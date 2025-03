Veson Nautical und Cargill bauen langjährige Partnerschaft mit strategischem Technologieabkommen aus

BOSTON, Massachusetts, March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Veson Nautical (Veson), ein weltweit führender Anbieter von maritimen Daten- und Frachtmanagementlösungen, und Cargill haben ihre langjährige Partnerschaft ausgebaut, um die digitale Transformation im maritimen Sektor zu beschleunigen.

Durch die strategische Technologievereinbarung erhält das Seefrachtgeschäft von Cargill umfassenden Zugriff auf das Veson-Portfolio, einschließlich der Datenintelligenzfunktionen und der KI-gestützten kollaborativen Workflow-Lösung Shipfix von Veson. Cargill möchte auf dem Erfolg bei der Nutzung der Veson IMOS-Plattform aufbauen und sein Technologie-Ökosystem vereinfachen und gleichzeitig die Effizienz, Nachhaltigkeit und Innovation seiner weltweiten Schifffahrtsaktivitäten vorantreiben.

„Da Veson in den letzten Jahren in den Aufbau eines umfassenden Lösungspakets investiert hat, freuen wir uns, dass Cargill davon profitiert und unsere langjährige Partnerschaft ausgebaut wird“, so Sean Riley, President und Chief Operating Officer von Veson. „Unsere weitere Zusammenarbeit mit Cargill ist eine der vielen Möglichkeiten, wie wir gemeinsam mit unseren Kunden die Schifffahrtsindustrie voranbringen.“

Neben der Verbesserung der internen Effizienz setzt Cargill darauf, seinen Kunden ein verbessertes Erlebnis zu bieten, was ein zentraler Faktor der Zusammenarbeit ist. Veson arbeitet im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit Cargill zusammen, um eine kundenorientierte Lösung anzubieten, die firmeneigene Daten, Lieferanteninformationen und Kundeneinblicke integriert und so Cargill und der Schifffahrtsbranche bessere Möglichkeiten bietet, schnellere, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig wird die Einhaltung neuer Branchenvorschriften, etwa der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation und der Initiativen von FuelEU, ermöglicht.

„Mit dem gemeinsamen Wunsch nach digitaler Transformation, der offenen Zusammenarbeit zwischen unseren Teams und den sich ergänzenden Stärken, Fähigkeiten und Schwerpunkten ist Veson der perfekte Partner, um unsere Beziehung auszubauen“, sagte Eric Aboussouan, Leiter Strategie und Digitalisierung des Seetransportgeschäfts von Cargill. „Sie haben den Standard für die digitale Transformation in der Schifffahrtsbranche gesetzt und ihre IMOS-Plattform als führende Lösung auf dem Markt etabliert. Diese Partnerschaft ermöglicht uns eine nahtlosere Integration unserer Systeme und bietet unseren Kunden eine einheitliche Plattform, die die Transparenz, Effizienz und Kontrolle ihrer Frachtbeschaffungsprozesse verbessert.“

Um mehr über die Form der Zusammenarbeit zwischen Veson und Cargill und die Verbesserung des Kundenerlebnisses von Cargill zu erfahren, lesen Sie dieses Interview mit Sean Riley von Veson und Eric Aboussouan und Patrick Jourdain, Cargill Ocean Transportation Customer Lead, von Cargill.

