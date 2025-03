Bigbank 2024. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Bigbanki juhatus on koostanud 2024. aasta auditeeritud majandusaasta aruande. Võrreldes 26. veebruaril avaldatud auditeerimata vahearuandega ei ole finantstulemustes erinevusi.

Bigbank AS-i 2024. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne on lisatud käesolevale teadaandele ning on kättesaadav ka panga investorlehel aadressil https://investor.bigbank.eu/et/reporting.

Aruanne esitatakse kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule.

Ärimahtude kasv 2024. aastal

Varade maht kasvas 2,78 miljardi euroni, suurenedes 491 miljoni euro võrra (+21%).

Hoiuste portfell kasvas 2,39 miljardi euroni, suurenedes 456 miljoni euro võrra (+24%).

Brutolaenuportfell kasvas 2,2 miljardi euroni, suurenedes 535 miljoni euro võrra (+32%).

Puhaskasum oli 32,3 miljonit eurot.

Omakapitali tootlus (ROE) oli 12,5%.

Üle 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev kommertspank. Seisuga 31. detsember 2024 oli panga bilansimaht ligi 2,8 miljardit eurot ja omakapital ligi 270 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 167 000 aktiivse kliendi ning üle 500 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

