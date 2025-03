ARTEA : Dream Energy accélère son expansion dans la transition énergétique et la mobilité verte.

Communiqué de presse

Dream Energy accélère son expansion dans la transition énergétique et la mobilité verte

Le Vésinet, 7 mars 2025 – Dream Energy, acteur global des énergies renouvelables, et filiale du groupe ARTEA, société cotée sur Euronext, annonce l’entrée de TIIC, spécialiste des infrastructures de mobilité, publiques et digitales en Europe, et membre partenaire d’Edmond de Rothschild Private Equity, à hauteur de 40 % de son capital. Cette levée de fonds stratégique s’accompagne d’un plan d’investissement ambitieux de 230 millions d’euros combinant fonds propres et financement bancaire. Ce projet a pour objectif d’accélérer le développement des infrastructures énergétiques durables et la mobilité électrique en France et en Europe. Cet investissement renforce l’engagement de Dream Energy dans la transition énergétique grâce à un modèle intégré et innovant.

Une levée de fonds structurante pour un développement accéléré de la recharge électrique

Cette nouvelle dynamique va permettre à Dream Energy de poursuivre le déploiement de son réseau de superchargeurs nouvelle génération, initié par un premier partenariat signé en 2024 avec la Banque des Territoires, acteur clé de la transformation écologique et de la cohésion des territoires.

L’objectif est d’atteindre plus de 4 000 points de charge d’ici 2030, offrant une puissance unitaire minimale de 50 kW à 300 kW. Ce déploiement portera la capacité totale installée à plus de 300 MW, renforçant ainsi l’accessibilité et la fiabilité des infrastructures de recharge ultrarapide pour véhicules électriques avec une énergie 100% renouvelable et sourcée en France. Le service de recharge sera accompagné d’une nouvelle expérience utilisateur grâce au développement en cours de l’application.

Les nouvelles implantations se concentreront sur les parkings de supermarchés, les parcs tertiaires, les hôtels et les axes routiers stratégiques grâce à de nouveaux contrats déjà sécurisés.

Dream Energy offrira ainsi des solutions de mobilité adaptées aux besoins des particuliers et des entreprises, avec un service de recharge fluide, rapide et plus intuitif mettant en valeur l’origine de l’énergie

Investir dans l’avenir : stockage et stabilisation du réseau électrique

En parallèle du déploiement de ses infrastructures de production et de recharge, Dream Energy investit dans des solutions de stockage avancées. Il est prévu l’installation de batteries de grande capacité à proximité de ses principaux barrages hydrauliques et de ses grandes stations de recharge, afin d’assurer son périmètre d’équilibre en fonction des fluctuations du marché.

Cette stratégie innovante permet à Dream Energy de proposer, via son réseau de superchargeurs, une offre d’énergie renouvelable à prix stable, sécurisée par une infrastructure régionale dédiée et performante.

Un écosystème énergétique intégré et durable

Dans le cadre de son programme d’investissement, Dream Energy vise à augmenter sa capacité de production pour atteindre une première étape de 50 MW à court terme, avec l’objectif de produire 200 GWh par an, principalement hydraulique, soit l’équivalent de la recharge complète de plus de 3 millions de véhicules électriques.

Depuis sa création en 2007, Dream Energy a conçu un modèle unique structuré autour des énergies renouvelables. D’abord axé sur les bâtiments à énergie positive pour lesquels le groupe a été pionnier, Dream Energy a progressivement intégré à son développement des batteries de stockage, puis des réseaux d’échange énergétique entre bâtiments (premier smartgrid privé en 2017 concrétisé par la signature d’une convention d’autoconsommation collective), enfin des bornes de recharge électrique pour véhicules électriques, d’abord lentes et récemment ultra-rapides.

Aujourd’hui, Dream Energy développe ainsi sur tout le territoire des centrales photovoltaïques, des unités de stockage d’énergie et des barrages hydrauliques, permettant d’alimenter son parc de stations de superchargeurs. Grâce à sa licence de fournisseur d’énergie, Dream Energy garantit à ses clients une électricité 100 % renouvelable et produite en France.

Un modèle intégré à forte valeur ajoutée, indépendant et 100 % renouvelable

Avec son modèle unique combinant production, distribution et stockage d’énergie renouvelable et mobilité électrique durable, accessible et compétitive, Dream Energy affirme son ambition de devenir un acteur majeur de la transition énergétique en France et en Europe grâce à cette levée de fonds et à son plan d’investissement.

« Nous sommes très heureux d’accueillir TIIC comme nouveau partenaire financier et aussi stratégique. Nous ouvrons un nouveau chapitre de notre développement, plein d’ambitions pour notre continent Européen. C’est un honneur et une fierté de pouvoir collaborer avec des équipes expertes du groupe Edmond de Rothschild Private Equity dans le développement des métiers de Dream Energy » a déclaré Francois Roulet, Directeur général adjoint de Dream Energy.

Hugo Espinheira Silveira, Partner chez TIIC ajoute : « Dream Energy incarne une approche innovante de l’énergie et de la mobilité durables. Chez TIIC, nous sommes convaincus que soutenir de telles initiatives est essentiel pour bâtir les infrastructures de demain. Nous sommes heureux d’accompagner Philippe Baudry et ses équipes dans cette dynamique et de contribuer, à notre échelle, à un avenir plus durable. »

Philippe Baudry, Président de Dream Energy conclut : « Nous sommes très heureux de concrétiser aujourd’hui ce partenariat avec TIIC, une étape clé dans le développement de Dream Energy. Tout au long de nos échanges, nous avons pu apprécier l’expertise et le professionnalisme d’Hugo Espinheira Silveira et de son équipe. Cette collaboration représente un levier essentiel pour le succès de notre développement et ouvre la voie à de nouvelles opportunités prometteuses. »

A propos de Dream Energy

Depuis 2007, Dream Energy, acteur global des énergies renouvelables, est à la fois producteur d’électricité, fournisseur et opérateur de recharge. L’entreprise détient et exploite plus de 70 centrales hydrauliques et photovoltaïques en France. Dream Energy détient également une expertise dans l’autoconsommation et la conception de « smartgrids », réseaux intelligents permettant d’optimiser production, consommation et stockage au sein d’un même ensemble immobilier.

Dream Energy développe ainsi un écosystème vertueux dans la mobilité, en exploitant des bornes qu’il alimente avec sa propre électricité renouvelable.

Cet écosystème apporte une maîtrise fiable, sécurisée et locale de l’approvisionnement, garantit la source renouvelable et la stabilité dans les prix pratiqués à la borne, pour une mobilité véritablement bas-carbone.

Présent sur tout le territoire français, Dream Energy investit, installe et exploite des stations de recharge sur parking extérieur ouvert au public pour les collectivités, enseignes commerciales, hôtels, parcs tertiaires désireux d’offrir un service vertueux de recharge. Dream Energy accompagne le propriétaire en intervenant sur toute la chaîne du projet : faisabilité, investissement, travaux, raccordement, exploitation et gestion internalisée de la maintenance.

Plus d’information sur la société : dream-energy.fr

Contacts presse :

Dream Energy – Agence Pressario

Hortense GREGOIRE – 06 08 33 89 88 – hortense.gregoire@pressario.fr

Justine LEDRU – 06 18 14 84 30 – justine@pressario.fr

ARTEA – SEITOSEI.ACTIFIN

Jennifer JULLIA DE BELLABRE – 01 56 88 11 19 – jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

Pièce jointe