Inbanki nõukogu liikmeteks esitati Isabel Faragalli ja Sergei Anikin

AS Inbanki nõukogu teeb 31. märtsil 2025 toimuval korralisel üldkoosolekul ettepaneku valida kolmeks aastaks, alates 1. aprillist 2025, Inbanki nõukogu liikmeteks Isabel Margaret Anne Faragalli ja Sergei Anikin.

Inbanki nõukogu esimehe Jan Andresoo sõnul on tugevate finants- ja tehnoloogiaekspertide lisandumise ning sõltumatute liikmete osakaalu suurendamise eesmärk toetada Inbanki teekonda börsiettevõtteks.

„Kuna Inbank kasvab ja äritegevus muutub järjest mitmekülgsemaks, peame veelgi tugevdama oma juhtimisstruktuuri. Seetõttu on mul suur rõõm tervitada nõukogu uute liikmetena Isabel Faragallit ja Sergei Anikinit. Isabel toob kaasa põhjalikud teadmised kapitaliturgudest ning Sergei on silmapaistev tehnoloogiajuht. Üheskoos aitavad nad meie juhtorganeid tugevdada ja rahvusvahelisemaks muuta,“ selgitas Jan Andresoo.

„Mul on väga hea meel liituda Inbanki nõukoguga. Olen töötanud Euroopa kapitaliturgudel peaaegu 30 aastat ja nõustanud paljusid Euroopa panku ja tarbijafinantseerimise ettevõtteid rahastamis- ja kasvustrateegia loomisel. Ootan väga võimalust jagada oma kogemusi Inbankiga, et ettevõtet rahvusvahelisel laienemisel toetada,“ kommenteeris Isabel Faragalli.

„Ootan suure põnevusega Inbanki nõukoguga liitumist ja koostööd erakordselt professionaalse meeskonnaga. Tänapäeva maailmas on tehnoloogia iga ettevõtte peamine edutegur, ja ma usun kindlalt, et selle strateegiline rakendamine võib pakkuda uusi kasvuvõimalusi. Minu kirg on luua tehnoloogia abil edasiviivaid muutusi äritegevuses ja ootan, et saaksin aidata Inbankil oma tegevust laiendada, rahvusvaheliselt kasvada ja tugevdada positsiooni finantstehnoloogia eestvedajana,“ ütles Sergei Anikin.

Inbanki nõukogu koosneb seitsmest liikmest: lisaks uutele liikmetele Isabel Faragallile ja Sergei Anikinile kuuluvad nõukogusse Jan Andresoo, Roberto de Silvestri, Triinu Bucheton, Raino Paron ja Erkki Raasuke.

Isabel Faragalli ja Sergei Anikin ei oma Inbanki aktsiaid.

Isabel Margaret Anne Faragalli on töötanud kõrgetel ametikohtadel rahvusvahelistes finantsasutustes ja toob kaasa laialdased kogemused investeerimispanganduse, varahalduse ja struktureeritud finantseerimise valdkonnas. Praegu töötab ta varahaldusettevõtte Spectrum Asset Management Euroopa investeeringute juhina, kus tema vastutusvaldkondadeks on investeerimisstrateegia, investeerimisvõimaluste leidmine ja äriarendus kogu Euroopas. Enne seda töötas ta üle kuue aasta Credit Suisse’is, kus juhtis võlakapitaliturgude osakonnas kapitaliturgude lahendusi ja krediidi struktureerimist ning tegi koostööd Euroopa suurettevõtete ja pankadega. Isabel Faragalli on kahe aastakümne jooksul teinud karjääri juhtivates finantsettevõtetes, nagu EFG Bank, Swiss Re, Man Investments ja Credit Suisse First Boston, kus ta on spetsialiseerunud kapitaliturgudele, investeerimisnõustamisele ja struktureeritud krediidilahendustele. Isabel on omandanud Londoni Ülikoolis rahanduse ja finantsõiguse magistrikraadi ning ta on Inglismaal mittepraktiseeriv kvalifitseeritud jurist. Ta valdab vabalt inglise, saksa, itaalia ja hispaania keelt ning peab loenguid Šveitsis Luzerni Ülikooli magistriprogrammides.

Sergei Anikin on kogenud tehnoloogiajuht, ingelinvestor ja mitme ettevõtte nõukogu liige, kellel on ulatuslik kogemus idufirmade kasvatamises, innovatsiooni edendamises ja äri kasvu juhtimises. Praegu on ta Bisly ja Katana MRP nõukogu esimees ning aktiivne investor ja nõustaja, kes keskendub pilvetarkvarale, süvatehnoloogiale ja ettevõtete laiendamisele. Varem töötas ta Pipedrive’i tehnoloogiajuhina, kus tal oli keskne roll ettevõtte laiendamises. 20 töötajaga idufirmast sai suurettevõte, mille omandas Vista Equity Partners, algse kümne inseneri asemel töötas ettevõttes rohkem kui 400 spetsialisti ja jooksev aastatulu suurenes 1 miljonilt 100 miljoni dollarini. Sergei Anikin on töötanud juhtivatel ametikohtadel ka Tuumis, Microsoftis, Skype’is ja Hansapangas ning tunneb süvitsi tarkvaraarhitektuuri, tehnoloogia juhtimise ja äritegevuse ümberkujundamise valdkondi. Sergei on omandanud Tallinna Tehnikaülikoolis andmetöötluse magistrikraadi ning oskab siduda tehnoloogiat ärieesmärkidega, mistõttu on ta suurepärane innovatsiooni edendamisel ja äritegevuse ülemaailmsel laiendamisel.

Inbank on Euroopa Liidu pangalitsentsiga finantstehnoloogiaettevõte, mille uudne integreeritud finantseerimisplatvorm ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi. Koostöös rohkem kui 6000 kaupmehega on Inbankil üle 872 000 aktiivse lepingu ja ettevõte kogub hoiuseid seitsme Euroopa riigi turul. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

