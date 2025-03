Baltic Horizon Fond müüb Meraki Business Home büroohoone Vilniuses, Leedus

Baltic Horizon Fond teatas hiljuti struktureeritud protsessist, mille eesmärk on võõrandada teatud kinnisvara, mille puhul fond ei näe lühiajaliselt olulisi võimalusi edasiseks väärtuse optimeerimiseks.

Täna allkirjastas Vilniuses asuva Meraki Business Home omanik BH Meraki UAB, Baltic Horizon Fondi SPV, kinnisvara ostu-müügilepingu Groa Capitali poolt valitsetava fondi Groa Real Estate Opportunity Fund UAB-ga, et müüa Vilniuses, Leedus asuv kinnisvara Meraki Business Home.

Meraki büroohoone arendus algas 2019. aastal ja esimene torn valmis 2022. aasta augustis. Projekt hõlmas teise torni ehitust, mis ei ole tänaseks realiseerunud. Arendust mõjutas nii COVID-19 kui ka kõrge inflatsioonitase.

„Hoolimata keerulistest tingimustest oleme suutnud saavutada hoone ligi 90%-lise täitumuse taseme. Täna on Meraki jätkuvalt üks piirkonna kaasaegsemaid hooneid, mida kinnitab ka BREEAM Excellent New Construction sertifikaat,“ kommenteeris fondijuht Tarmo Karotam.

„Meil on hea meel Meraki büroohoone ostu üle, sest omandamine võimaldab Groa Capitalil veelgi kasvatada oma kvaliteetsete büroohoonete portfelli. Usume, et see annab Groa Capitalile ka atraktiivse võimaluse ehitada teine Meraki torn umbes 8500 m2 suuruses,“ kommenteeris Groa Capitali tegevjuht Nerijus Dagilis. „Alustame läbirääkimisi potentsiaalsete üürnikega kohe pärast tehingu sõlmimist,“ lisas Gora Capitali tegevjuht Nerijus Dagilis.

Vara müügihind on ligikaudu 16 miljonit eurot, mis on lähedane viimasele hindamisele. Tehingust vabastatud vahendid kasutatakse Baltic Horizon Fondi võlakirjade lunastamiseks 3 miljoni euro väärtuses ja Bigbankilt võetud laenu tagasimaksmiseks.

„Baltic Horizon Fond on vähendamas oma finantsvõimendust ning alates 2021. aastast on samuti vähendatud oma allokatsiooni B-klassi büroosegmendis. Tehingust vabanevate vahendite abil vähendab fond oma laene ja suurendab likviidsust oma edasiseks tegevuseks,“ lisas fondijuht Tarmo Karotam.

Tehingu lõpuleviimine peaks toimuma 2025. aasta märtsi keskpaigaks.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com

www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Saamaks börsiteateid ning uudiseid Baltic Horizon Fondilt tema projektide, plaanide ja muu kohta, registreeruge aadressil www.baltichorizon.com. Samuti on teil võimalik Baltic Horizon Fondi jälgida aadressil www.baltichorizon.com ning LinkedIn, Facebook, X ja YouTube keskkondades.