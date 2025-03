Katie Holmes har din nye yndlingssneaker på: ECCO BIOM 2.2

Et medieuddrag, der ledsager denne meddelelse, er tilgængelig ved at klikke på dette link.

KØBENHAVN, Danmark, March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skuespilleren Katie Holmes er i New York iført sneakeren ECCO BIOM 2.2 og giver skoen sit eget karakteristiske twist.

ECCO BIOM 2.2 er nem at style og leverer alsidighed i hverdagen. Med en trendy og underspillet, atletisk æstetik skifter skoen problemfrit gear, hvilket gør den til et must for designbevidste kvinder som Katie. Blandede materialer – læder og ruskind fra ECCOs egne garverier samt mesh-indsatser – giver dybde til den minimalistiske stil.

I overensstemmelse med det danske mærkes ry som innovatør og forkæmper for teknologi, der sætter brugeren først, føles sneakeren lige så god, som den ser ud. ECCO BIOM 2.2 er designet med ECCO BIOM® NATURAL MOTION®, der fremmer fodens naturlige bevægelser, ECCO LYTR-teknologi, der giver en ultralet fornemmelse, og gummiindsatser, der giver greb og støtte, og er den ultimative komfort hele dagen. Den perfekte sko til kvinden på farten.

ECCO BIOM 2.2 i hvidt ruskind, fås nu på ecco.com og i udvalgte butikker verden over.

