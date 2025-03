COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON CONNECT 2025 : ENTRE ANNONCES ET GAMEPLAY INÉDITS, NACON DÉVOILE UNE ACTUALITÉ RICHE ET VARIÉE

NACON CONNECT 2025 :

ENTRE ANNONCES ET GAMEPLAY INÉDITS,

NACON DÉVOILE UNE ACTUALITÉ RICHE ET VARIÉE

Lesquin, le 6 mars 2025 – Fidèle à ses habitudes, NACON a dévoilé de nombreuses informations sur ses accessoires et ses jeux lors de la nouvelle édition de la NACON Connect. Que vous soyez fan de courses effrénées, de jeux d'infiltration, d'horreur ou de JRPG, découvrez les annonces marquantes de cette édition :

Retrouvez la NACON Connect en replay :

https://www.youtube.com/watch?v=PaE-gJvE2e0

Cette année encore, NACON démontre l'étendue de son savoir-faire et la richesse de son catalogue de jeux et d’accessoires. Avec 5 nouvelles annonces, 16 jeux présentés et de nombreux périphériques mis en lumière pendant la conférence, chaque joueur a pu trouver son bonheur.

LES ACCESSOIRES, AU CŒUR DE L’ADN DE NACON

Annoncé en mai dernier lors de la création de son département Racing, NACON présente aujourd’hui une vidéo inédite de son premier volant : le Revosim RS Pure désormais disponible en précommande.

La Revolution X Unlimited, manette officielle Xbox désormais disponible en précommande, la Revolution 5 Pro, manette officielle PlayStation, le nouveau casque RIG 900 Max et le DAIJA Arcade Stick étaient également mis à l’honneur dans une nouvelle vidéo avec en vedette Lachlan et sa team PWR qui prolongent leur collaboration avec NACON.

DE NOUVEAUX JEUX ANNONCÉS

5 jeux ont été annoncés lors de la conférence, chacun proposant un univers et une promesse novatrice :

Le studio Big Bad Wolf à l’origine des jeux narratifs à succès The Council et Vampire : The Masquerade – Swansong, présente aujourd’hui Cthulhu : The Cosmic Abyss, un jeu d’enquêtes et d’aventure inspiré de l’univers de Lovecraft. Il sera disponible en 2026 sur PC, PlayStation®5 et Xbox Series X|S.





Styx: Blades of Greed, développé par le studio Cyanide, est un mélange d’infiltration, d’action et de stratégie, dans un univers Medieval Fantasy tout en verticalité. Il sera disponible à l’automne 2025 sur PC, PlayStation®5 et Xbox Series.





Rennsport, jeu de course automobile développé par les studios Competition Company & Teyon est un jeu de simulation très réaliste et cross-plateformes. Le jeu sera édité par NACON sur consoles en 2025 (PlayStation®5 et Xbox).





Fort du succès de RoboCop: Rogue City qui a séduit plus d’un million de joueurs, le studio Teyon demande au héros mi-homme, mi-machine, 100% policier, de reprendre du service dans une aventure inédite indépendante intitulée Unfinished Business. RoboCop: Rogue City - Unfinished Business sera disponible cet été sur PC, PlayStation®5 et Xbox Series X|S.





sera disponible cet été sur PC, PlayStation®5 et Xbox Series X|S. Le studio ACE Team, à l’origine de Clash: Artifacts of Chaos ou encore de la série des Zeno Clash, met son talent au service d’un genre nouveau avec The Mound: Omen of Cthulhu, un jeu d’horreur à la première personne jouable en coopération jusqu’à 4 en ligne, librement inspiré de la nouvelle The Mound de Lovecraft. Il sera disponible en 2025 sur PC, PlayStation®5 et Xbox Series X|S.





Au-delà des annonces de jeux, la NACON Connect a présenté de nombreuses images inédites de gameplay, de jeux récemment annoncés, comme Edge of Memories, nouvelle création du studio montpelliérain Midgar. The Fading of Nicole Wilson et The Occultist ont également présenté leurs premières images de gameplay. La conférence a aussi permis de mettre en avant le nouveau contenu de plusieurs jeux très attendus tels que Hell is Us ou encore Dragonkin : The Banished, qui sort aujourd’hui en accès anticipé sur Steam. Enfin, Test Drive Unlimited Solar Crown et Ravenswatch, tous deux déjà disponibles à l’achat, ont présenté en avant-première de nouveaux contenus qui arriveront dans les prochaines semaines.

* * *

Retrouvez la NACON Connect 2025 en replay au lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=PaE-gJvE2e0

Retrouvez plus de contenu pour chacun des jeux et accessoires présents à la NACON Connect sur nacongaming.com

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 40 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. www.corporate.nacongaming.com

Pièce jointe