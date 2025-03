SAVENCIA FROMAGE & DAIRY : Comptes annuels 2024

Jeudi 06 mars 2025

COMMUNIQUE DE PRESSE : Comptes annuels 2024

Un chiffre d’affaires en progression de +5,1%

Un résultat opérationnel courant en légère hausse





Chiffres clés en M€





31/12/24





%



CA





31/12/23





%



CA





Variations en % Total Structure Change &



IAS 29 Croissance



Organique (1)

Chiffre d’affaires 7 140

6 791

5,1 1,1 0,9 3,1

- Produits Fromagers 4 055 56,8 4 079 60,1 -0,6 0,0 -1,1 0,5

- Autres Produits Laitiers 3 328 46,6 2 923 43,0 13,9 2,7 3,4 7,8

- Non Affectés -244 -3,4 -211 -3,1









Résultat opérationnel courant 232,3 3,3 212,9 3,1























































Autres charges & produits opérationnels -28,4 -0,4 -43,6 -0,6 Résultat opérationnel 203,9 2,9 169,3 2,5 Résultat financier -21,5 -0,3 -18,0 -0,3 Résultat sur situation monétaire -9,1

3,1

Impôts sur les sociétés -48,6 -0,7 -50,3 -0,7 Résultat net part du Groupe 107,0 1,5 96,5 1,4 Endettement net (hors IFRS 16) 347

439

Capitaux propres 1 993

1 818



Comptes annuels 2024

Au 31 décembre 2024, Savencia Fromage & Dairy a enregistré une augmentation de son chiffre d'affaires de +5,1%, dans un contexte économique mondial marqué par une forte inflation des prix du lait, notamment en France. La croissance organique du Groupe est de +3,1%, en grande partie grâce à une hausse significative de +7,8% des Autres Produits Laitiers, avec une accélération au quatrième trimestre. L'effet de change a contribué positivement à hauteur de +0,9%, et l'intégration de Williner en Argentine contribue pour +1,1% à la croissance totale en effet de structure.

Le résultat opérationnel courant de 232,3 millions d’euros est en progression par rapport à l’année dernière de +19,4 millions d’euros. Cette évolution est le résultat de réalisations majeures dans la gestion du mix, d’une bonne gestion des inflations et de la progression de la compétitivité des opérations. Cette performance a été possible malgré la pression sur la marge dans un contexte d’inflation continue du prix du lait et de baisse des cotations des produits industriels. La marge opérationnelle du Groupe progresse ainsi sensiblement de 20bps à +3,3% contre + 3,1% l’an dernier.

Les autres charges et produits opérationnels intègrent des dépréciations d’actifs, des coûts liés à des projets d’optimisation ainsi que divers sinistres et litiges ; ils s’élèvent à -28,4m€, en amélioration par rapport à 2023.

Le résultat net part du Groupe est de 107 millions d’euros représentant 1,5% du chiffre d’affaires, en hausse par rapport à 96,5 millions d’euros (1,4%) en 2023.



Dividende

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale le jeudi 24 avril prochain la distribution d’un dividende de 1,60 euros comparativement à 1,40 euros par action l’an passé.

Engagement RSE du Groupe

En 2024, le Groupe a continué de construire son modèle de performance globale et a poursuivi le déploiement de ses projets tant dans le domaine social qu’environnemental.

L’attention a notamment été portée sur la réduction de la consommation d’eau et des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) avec la construction de feuilles de route par filiale en cohérence avec l’engagement du groupe SBTi 1,5° à venir. Le partenariat signé en France avec la Coopérative Agrial en octobre 2024 démontre notamment l’engagement à améliorer de façon significative l’empreinte environnementale de l’amont laitier dans une logique de chaine de valeur.

En matière sociale, le Groupe Savencia a poursuivi ses efforts dans l’accompagnement de ses collaborateurs, salué par le label « TOP EMPLOYER » Europe, ainsi que dans 17 autres pays, faisant que 90% des collaborateurs du Groupe Savencia travaillent aujourd’hui dans des pays certifiés Top Employer.

Perspectives 2025

Les perspectives de l’année 2025 demeurent marquées par un environnement incertain et volatil :

- un contexte de consommation évolutif et de pressions sur les prix du lait auquel s’ajoute une concurrence accrue sur les marchés tant en France qu’à l’international

- des tensions géopolitiques et des changements possibles de paradigmes économiques entrainant un ralentissement de la croissance mondiale

Face à ces défis, Savencia Fromage & Dairy poursuit sa stratégie de spécialités et maintient ses efforts pour améliorer sa compétitivité ; le Groupe poursuivra ses investissements pour développer la complémentarité de ses différents métiers et la croissance de ses marques. Le Groupe entend ainsi répondre aux incertitudes de l’environnement en s’appuyant sur la qualité de ses produits, une relation de confiance avec l’ensemble de ses partenaires ainsi que l’engagement et la qualité de toutes ses équipes, en lien avec sa mission : « Entreprendre pour Bien Nourrir l’Homme ».

(1) Note explicative du changement de présentations des agrégats



Les définitions et modalités des agrégats du type « croissance organique » et « effets de change » ont évolué à compter du 1er janvier 2024 comme précisé ci-après. La définition de l’agrégat « effet de structure » n‘a pas évolué. La définition est reprise dans le rapport financier du Groupe.

Depuis le 1er janvier 2024, la performance de l’Argentine, pays ayant une économie hyperinflationniste, est incluse dans les variations en données organiques comme suit : la part de croissance du chiffre d'affaires dans ce pays supérieure à environ 26% par an (en moyenne un niveau d'inflation annuelle de 26% sur 3 ans requiert l'application du retraitement d'hyperinflation au sens des normes IFRS) est exclue du calcul de l’effet de croissance organique du chiffre d'affaires net et intégrée avec les impacts du retraitement lié à l’hyperinflation (IAS 29) aux effets de change.

Les procédures d’audit sont effectuées et le rapport d’audit relatif à la certification est en cours d’émission. Les définitions et modalités des agrégats du type écart de structure, de change, de croissance organique ou d’endettement net n’ont pas évolué.

Elles sont définies dans le rapport financier du Groupe.

Des informations complémentaires pourront être consultées sur le site savencia-fromagedairy.com

