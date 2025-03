Acrow nomme Oliver Radack au poste de directeur du développement commercial et des opérations pour le Canada

PARSIPPANY, New Jersey et TORONTO, Ontario, 07 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Acrow, l'une des principales sociétés internationales d'ingénierie et de fourniture de ponts, a le plaisir d'annoncer la récente nomination d'Oliver Radack au poste de directeur du développement commercial et des opérations d'Acrow Canada. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Radack supervisera l'équipe des responsables régionaux du développement commercial afin de stimuler l'expansion des ventes et des locations des produits de ponts et d'étaiements d'Acrow dans tout le Canada. Il est basé au bureau de Toronto et rend compte à Russ Parisi, vice-président d'Acrow pour l'Amérique du Nord.

« La solide expérience d'Oliver en matière de ventes et de leadership opérationnel, combinée à ses nombreuses années d'expérience en gestion de projets, font de lui un candidat idéal pour ce poste », a déclaré Russ Parisi. « Nous sommes heureux de l’accueillir au sein de l’équipe d’Acrow et nous nous réjouissons de la précieuse contribution qu’il apportera à la croissance de notre entreprise partout au Canada. »

« Je me réjouis de cette opportunité de travailler avec toute l'équipe d'Acrow pour renforcer et développer notre forte présence sur le marché canadien », a déclaré M. Radack. « La gamme complète de solutions de construction de ponts modulaires de première qualité d'Acrow offre aux entrepreneurs et aux maîtres d'ouvrage des options sûres et fiables pour les applications permanentes ou temporaires les plus exigeantes».

M. Radack rejoint Acrow après avoir travaillé pour le fournisseur de systèmes de télécommunications Trylon, où il a passé près d'une décennie à des postes de responsabilité croissante. Il a obtenu un baccalauréat en génie de l’Université Concordia et une maîtrise en administration des affaires de la Rotman School of Management à l’Université de Toronto. M. Radack est un ingénieur professionnel et titulaire d'une certification de professionnel de gestion de projets (PMP) délivrée par le Project Management Institute, après avoir suivi des cours dans ce domaine à l'Université McGill.

À propos d’Acrow

Acrow est au service des industries du transport et de la construction depuis plus de 70 ans, avec une large gamme de solutions de ponts modulaires en acier pour une utilisation permanente, temporaire, militaire et d'urgence. La vaste présence internationale d’Acrow comprend la direction dans le développement et la mise en œuvre de projets d'infrastructures de ponts dans plus de 150 pays en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe et au Moyen Orient. Pour en savoir plus, veuillez consulterwww.acrow.com

