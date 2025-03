Bitwise startet Bitcoin & Gold ETP mit Diaman Partners –Nächstes Best-in-Class-Angebot kombiniert Aufwärtspotenzial und Marktabsicherung

Anleger können gleichzeitig vom Potenzial des Bitcoin und der Stabilität von Gold profitieren: Je nach Marktrichtung werden Vermögenswerte zwischen Bitcoin und Gold umgeschichtet.

Das Marktrisiko wird mit Hilfe von ULCER-Indizes ermittelt. Dabei handelt es sich um technische Indikatoren aus dem Bereich der verhaltensbasierten Finanzanalyse, die eine fein abgestimmtes Messen der Volatilität ermöglichen. Starke Partnerschaft: Bitwise arbeitet mit dem auf digitale Vermögenswerte spezialisierten UCITS-Fondsmanager der italienischen Azimut-Gruppe zusammen.





6. März 2025. Paris/Amsterdam/Frankfurt: Bitwise kündigt heute die Einführung des Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP (Ticker BTCG; ISIN DE000A4AKW34) als jüngstes Produkt seines Portfolios an Krypto-ETPs an. Das neue Angebot ermöglicht es Anlegern, gleichzeitig vom vollen transformativen Potenzial von Bitcoin und den bewährten defensiven Eigenschaften von Gold zu profitieren. Das ETP bildet physisch den Diaman Bitcoin & Gold Index nach. Dieser verteilt das verwaltete Vermögen dynamisch zwischen Bitcoin und Gold: bei risikobereinigt besserer Performance wird der Bitcoin-Anteil erhöht, bei einem Kursrückgang des Bitcoins wird in Richtung Gold umgeschichtet. Die Strategie zielt darauf ab, von zyklischen Trends und relativen kurzfristigen Preisverwerfungen zu profitieren, um so für institutionelle und private Anleger die Performance von langfristig diversifizierten Portfolien zu verbessern.

Bradley Duke, Managing Director und Europa-Chef von Bitwise, kommentiert: „Ich freue mich über die Einführung eines weiteren topaktuellen Produkts in unseren europäischen Märkten. Da Kryptowährungen schnell in den Mainstream übergehen, wollen wir den Anlegern die gesamte Bandbreite an Optionen bieten, die für etablierte Assetklassen verfügbar sind. Dazu gehören auch ausgeklügelte Absicherungslösungen, wie wir sie nun in Zusammenarbeit mit Diaman Partners entwickelt haben. Wir freuen uns sehr, mit einem so ambitionierten Branchenakteur zusammenzuarbeiten, hinter dem mit Azimut einer der führenden Vermögensverwalter Europas steht.“

BTCG ist für Anleger konzipiert, die eine „Werterhaltungsstrategie“ suchen, um Verluste in Krypto- Bärenmärkten zu minimieren. Gleichzeitig soll das Potenzial von Bitcoin in Aufschwungphasen ausgeschöpft werden. Das ETP passt die Allokation Bitcoin und Gold einmal im Monat auf der Grundlage von ULCER-Indizes an. Dabei handelt es sich um ein in den späten 1980er Jahren entwickeltes Volatilitätsmaß, das das Verlustrisiko eines bestimmten Vermögenswerts misst. Back-Tests haben gezeigt,

dass die ULCER-Indizes gegenüber statischeren Allokationsmethoden deutlich besser abschneiden. Dies unterstreicht den Mehrwert des Produkts. BTCG ist vollständig mit Bitcoin sowie mit Pax Gold (PAXG) hinterlegt. PAXG ist ein digitaler Token, der an physisches Gold gebunden ist, das in Tresoren der London Bullion Market Association (LBMA) gelagert wird. Sämtliche Vermögenswerte, mit denen das ETP besichert ist, werden von einem institutionellen Treuhänder offline verwahrt. BTCG wird von der in Deutschland ansässigen Emissionsgesellschaft von Bitwise herausgegeben. Die Handelsaufnahme ist für den 6. März 2025 an der Euronext Paris und Amsterdam geplant.

Daniele Bernardi, CEO von Diaman Partners, dazu: „Wir freuen uns über diese vielversprechende Partnerschaft mit Bitwise. BTCG ist ein exzellentes Produkt für breite Investoren-Zielgruppen. Es wurde entwickelt, um sich in Zeiten von wirtschaftlicher Unsicherheit und Inflation die Funktionen zweier Assets zu Nutze zu machen: die starken Fundamentalfaktoren von Bitcoin – historisch gesehen die Anlage mit der besten Performance in den letzten zehn Jahren, bei minimaler Korrelation mit den klassischen Märkten, und Gold als sicheren Hafen. Viele Vermögensverwalter meiden Bitcoin noch immer aufgrund des wahrgenommenen Risikos und verpassen damit eine wichtige Chance zur Steigerung der Rendite. Das Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP ermöglicht eine sichere Allokation sowohl in physisches Bitcoin als auch in digitales Gold. Durch die Diversifizierung und eine niedrige Korrelation ist es ein Instrument, um Portfolios in einem risikoorientierten Rahmen zu stärken.“

Bitwise hat seine Aktivitäten in Europa seit der Übernahme der ETC Group im letzten Jahr intensiviert. Im letzten Monat hat das Unternehmen sein bestehendes europäisches Krypto-ETP-Paket umbenannt. Regelmäßig werden zudem innovative neue Produkte auf den Markt. Dazu gehören beispielsweise die Bitwise Solana oder Bitwise Aptos Staking ETPs, die im November bzw. Dezember 2024 eingeführt wurden. Bitwise hat sich der Transparenz, der exzellenten Produktgestaltung und dem professionellen Management verpflichtet. Um Investoren über die bevorstehenden Entwicklungen im Bereich der digitalen Vermögenswerte aufzuklären und zu informieren, wird regemäßig eine Vielzahl von Marktanalysen erstellt und veröffentlicht.

