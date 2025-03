La Regina Hotel Association s’engage auprès de Skills/Compétences Canada en tant que commanditaire présentateur des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) 2025, à Regina

OTTAWA, Ontario, 06 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Organisation nationale sans but lucratif qui s’emploie à promouvoir les métiers spécialisés et les technologies auprès des jeunes en tant que parcours professionnels gratifiants, Skills/Compétences Canada (SCC) est ravie d'annoncer que la Regina Hotel Association (RHA) sera un commanditaire présentateur des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) 2025, à Regina. De plus, la RHA parrainera la diffusion en direct sur place du concours. Les OCMT 2025 se dérouleront au Regina Exhibition Association Limited (REAL) District, en Saskatchewan, les 29 et 30 mai.

« Nous sommes fiers de pouvoir compter sur l'appui de la RHA pour cet événement aux retombées considérables. Sa participation aidera à attirer l'attention de la population canadienne sur l'importance des métiers spécialisés et des technologies pour les jeunes et l'avenir du pays », de déclarer Shaun Thorson, chef de la direction, Skills/Compétences Canada.

En parrainant les OCMT, la RHA aura la chance de prendre part au seul événement au pays qui rassemble plus de 500 jeunes, parmi les plus qualifiés au Canada dans les métiers spécialisés et les technologies, qui s'affronteront dans plus de 40 domaines de compétition. Elle sera également présente dans le REAL District pour soutenir les concurrents et les concurrentes et leur remettre des médailles à la cérémonie de clôture.

« Nous sommes honorés de faire partie des OCMT Regina 2025. Cet événement nous donnera la possibilité d’encourager directement les concurrents et les concurrentes et de les féliciter pour leurs talents et leurs accomplissements, tout en soulignant l'importance des carrières des métiers spécialisés », d’expliquer Sandra Jackle, présidente et directrice générale de la Regina Hotel Association.

Selon le gouvernement du Canada, environ 700 000 travailleurs qualifiés devraient prendre leur retraite d'ici 2028, ce qui devrait freiner l'économie nationale. Les OCMT font la promotion des carrières des métiers spécialisés et des technologies auprès de notre future main-d'œuvre qualifiée et l’informe des nombreuses possibilités offertes dans ces secteurs professionnels.



À propos de Skills/Compétences Canada

Fondée en 1989, Skills/Compétences Canada est une organisation nationale sans but lucratif, comptant un organisme membre dans chaque province et territoire, qui s’emploie, en collaboration avec des employeurs, des enseignants, des groupes syndicaux et des gouvernements, à promouvoir les carrières des métiers spécialisés et des technologies auprès des jeunes Canadiens. Grâce à sa position unique parmi des partenaires des secteurs privé et public, l’organisation aide le Canada à répondre à ses futurs besoins en main-d’œuvre qualifiée, tout en faisant découvrir des carrières enrichissantes aux jeunes. Elle offre aussi des possibilités d’apprentissage expérientiel, notamment des compétitions des métiers spécialisés et des technologies qui réunissent des centaines de milliers de jeunes Canadiens dans le cadre d’évènements régionaux, provinciaux, territoriaux, nationaux et internationaux, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Skills/Compétences Canada, dont le siège social est situé à Ottawa (Ontario), est l’organisation canadienne membre de WorldSkills.

À propos de la Regina Hotel Association

La Regina Hotel Association (RHA) représente les intérêts de l'industrie hôtelière de Regina (Saskatchewan), c’est-à-dire plus de 3 200 chambres dans 24 hôtels membres. Elle s’emploie à promouvoir Regina en tant que destination de choix pour l'organisation d'événements, à soutenir ses membres et à défendre leurs intérêts. La RHA est déterminée à accroître la prospérité économique de Regina par des initiatives stratégiques de marketing, de partenariat et de développement industriel.

