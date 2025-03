CGTN : gros plan sur la manière dont les principales économies provinciales chinoises se placent en tête de la croissance économique

PÉKIN, 07 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En hausse de 5,8 % en 2024 par rapport à l’année précédente, soit 0,8 point de pourcentage de plus que le taux national, le produit intérieur brut (PIB) de la province du Jiangsu maintient son rang de principal moteur de la croissance économique chinoise.

De même, les grandes économies provinciales du pays jouent un rôle qui gagne en importance dans son développement économique. En 2024, la contribution de 10 d’entre elles, à savoir celles du Guangdong, Jiangsu, Shandong, Zhejiang, Sichuan, Henan, Hubei, Fujian, de Shanghai et du Hunan au PIB du pays a dépassé les 60 %.

Ce mercredi, le Président chinois Xi Jinping a exhorté les provinces économiquement puissantes à exercer un rôle majeur dans le développement global du pays, en vue d’atteindre les objectifs du 14ᵉ Plan quinquennal (2021-2025).

Également Secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et Président de la Commission militaire centrale, le Président a tenu ces propos à l’occasion d’une délibération avec ses homologues législateurs du Jiangsu lors de la troisième session du 14ᵉ Congrès national du peuple, le versant législatif national.

Le Jiangsu devrait se placer en tête de la promotion d’une intégration de l’innovation technologique et industrielle, d’un avancement concret des réformes et d’une ouverture de haut niveau, et instaurer des stratégies nationales de développement majeures, tout en servant d’exemple en termes de prospérité collective, a-t-il observé.

Innovation technologique

Le Président chinois a avancé mercredi que l’innovation technologique et industrielle constituait un duo fondamental au développement de nouveaux secteurs productifs de qualité.

Depuis qu’il a introduit cette notion en septembre 2023, Xi Jinping n’a eu de cesse d’insister sur la nécessité primordiale de développer de nouvelles orientations productives de qualité dans le cadre des efforts renforcés du pays pour favoriser de nouveaux moteurs de croissance et promouvoir un développement de qualité supérieur.

Ces nouveaux secteurs productifs de qualité, dont l’innovation tient le haut du classement, font référence à l’émergence des constantes percées scientifiques et technologiques, mettant en avant des industries stratégiques émergentes et à venir susceptibles d’introduire des avancées technologiques révolutionnaires à l’ère de l’intelligence des données.

Les nouveaux atouts vecteurs de qualité et les progrès industriels conservent leur place de choix dans l’environnement économique local chinois. Le Jiangsu a notamment pris la tête du pays en 2024 en ce qui concerne les start-ups licornes nouvellement établies et à confirmer.

Focus sur le secteur privé

Ce mercredi, la Président chinois a également appelé à la mobilisation autour des suites d’un congrès dédié aux entreprises privées tenu environ deux semaines avant les réunions annuelles des plus hauts organes législatif et consultatif politique du pays.

Il a personnellement participé à ce congrès qui a permis de mettre en évidence les efforts déployés par les autorités chinoises pour renforcer la confiance envers le secteur privé et accompagner son développement.

En Chine, les entreprises privées comptent pour plus de 90 % du parc, leur nombre ayant été multiplié par plus de cinq entre 2012 et 2024. Leur présence mondiale s’est également développée, la part d’entreprises privées chinoises dans le classement Fortune Global 500 se situant autour de 30.

Selon le Président Xi Jinping, le principe d’équité s’applique aux entreprises quelles que soient leurs formes juridiques, et des efforts soutenus doivent se réaliser pour améliorer l’environnement des affaires.

Un rôle plus marqué dans les grandes stratégies nationales

Les principales économies provinciales devraient également assumer de plus grandes responsabilités dans l’application des grandes stratégies nationales de développement du pays, a ajouté le Président.

Il a incité le Jiangsu à consentir des efforts proactifs et coordonnés dans le développement intégré du delta du Yangtsé, celui de la ceinture économique du fleuve Yangtsé et la mise en œuvre de stratégies de développement alternatives.

Selon lui, le Jiangsu devrait mieux s’aligner sur des stratégies axées notamment sur le développement coordonné de la région Pékin-Tianjin-Hebei ou celui de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, et s’inscrire en profondeur dans la coopération de haute qualité dans le cadre du projet de la Nouvelle route de la soie.

Dans son rapport de travail annuel, le gouvernement provincial du Jiangsu a précisé que son objectif de croissance du PIB pour 2025 était fixé à plus de 5 % et s’est engagé à déployer tous les efforts pour maintenir une croissance économique stable et jouer un rôle plus marqué de moteur de croissance.

