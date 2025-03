Bitwise lance un ETP Bitcoin & Or avec Diaman Partners – Une nouvelle offre institutionnelle alliant potentiel de croissance et protection contre les fluctuations de marché

Les investisseurs bénéficient à la fois du potentiel de Bitcoin et de la stabilité de l’or : les actifs sont rééquilibrés en fonction de l’évolution du marché.





6 mars 2025 – Paris/Amsterdam : Bitwise annonce aujourd’hui le lancement du Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP (Ticker BTCG, ISIN DE000A4AKW34), le dernier né de la gamme d’ETP crypto. Ce nouveau produit permet aux investisseurs de tirer parti à la fois du potentiel transformationnel de Bitcoin et des caractéristiques défensives éprouvées de l’or.

L’ETP réplique physiquement l’indice Diaman Bitcoin & Gold, qui ajuste dynamiquement l’allocation entre Bitcoin et l’or. Lorsque Bitcoin affiche une meilleure performance ajustée au risque, sa pondération est augmentée. En cas de repli du Bitcoin, l’exposition est réduite et réorientée vers l’or. Cette stratégie vise à exploiter les tendances cycliques et les fluctuations des prix à court terme, afin d’améliorer la performance des portefeuilles diversifiés à long terme.

Bradley Duke, Directeur Général de Bitwise Europe, déclare : « Nous sommes ravis de lancer un nouveau produit de pointe sur nos marchés européens. Alors que les crypto-monnaies s’intègrent rapidement au système financier traditionnel, nous voulons offrir aux investisseurs toute la gamme d’options disponibles, y compris des solutions de couverture avancées comme celle que nous avons développée avec Diaman Partners. Nous sommes impatients de collaborer avec un acteur aussi ambitieux, soutenu par Azimut, l’un des principaux gestionnaires d’actifs en Europe. »

Un ETP conçu pour gérer le risque des marchés baissiers et profiter des cycles haussiers

BTCG s’adresse aux investisseurs recherchant une stratégie de préservation de valeur, minimisant les pertes en marché baissier tout en optimisant l’exposition au potentiel de hausse de Bitcoin.

L’ETP ajuste son allocation entre Bitcoin et l’or chaque mois, en s’appuyant sur les indices ULCER, un indicateur de volatilité développé à la fin des années 1980 qui mesure le risque de perte d’un actif spécifique. Des backtests montrent que l’utilisation de l’ULCER Index surpasse nettement les méthodes d’allocation statiques, renforçant ainsi la valeur ajoutée du produit.

BTCG est adossé à 100% à du Bitcoin physique et à du Pax Gold (PAXG), un token numérique adossé à de l’or physique stocké dans les coffres agréés par la London Bullion Market Association (LBMA). Tous les actifs sont conservés hors ligne par un trustee institutionnel. BTCG sera émis par la société d’émission allemande de Bitwise et sa négociation débutera le 18 février 2025 sur Euronext Paris et Amsterdam.

Daniele Bernardi, CEO de Diaman Partners, commente : « Nous sommes ravis de cette collaboration avec Bitwise. BTCG est une solution idéale pour divers profils d’investisseurs. Il a été conçu pour tirer parti des caractéristiques de deux classes d’actifs clés en période d’incertitude économique et d’inflation : Bitcoin, historiquement l’actif le plus performant de la dernière décennie avec une corrélation minimale aux marchés traditionnels, et l’or, valeur refuge par excellence.



Beaucoup de gestionnaires d’actifs hésitent encore à allouer à Bitcoin en raison du risque perçu, ratant ainsi une opportunité d’optimiser leurs rendements. Le Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP permet une allocation sécurisée à la fois en Bitcoin physique et en or digital, offrant diversification et réduction du risque dans une approche stratégique et rigoureuse. »

Bitwise poursuit son expansion en Europe

Depuis l’acquisition d’ETC Group, Bitwise a accéléré son développement sur le marché européen. Le mois dernier, la société a rebaptisé son offre existante d’ETP crypto en Europe et continue d’innover avec de nouveaux produits, comme les ETP Bitwise Solana et Bitwise Aptos Staking, lancés respectivement en novembre et décembre 2024.

Bitwise s’engage à offrir transparence, excellence dans la conception des produits et gestion professionnelle. L’entreprise publie régulièrement des analyses de marché détaillées pour informer les investisseurs sur les évolutions des actifs numériques.

Caractéristiques principales du produit BTCG

Nom de l’ETP Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP Ticker BTCG ISIN DE000A4AKW34 Frais (TER) 1,49% p.a. Domicile Allemagne Indice sous-jacent Diaman Bitcoin & Gold Index Méthode de réplication Réplication physique (100%)

Pour plus d’informations sur le produit, veuillez consulter la page dédiée sur le site de Bitwise.

La liste complète des produits Bitwise, y compris les cotations boursières et informations de trading, est disponible ici : Bitwise ETPs.

À propos de Diaman Partners

Diaman Partners est une société de gestion d’actifs spécialisée dans les fonds UCITS et alternatifs, basée à Malte et régulée par la MFSA (Malta Financial Services Authority). Elle utilise des algorithmes avancés et l’expertise de son équipe pour optimiser ses stratégies d’investissement. Fondée il y a 20 ans en Italie du Nord, Diaman Partners a constamment démontré son savoir-faire en finance quantitative et en gestion de portefeuilles disciplinée. En juillet 2022, Azimut, gestionnaire d’actifs et de patrimoine coté à la Bourse de Milan, a acquis une participation dans Diaman Partners, qui est depuis devenu le pôle d’actifs numériques du groupe Azimut.

À propos de Bitwise

Bitwise est l'un des principaux leaders spécialisés dans les crypto-monnaies. Des milliers de conseillers financiers, de family offices et d'investisseurs institutionnels du monde entier se sont associés à nous pour comprendre et accéder aux opportunités offertes par les cryptomonnaies. Depuis 2017, Bitwise a établi un record d'excellence dans la gestion d'une large gamme de solutions indicielles et actives à travers des ETP, des comptes gérés séparés, des fonds privés et des stratégies de fonds alternatifs, couvrant à la fois les États-Unis et l'Europe.

En Europe, au cours des quatre dernières années, Bitwise (anciennement ETC Group) a développé une gamme étendue et innovante d'ETP crypto, y compris l'ETP Bitcoin le plus important et le plus liquide d'Europe et le premier ETP diversifié Crypto Basket reproduisant un indice d'actifs numériques MSCI.

Cette famille d'ETP crypto est domiciliée en Allemagne et approuvée par la BaFin. Nous nous associons exclusivement à des entités réputées dans le secteur financier traditionnel, en veillant à ce que 100% des actifs soient déposés en toute sécurité hors ligne (cold storage) par le biais de dépositaires réglementés.

Nos produits européens comprennent une collection d'instruments financiers soigneusement conçus qui s'intègrent parfaitement dans tout portefeuille professionnel, offrant une exposition complète aux cryptomonnaies en tant que classe d'actifs. L'accès est simple via les principales bourses européennes, avec des cotations primaires sur Xetra, la bourse la plus liquide pour le trading d'ETF en Europe. Les investisseurs particuliers bénéficient d'un accès facile grâce à de nombreux courtiers en ligne, couplé à notre structure ETP physique robuste et sécurisée, qui comprend une fonction de rachat physique. Pour plus d'informations, visitez www.bitwiseinvestments.com/eu



Contact média :

Rose Piquante Consulting

Sophie Baumont, Paris

T +33 6 27 74 74 49

sophie.baumont@rosepiquante-consulting.com