Wichtige Produktdaten

ETP Name Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP Kürzel BTCG ISIN DE000A4AKW34 Primärnotierung Euronext Paris, Euronext Amsterdam TER 1,49% p.a. Domizil Deutschland Basiswert Diaman Bitcoin & Gold Index Replikationsmethode Vollständig hinterlegt (100%)



Die vollständige Bitwise-Produktliste mit allen Börsennotierungen und Handelsinformationen sowie

weitere Informationen über das Produkt finden Sie auf der Produktseite.

Über Diaman Partners

Diaman Partners ist eine auf UCITS und alternative Fonds spezialisierte Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Malta. Sie unterliegt der Aufsicht der MFSA (Malta Financial Services Authority). Das Unternehmen setzt fortschrittliche Algorithmen und die Erfahrung seines Teams ein, um alle Investitionsprozesse effektiv zu steuern. Diaman Partners begann seine Reise vor 20 Jahren in Norditalien. Seitdem stellt das Unternehmen auf Basis quantitativer Modelle und strikter Prozesse durchweg greifbare Ergebnisse sowie Know-how, Expertise und Professionalität unter Beweis. Im Juli 2022 erwarb der an der Mailänder Börse notierte globale Asset und Wealth Manager Azimu eine Beteiligung an Diaman Partners. Diaman Partners fungiert seitdem als Azimuts Geschäftszweig für digitale Vermögenswerte.

Über Bitwise

Bitwise ist einer der weltweit führenden auf Kryptowährungen spezialisierten Vermögensverwalter. Tausende von Finanzberatern, Family Offices und institutionellen Anlegern auf der ganzen Welt haben eine Partnerschaft mit uns geschlossen, um die Möglichkeiten von Kryptowährungen zu verstehen und zu nutzen. Seit 2017 hat Bitwise eine Erfolgsbilanz bei der Verwaltung einer breiten Palette von Index- und aktiven Lösungen über ETPs, separat verwaltete Konten, Privatfonds und Hedge-Fonds-Strategien aufgestellt – sowohl in den USA als auch in Europa.

In Europa hat Bitwise (ehemals ETC Group) in den letzten vier Jahren eine umfangreiche und innovative Reihe von Krypto-ETPs entwickelt. Dazu gehören Europas meistgehandeltes Bitcoin-ETP oder das erste diversifizierte Krypto-Basket-ETP, das einen MSCI-Digital-Assets-Index nachbildet.

Diese Familie von Krypto-ETPs ist in Deutschland angesiedelt und unter einem von der BaFin zugelassenenen Basisprospekt emittiert. Wir arbeiten ausschließlich mit renommierten Unternehmen aus der traditionellen Finanzbranche zusammen und stellen sicher, dass 100 % der Vermögenswerte sicher offline (Cold Storage) bei regulierten Depotbanken gelagert werden.

Die europäischen Produkte von Bitwise umfassen ein Portfolio von sorgfältig entwickelten Finanzinstrumenten, die sich nahtlos in jedes professionelle Portfolio integrieren lassen und ein umfassendes Engagement in Kryptowährungen als Anlageklasse bieten. Der Zugang erfolgt unkompliziert über die großen europäischen Börsen, mit primären Notierungen auf Xetra, der liquidesten Börse für den ETF-Handel in Europa. Privatanleger profitieren vom einfachen Zugang über zahlreiche DIY-/Online-Broker in Verbindung mit der robusten und sicheren physischen ETP-Struktur von Bitwise, die eine Rücknahmefunktion beinhaltet. Weitere Informationen finden Sie unter www.bitwiseinvestments.com/eu

Important information

This press release does not constitute investment advice, nor does it constitute an offer or solicitation to buy financial products. This press release is issued by Bitwise Europe GmbH (“BEU”), a limited company domiciled in Germany, for information only and in accordance with all applicable laws and regulations. BEU gives no explicit or implicit assurance or guarantee regarding the fairness, accuracy, completeness, or correctness of this article or the opinions contained therein. It is advised not to rely on the fairness, accuracy, completeness, or correctness of this article or the opinions contained therein. Please note that this article is neither investment advice nor an offer or solicitation to acquire financial products or cryptocurrencies.

Before investing in crypto Exchange Traded Products (“ETPs”), potential investors should consider the following:

Potential investors should seek independent advice and consider relevant information contained in the base prospectus and the final terms for the ETPs, especially the risk factors. ETPs issued by BEU are suitable only for persons experienced in investing in cryptocurrencies and risks of investing can be found in the prospectus and final terms available on www.bitwiseinvestments.com./eu. The invested capital is at risk, and losses up to the amount invested are possible. ETPs backed by cryptocurrencies are highly volatile assets and performance is unpredictable. Past performance is not a reliable indicator of future performance. The market price of ETPs will vary and they do not offer a fixed income or match precisely the performance of the underlying cryptocurrency. Investing in ETPs involves numerous risks including general market risks relating to underlying, adverse price movements, currency, liquidity, operational, legal and regulatory risks.