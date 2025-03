Viridien : Communiqué de mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2024

Communiqué de mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2024

Paris, France – 6 mars 2025

Viridien annonce la publication de son Document d’Enregistrement Universel 2024, déposé en version française auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 6 mars 2025.

Ce Document d’Enregistrement Universel a été déposé selon le format ESEF (European Single Electronic Format) tel qu’établi par le règlement délégué (UE) n°2019/815. Il inclut notamment :

• le rapport financier annuel 2024 ;

• le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;

• le descriptif du programme de rachat d’actions ;

• les rapports des Commissaires aux Comptes ;

• le rapport de gestion incluant les informations en matière de Durabilité ; et

• le rapport de certification des informations en matière de Durabilité et de Taxonomie.

Le Document d’Enregistrement Universel 2024 est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut également être consulté sur le site internet de Viridien (viridiengroup.com/fr/investors/regulated-information) et sur le site internet de l’AMF (amf-france.org).

A propos de Viridien:

Viridien (www.viridiengroup.com) est un leader mondial en technologies de pointe, dans le digital et en données de la Terre. Nous repoussons les limites scientifiques pour un avenir plus prospère et durable. Notre ingéniosité, notre dynamisme et notre curiosité scientifique nous permettent de développer de nouvelles connaissances, innovations et solutions pour relever efficacement et de façon responsable les défis et la complexité des ressources naturelles, du numérique, de la transition énergétique et des infrastructures. Viridien emploie environ 3 400 personnes dans le monde et est cotée sous le nom de VIRI sur Euronext Paris SA (ISIN : FR001400PVN6).

Contacts

Secrétariat Général



general.secretary@viridiengroup.com

