全球投資顧問 ROSEN 鼓勵 ESSA Pharma Inc. 投資者在對 EPIX 提起證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師

紐約, March 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益法律事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2023 年 12 月 12 日至 2024 年 10 月 31 日（含上述兩日，簡稱「集體訴訟期」）期間購買 ESSA Pharma Inc. (NASDAQ: EPIX) 證券之人士注意，重要的首席原告截止日期為 2025 年 3 月 25 日。

影響：倘若您在集體訴訟期內曾購買 ESSA Pharma Inc. 證券，您可能有權經由後酬約定獲得賠償而無需支付任何自付費用或成本。

下一步行動： 如欲加入 ESSA Pharma Inc. 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=34133 網頁，或撥打 Phillip Kim 律師的 免費諮詢專線 866-767-3653 或寄送電子郵件至 case@rosenlegal.com，以瞭解本集體訴訟的資訊。 本案已提起集體訴訟。 若您希望擔任首席原告，則請您必須在 2025 年 3 月 25 日前向法院提出申請。 首席原告是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們建議投資人選擇在領導方面具有成功案例的合格律師。 通常，發布通知的法律事務所缺乏相當的經驗、資源或任何具有代表性的同儕認可。 許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。選擇律師還需明智的抉擇。 Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。 Rosen Law Firm 當時針對中國公司有史以來規模最大的證券集體訴訟達成和解。 2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 證券集體訴訟及解數量排名中位居第一。 自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者索回了數億美元。 僅在 2019 年，公司就為投資者索回超過 4.38 億美元。 2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為原告律師協會的巨擘。 事務所多名律師均曾獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在集體訴訟期間未能向投資者披露以下情況：(1) masofaniten 與 enzalutamide 合併使用對比單獨使用 enzalutamide 並沒有明確的療效優勢；(2) 因此，masofaniten 與 enzalutamide 合併使用在治療前列腺癌方面的效果不如被告向投資者所宣稱的那樣；(3) M-E 併用試驗不太可能達到預設的第 2 期主要終點；(4) 因此，被告誇大了 masofaniten 的臨床、監管和商業前景；(5) 因此，被告之公開聲明於所有相關時間內均具重大虛假及誤導性。 訴訟主張，當市場得悉真實詳情後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 ESSA Pharma Inc. 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=34133，或撥打 Phillip Kim 律師等人的 免費諮詢專線 866-767-3653 或寄送電子郵件至 case@rosenlegal.com，以瞭解本集體訴訟的資訊。 本案已提起集體訴訟。

上述集體訴訟尚未成案。 在集體訴訟成案之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。 您可以選擇自己的律師。 也可以繼續作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。 投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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