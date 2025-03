Nexans – Rumeurs récentes concernant le projet Great Sea Interconnector

_COMMUNIQUE DE PRESSE_

Paris, le 6 mars, 2025 -

Rumeurs récentes concernant le projet Great Sea Interconnector.

En réponse aux récents articles concernant le projet Great Sea Interconnector, Nexans communique que ces affirmations ne reflètent pas l'état réel du projet ni les relations en cours avec le client.

Depuis le début du projet Great Sea Interconnector, Nexans a reçu des paiements substantiels qui ont permis la poursuite de la fabrication du câble lié à Great Sea Interconnector.

Nexans a l'intention de continuer à exécuter les obligations contractuelles du projet Great Sea Interconnector et de recevoir les paiements correspondants conformément au contrat et aux discussions les plus récentes avec le client.

Nous réaffirmons notre engagement envers la réussite de ce projet d'infrastructure stratégique, essentiel pour la sécurité énergétique régionale et l'intégration des sources d'énergie durable.

À propos de Nexans

Depuis plus d’un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l’électrification de la planète et s’engage à électrifier le futur. Avec près de 28 500 personnes dans 41 pays, le Groupe ouvre la voie vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2024, Nexans a généré 7,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité : PWR-Transmission, PWR-Grid, PWR-Connect et Industrie & Solutions. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe fait partie des leaders mondiaux en matière d’action climatique et s’est engagé, dans le cadre de l’initiative Science Based Targets (SBTi), à atteindre le « Net-Zero » émission d’ici à 2050.

Nexans. Electrify the Future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

