Bitwise e Diaman Partners lanciano un ETP che punta sul potenziale combinato di Bitcoin e oro

Partnership forte: Bitwise collabora con Diaman Partners, un gestore di fondi UCITS e alternativi specializzato in asset digitali, partecipato dall'italiana Azimut, uno dei principali intermediari europei.

6 marzo 2025, Bitwise annuncia il lancio di un nuovo ETP nella sua gamma, con la quotazione di Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP, prodotto che consente agli investitori di beneficiare simultaneamente del potenziale di crescita di Bitcoin e delle caratteristiche difensive dell'oro.

L'ETP replica fisicamente il Diaman Bitcoin & Gold Index, che rialloca mensilmente il valore tra Bitcoin e oro, aumentando l'esposizione a Bitcoin quando migliora la sua performance corretta per il rischio e spostandosi verso l'oro durante i periodi di flessione della criptovaluta. Questa strategia è studiata per trarre il maggior vantaggio dalle tendenze cicliche e dalle relative variazioni di prezzo nel breve termine, contribuendo in modo efficiente a un portafoglio diversificato sul lungo termine, rivolto a investitori istituzionali e privati.

Bradley Duke, Managing Director e responsabile per l’Europa di Bitwise, ha dichiarato: “Sono entusiasta di assistere al lancio sui mercati europei di un altro prodotto all'avanguardia. Con la rapida diffusione delle criptovalute è essenziale offrire agli investitori una vasta gamma di opzioni disponibili sui mercati tradizionali, comprese coperture sofisticate come quelle che abbiamo sviluppato in collaborazione con Diaman Partners. Siamo entusiasti di unire le forze con un operatore del settore così ambizioso e con il sostegno di uno dei principali asset manager del continente, Azimut”.

BTCG è infatti pensato per gli investitori che cercano una strategia di “riserva di valore” per minimizzare le perdite nei mercati ribassisti delle criptovalute, capitalizzando al contempo il potenziale del Bitcoin durante le fasi di rialzo e ottenere una protezione del portafoglio in caso di scenari inflazionistici. L'indice Diaman Bitcoin & Gold (BCTG), infatti, combina l’affidabilità storica dell’oro nel preservare il potere d’acquisto con il ruolo emergente di Bitcoin come riserva di valore e copertura contro l’inflazione, spesso definito “Oro Digitale”. La strategia segue un processo di ribilanciamento mensile, regolando dinamicamente l’allocazione tra Bitcoin ed oro in base ai rispettivi valori dell’Ulcer Index - un indicatore di volatilità sviluppato alla fine degli anni ‘80 che misura il rischio di ribasso di un determinato asset. I back-testing mostrano una chiara sovraperformance dell’indice Ulcer rispetto ai metodi di allocazione più statici, dimostrando il valore aggiunto del prodotto. BTCG è interamente garantito da Bitcoin fisico e da Pax Gold (PAXG), un token digitale legato all'oro fisico conservato nei caveaux della LBMA a Londra.

Entrambi gli asset a garanzia dell'ETP sono custoditi in modo sicuro, in modalità cold-storage (su dispositivi hardware non connessi a internet) da un depositario istituzionale.

BTCG è emesso e domiciliato in Germania e verrà da oggi negoziato su Euronext Paris e Amsterdam.

Daniele Bernardi, CEO di Diaman Partners, ha dichiarato: “Siamo lieti di impegnarci in una partnership così promettente con Bitwise. BTCG è un prodotto eccellente, progettato per sfruttare i solidi fondamentali di Bitcoin - storicamente l'asset più performante dell'ultimo decennio, con una correlazione minima con i mercati tradizionali - insieme al ruolo dell'oro come bene rifugio in tempi di incertezza economica e inflazione. Molti asset manager evitano ancora Bitcoin per via del rischio di mercato percepito, perdendo così un'opportunità unica per incrementare i rendimenti. L'ETP Bitwise Diaman Bitcoin & Gold consente di allocare con sicurezza sia bitcoin fisico che oro tradizionale, offrendo diversificazione e bassa correlazione per rafforzare i portafogli in un quadro di gestione del rischio”.

Bitwise, dopo l'acquisizione di ETC Group nella seconda metà del 2024, ha concluso lo scorso mese il rebranding della sua gamma prodotti europea, continuando contemporaneamente a quotare ETP su criptovalute innovativi, come gli ETP Bitwise Solana o Bitwise Aptos Staking nel novembre e dicembre 2024. Oltre all’impegno nella progettazione di prodotti innovativi, nella trasparenza e nella gestione professionale della propria offerta, Bitwise pubblica un'ampia gamma di approfondimenti sul mercato, studiati per educare e informare gli investitori sulle opportunità emergenti nel campo degli asset digitali.

Dati chiave del prodotto

Nome dell’ETP Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP Simbolo ticker BTCG ISIN DE000A4AKW34 Borsa di quotazione primaria Euronext Parigi e Amsterdam TER 1.49% p.a. Domicilio Germania Sottostante Diaman Bitcoin & Gold Index Metodo di replica Replica fisica

L'elenco completo dei prodotti Bitwise, incluse tutte le quotazioni in borsa e le informazioni di trading, è disponibile su https://etc-group.com/products/.

About Diaman Partners

Diaman Partners è una Società di Gestione di Fondi di Investimento Alternativi (AIFM) e UCITS autorizzata e regolamentata dalla Malta Financial Services Authority, che combina algoritmi avanzati ed esperienza umana. Fondata 25 anni fa, i modelli quantitativi e i processi rigorosi di Diaman hanno costantemente fornito risultati tangibili. Diaman Partners è partecipata da Azimut, uno dei principali gestori patrimoniali indipendenti in Europa. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.diamanpartners.com/



About Bitwise

Bitwise è uno dei principali asset manager specializzati in criptovalute al mondo. Migliaia di consulenti finanziari, family office e investitori istituzionali collaborano con Bitwise per comprendere e accedere alle opportunità offerte dalle criptovalute. Dal 2017, Bitwise ha stabilito un track record di eccellenza nella gestione di un'ampia gamma di soluzioni indicizzate e attive attraverso ETP, gestioni personalizzate, fondi privati e strategie di hedge fund, sia negli Stati Uniti che in Europa. In Europa, negli ultimi quattro anni Bitwise (ex ETC Group) ha sviluppato un'ampia e innovativa gamma di ETP su criptovalute, tra cui l'ETP sul bitcoin più grande e più liquido d'Europa e il primo ETP diversificato Crypto Basket che replica un indice MSCI di asset digitali. Questa famiglia di ETP cripto è domiciliata in Germania e approvata dalla BaFin. Bitwise collabora esclusivamente con istituzioni che operano nel settore finanziario tradizionale, assicurando che il 100% degli asset sia conservato in modo sicuro offline (cold storage) attraverso depositari regolamentati. I prodotti europei di Bitwise comprendono una gamma di strumenti finanziari accuratamente progettati che si integrano perfettamente in qualsiasi portafoglio professionale, fornendo un'esposizione completa alle criptovalute come classe di attivi. L'accesso è immediato attraverso le principali borse europee, con quotazioni primarie su Xetra, la borsa più liquida per la negoziazione di ETF in Europa. Gli investitori al dettaglio beneficiano di un facile accesso attraverso numerosi broker fai-da-te/online, unitamente alla nostra struttura ETP fisica solida e sicura, che include una funzione di rimborso. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bitwiseinvestments.com/eu



