 型面和正前角，可实现更平滑、更一致的切削。与 T5415 刀具搭配使用时，可为中型车削应用提供出色的稳定性、加工安全性和性能。 GL.S-PM 刀片：这些刀片专为有色金属材料和钛基超合金的深切断和切槽而设计，具有优异的耐磨性和更长的刀具寿命，即使在连续切削或轻微断续切削中也能确保可靠的性能。



新型铣削产品

Dormer Pramet 在 2025 年的铣削创新包括

用于方肩 铣 的 STD 系列 ：多功能 STD 系列配备三角形刀片和四种铣刀体，可处理轻型、中型、粗加工和铝加工，切削深度可达 11 毫米，提供经济高效的灵活解决方案。



：多功能 STD 系列配备三角形刀片和四种铣刀体，可处理轻型、中型、粗加工和铝加工，切削深度可达 11 毫米，提供经济高效的灵活解决方案。 SRN 系列用于仿形铣削：该经济型系列包括具有八个切削刃的双面圆形刀片，可最大限度地提高材料去除率，降低成本达 20%。SRN 具有平滑的切削和更高的稳定性，适用于航空航天、能源和其他行业的高性能应用。



Dormer Pramet 的统一强度

"Dormer Pramet 总裁 Eduardo Martin 说："这些产品不仅代表了我们最新的技术进步，也体现了 Dormer Pramet 作为主品牌的统一实力。"这标志着一个新时代的开始，在这个新时代里，我们通过专业技术提供创新、可持续和以客户为中心的解决方案。

有关 2025 年 Dormer Pramet 新产品的更多信息，请访问 https://dormerpramet.com/new-products-2025 并观看新宣传视频 https://www.youtube.com/watch?v=hjGvU6THb5k.

关于 Dormer Pramet

Dormer Pramet 是金属切削行业工具的全球制造商和供应商，隶属于山特维克集团（Sandvik Group），山特维克集团是全球性高科技工程集团，为制造业、采矿业和基础设施行业提供提高生产率、盈利能力和可持续发展能力的解决方案。Dormer Pramet 的综合产品系列包括回转式和转位式钻孔、铣削、螺纹加工和车削工具，适用于各种生产环境。公司通过 20 个办事处为全球 100 多个市场提供广泛的销售和技术支持服务。公司在欧洲、美洲和亚洲设有专门的生产设施，并拥有高度发达的分销和物流网络。

图为

Dormer Pramet 2025 年推出的新型高性能可转位刀具。

致编辑：

Dormer Pramet 是为各行各业生产切削工具的全球性制造商。公司业务遍及全球，在欧洲、美洲和亚洲均设有生产基地。

发布者：

Dormer Pramet LLC

1483 Dogwood Way

北卡罗来纳州梅班 27302-9115

www.dormerpramet.com

communications@dormerpramet.com



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