Selskabsmeddelelse nr. 14/2025

Holbæk, den 6. marts 2025





Resultat af ordinær generalforsamling i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Den 6. marts 2025 afholdte Sparekassen Sjælland-Fyn A/S ordinær generalforsamling i Boxen, Østre Havnevej 11, 4300 Holbæk.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning, og årsrapporten for 2024 samt forslag til fordeling af overskud, ydelse af gave til almennyttige formål herunder udbetaling af udbytte på kr. 10,00 pr. aktie, blev godkendt.

Generalforsamlingen godkendte den fremlagte vederlagsrapport for 2024.

Derudover blev der valgt syv medlemmer til repræsentantskabet. Følgende anført i alfabetisk rækkefølge efter efternavn blev valgt:

Direktør Lene Floris

Skoventreprenør Michael Henriksen

Direktør Jesper I. Justesen

Økonomikonsulent Hans Jørgen B. Kolding

Direktør Ole Mosbæk

Læge Jakob Frimodt Olsen

Direktør Rikke Saltoft

Generalforsamlingen genvalgte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S og som revisor for sparekassens bæredygtighedsrapportering for 2025.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til – indtil næste ordinære generalforsamling – mod vederlag at lade Sparekassen Sjælland-Fyn A/S erhverve egne aktier med op til 4 % af Sparekassen Sjælland-Fyn A/S’ aktiekapital.

Lønpolitikken for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S samt vederlaget for 2025 til bestyrelsesmedlemmer i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S blev godkendt af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen godkendte en nedsættelse af aktiekapitalen med nominelt 4.378.920 ved annullering af egne opkøbte aktier. Efter Erhvervsstyrelsens godkendelse af kapitalnedsættelsen vil sparekassens kreditorer blive opfordret til at fremsætte eventuelle krav mod selskabet inden for en frist på fire uger. Når denne periode er udløbet, vil bestyrelsen kunne træffe beslutning om den endelige gennemførelse af kapitalnedsættelsen, som herefter skal registreres hos Erhvervsstyrelsen. Sparekassen vil efterfølgende udsende en selskabsmeddelelse for at informere om den endelige kapitalnedsættelse.

De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget, indebærende følgende ændringer i vedtægterne:

Ændring af punkt 4.1, 4.2 og 4.3:





Bestyrelsens bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelser forlænges til den 1. marts 2030.

Tilføjelse til punkt 22.1:





Tilføjelse af følgende binavne: ”Relation Bank, Relation Sparekassen, Digital Bank, Digital Sparekasse, SJF Bank, Sparekassen SJF, Sparekassen Direkte, Bank Direkte og Sjælland-Fyn Bank”.

Ændring af punkt 9.2:





Tilføjelse af nyt dagsordenspunkt 7: ”Valg af bæredygtighedsrevisor”.

Afslutningsvist besluttede generalforsamlingen at bemyndige dirigenten, advokat Bo Holse, til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen.





Med venlig hilsen

Lars Petersson Jakob Andersson

Administrerende direktør Formand

Yderligere information:

Presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen, tlf. 53 85 07 70

Administrerende direktør Lars Petersson

Sparekassedirektør Lars Bolding

www.spks.dk/ir

