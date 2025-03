Šiauliu Bankas avalikustas strateegilise kaubamärgi uuendamise ettepaneku: muuta nimi Artea

Šiaulių Bankas juhatus on esitanud 31. märtsil 2025 toimuvale aktsionäride korralisele üldkoosolekule eelnõu kinnitada panga põhikirja uus redaktsioon. Muu hulgas tehakse ettepanek kiita heaks panga uus nimi – Artea Bankas.

Kui aktsionäride üldkoosolek selle kinnitab, loetakse põhikiri muudetuks alates hetkest, kui uus redaktsioon Leedu äriregistris registreeritakse – eeldatavasti selle aasta suvel.

„Oleme olnud usaldusväärne finantspartner paljudele Leedu ettevõtetele ja elanikele üle kolme aastakümne. Oleme kiiresti kasvatanud nii ärimahtu kui ka kompetentse. Rebrändimine on strateegiline samm – see on osa panga põhjalikust ümberkujundamisest, mille eelmisel aastal välja kuulutasime,“ ütleb Šiaulių Bankase tegevjuht Vytautas Sinius.

Panga uus nimi Artea saadab selge sõnumi: pank on ja jääb Leedu inimestele, nende vajadustele ja eesmärkidele lähedaseks ning soovib olla inimeste ja ettevõtete esimene valik.

„Leedu pangana oleme juba praegu leedulastele hästi kättesaadavad, paindlikud ja asjatundlikud ning suudame teha kiireid otsuseid, mis vastavad klientide ootustele ning aitavad panustada riigi arengusse. Need väärtused ei muutu. Uue kaubamärgiga astume moodsa panganduse ajastusse, säilitades oma identiteedi ja ambitsiooni olla iga inimese lähedal,“ sõnab Vytautas Sinius.

Nimi Artea ühendab teadlikult elemente, mis väljendavad panga visiooni ja pühendumust. See kõlab leedu keeles hästi, peegeldab ajakohasust nii sõnavormi kui ka visuaalse identiteedi ja logo kaudu ning kannab panga sõnumit olla oma klientidele kõige lähemal. Uue kaubamärgiga saate lähemalt tutvuda siin.

Šiaulių Bankas esitles eelmisel aastal oma uut strateegiat, mille eesmärk on saada 2029. aastaks Leedu parimaks pangaks. Pank plaanib oluliselt kasvatada nii era- kui ka äriklientide arvu ning saada üheks juhtivaks kliendikogemuse pakkujaks ja armastatuimaks kaubamärgiks Leedu finantssektoris.

Lisaks rebrändimisele juurutab pank ajakohast pilvepõhist tuumpanganduse platvormi, mis pakub klientidele paremat kasutuskogemust ja efektiivsemat teenindust. Uus pangandusplatvorm on plaanis kasutusele võtta järgmisel aastal.

Šiaulių Bankas Group haldab praegu nii panka, varahaldusfirmat SB Asset Management, elukindlustusfirmat SB draudimas kui ka liisingufirmat SB lizingas. Rebrändimise järel koondatakse kõik kontserni ettevõtted Artea nime alla.

Bankas kutsub aktsionäre, investoreid, analüütikuid ja kõiki huvilisi 18. märtsil 2025 kell 9.00 (EET) toimuvale rebrändimise veebinarile. Veebiseminar toimub inglise keeles. Palun registreeruge siin.

Kui olete huvitatud Šiaulių Bankase uudistest investoritele, tellige meie uudiskiri.

Additional information:

Tomas Varenbergas

Head of Investment Management Division

tomas.varenbergas@sb.lt