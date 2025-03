Selskabsmeddelelse nr. 8 – 2025

København, den 6. marts 2025





Bestyrelsens redegørelse om overtagelsestilbuddet fra Copenhagen Capital A/S

Bestyrelsen for NTR Holding A/S har i dag behandlet og godkendt bestyrelsens redegørelse om det pligtmæssige overtagelsestilbud fremsat den 10. februar 2025 af Copenhagen Capital A/S. Redegørelsen er udarbejdet i henhold til § 22 i Bekendtgørelse nr. 636/2020 om overtagelsestilbud.

Redegørelsen er vedhæftet og vil endvidere kunne hentes på selskabets hjemmeside, www.ntr.dk.





For yderligere information kontakt:

Ole Steffensen, bestyrelsesformand, e-mail: steffensen@c.dk, mobil: +45 20 45 82 44

Vedhæftet fil