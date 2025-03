FONDSBØRSMEDDELELSE

Nasdaq Copenhagen A/S

1007 København K





7. marts 2025

Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance – Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance afholder ordinær generalforsamling onsdag den 2. april 2025 kl. 09.00 hos Nykredit, Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn.

Generalforsamlingen afholdes uden forplejning.

Dagsorden

1. Fremlæggelse af årsrapport for foreningen til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar

2. Forslag fremsat af bestyrelsen – bestyrelsen fremsætter forslag om:

Ændring af vedtægterne



3. Valg af medlemmer til bestyrelsen

4. Valg af revision

5. Eventuelt

Ad 2. Bestyrelsen har fremsat forslag om ændring af vedtægterne. Der henvises til vedhæftede oversigt over de væsentligste ændringer samt de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer.

Ad 3. I henhold til vedtægterne afgår samtlige bestyrelsesmedlemmer hvert år. Der foreslås genvalg af Niels-Ulrik Mousten, Jesper Lau Hansen, Tine Roed og Anne Charlotte Mark.

Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Dirch Passers Allé 36, 2000 Frederiksberg C, som revisor for foreningen

Revideret årsrapport med tilhørende revisionspåtegning samt de fuldstændige forslag til generalforsamlingen er tilgængelige på foreningernes hjemmeside eller ved henvendelse til foreningernes kontor, Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn. Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegninger fremsendes til alle navnenoterede investorer, der fremsætter begæring herom.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske senest den 26. marts 2025 via investorportalen på nykreditinvest.dk eller ved henvendelse til Nykredit Portefølje Administration A/S, Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn, tlf. 44 55 91 10.

Stemmeret på generalforsamlingen kan alene udøves for de andele, som en uge forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningernes registre over investorer.

København, den 7. marts 2025

Bestyrelsen for

Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance

Væsentlige forslag til behandling på generalforsamlingen for : Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance

Bestyrelsen har gennemgået foreningens vedtægter og følgende ændringer og præciseringer foreslås:





§6, stk. 7 Afdelingsnavnet ”Bæredygtige Defensiv KL” foreslås ændret til ”Ansvarlig Defensiv”.









Derudover foreslås afdelingsteksten ændret, således at konkrete restriktioner til investeringer i visse typer af virksomheder slettes. Restriktionerne er reguleret i SFDR bilaget til prospektet for afdelingen og er derfor ikke nødvendige i vedtægterne.





§6, stk. 8 Afdelingsnavnet ”Bæredygtige Moderat KL” foreslås ændret til ”Ansvarlig Moderat”.









Derudover foreslås afdelingsteksten ændret, således konkrete restriktioner til investeringer i visse typer af virksomheder slettes. Restriktionerne er reguleret i SFDR bilaget til prospektet for afdelingen og er derfor ikke nødvendige i vedtægterne.





§6, stk. 9 Afdelingsnavnet ”Bæredygtig Offensiv KL” foreslås ændret til ”Ansvarlig Offensiv”.









Derudover foreslås afdelingsteksten ændret, således konkrete restriktioner til investeringer i visse typer af virksomheder slettes. Restriktionerne er reguleret i SFDR bilaget til prospektet for afdelingen og er derfor ikke nødvendige i vedtægterne.





Der henvises til fuldstændigt forslag til vedtægtsændringer, der kan findes på foreningens hjemmeside nykreditinvest.dk.







Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance

Tage Fabrin-Brasted, Direktør

Vedhæftet fil