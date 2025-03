Quantexa stellt auf der QuanCon25 eine Welle von KI-Entscheidungsintelligenz der nächsten Generation vor

LONDON, March 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, ein weltweit führender Anbieter von Decision Intelligence-Lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, hat heute auf der QuanCon25, seinem jährlichen Event für Kunden und Partner, eine Reihe innovativer Updates und Neueinführungen für seine Plattform angekündigt. Quantexa veranstaltete die Konferenz im Tobacco Dock in London und unterstrich das anhaltende Engagement des Unternehmens, seine Kunden dabei zu unterstützen, ihre Daten KI-fähig zu machen, organisatorische Silos aufzubrechen und die Entscheidungsfindung im Zeitalter der KI zu transformieren.

Eine neue Ära der Entscheidungsintelligenz

Im Mittelpunkt der Innovationen von Quantexa steht die Decision Intelligence Platform, deren Contextual Fabric Kunden bei folgenden Zielen unterstützt:

Vereinheitlichen fragmentierter Daten mithilfe branchenführender Entitätsauflösungs- und Diagrammtechnologie.

mithilfe branchenführender Entitätsauflösungs- und Diagrammtechnologie. Anreichern von Daten mit wichtigen kontextbezogenen Erkenntnissen , um eine reale Darstellung davon zu erstellen, wie sich Datenverbindungen und -beziehungen auf ein Unternehmen auswirken.

, um eine reale Darstellung davon zu erstellen, wie sich Datenverbindungen und -beziehungen auf ein Unternehmen auswirken. Befähigen von Organisationen, kontextbezogene Analysen durchzuführen, die die Bemühungen von generativer KI stärken, eine intelligentere und transformativere Entscheidungsfindung auf allen Unternehmensebenen voranzutreiben.



Dan Higgins, Chief Product Officer von Quantexa, kündigte außerdem neue Funktionen der Decision Intelligence-Plattform an, darunter:

Erweiterte Sprachparser: Unterstützt jetzt nicht-lateinische Schriften wie Japanisch – mit chinesischen und arabischen Funktionen in Aussicht – und ermöglicht es Organisationen, mehrsprachige Daten mühelos zu verarbeiten.

Unterstützt jetzt nicht-lateinische Schriften wie Japanisch – mit chinesischen und arabischen Funktionen in Aussicht – und ermöglicht es Organisationen, mehrsprachige Daten mühelos zu verarbeiten. Skalierbare Wissensgraphen: Diese Graphen können über eine Milliarde Knoten verbinden und bieten tiefe Einblicke in versteckte Risiken und Wachstumschancen.

Diese Graphen können über eine Milliarde Knoten verbinden und bieten tiefe Einblicke in versteckte Risiken und Wachstumschancen. Echtzeit-Streaming von Entitäten: Bereitstellung aktueller Erkenntnisse für die Betrugserkennung, Know-your-Customer (KYC) und Stammdatenverwaltung (MDM) durch Daten-Streaming mit extrem hohem Volumen.

Bereitstellung aktueller Erkenntnisse für die Betrugserkennung, Know-your-Customer (KYC) und Stammdatenverwaltung (MDM) durch Daten-Streaming mit extrem hohem Volumen. Verbesserte Benutzererfahrung: Eine überarbeitete Such- und Lokalisierungsschnittstelle, die sicherstellt, dass Benutzer mit der Plattform in ihrer Muttersprache interagieren können, wodurch die Einarbeitungszeit verkürzt und das Engagement gefördert wird.

Higgins gab auch einen kleinen Einblick in bedeutende Plattforminnovationen, die 2025 auf den Markt kommen werden, darunter:

Mehr Unterstützung für unstrukturierte und erweiterte Datenformate

Neue NLP-Pipeline (Natural Language Processing) zur Verwaltung und Analyse unstrukturierter Daten in großem Umfang und in mehreren Sprachen.

zur Verwaltung und Analyse unstrukturierter Daten in großem Umfang und in mehreren Sprachen. Kontextbezogene Erkenntnisse, die aus internen Dokumenten extrahiert wurden , die unstrukturierte Daten aus Geheimdienstberichten, Open-Source-Intelligence (OSINT) und Nachrichteninhalten enthalten.

, die unstrukturierte Daten aus Geheimdienstberichten, Open-Source-Intelligence (OSINT) und Nachrichteninhalten enthalten. Die Fähigkeit, Destillation und Feinabstimmung zu nutzen, um eine Hyperscale-LLM-Leistung mit der Effizienz kleiner lokaler Modelle zu erzielen.



Neue Workflow- und Fallverwaltungsfunktionen

Ein neuer End-to-End-Workflow-Builder zur Verbesserung von Entscheidungsprozessen durch Konsistenz, Nachvollziehbarkeit und Zusammenarbeit.

zur Verbesserung von Entscheidungsprozessen durch Konsistenz, Nachvollziehbarkeit und Zusammenarbeit. Die Fähigkeit, Prozesse für Anwendungsfälle wie Datenverwaltung, Eskalationsentscheidungen, die Einreichung von Verdachtsmeldungen (SAR) und die Bearbeitung von Schadensfällen zu optimieren.

für Anwendungsfälle wie Datenverwaltung, Eskalationsentscheidungen, die Einreichung von Verdachtsmeldungen (SAR) und die Bearbeitung von Schadensfällen zu optimieren. Für stark regulierte Umgebungen konzipiert – mit verbesserten Warn- und Berichtsfunktionen.



Revolutionierung des Datenmanagements

Entwicklung von traditionellen Methoden zu einem modernen, kontextbezogenen Gefüge, das vertrauenswürdige, aktuelle und allgemein zugängliche Daten bereitstellt.

zu einem modernen, kontextbezogenen Gefüge, das vertrauenswürdige, aktuelle und allgemein zugängliche Daten bereitstellt. KI-gestützte Qualitätsbewertung und automatisierte Ursachenanalyse für kritische Quelldaten.

Greifbare Auswirkungen auf das Geschäft

Um die Rendite zu verstehen, gab Quantexa eine Total Economic Impact-Studie bei dem führenden Branchenanalysten Forrester und einem vielfältigen Kundenportfolio aus den Bereichen Banken, Versicherungen, Telekommunikation und dem öffentlichen Sektor in Auftrag. Die Studie ergab, dass die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa messbare Vorteile pro Anwendungsfall bietet, darunter:

Einsparungen von fast 8 Mio. USD durch effizienteres Datenmanagement.

durch effizienteres Datenmanagement. Ca. 15 Mio. USD an betrieblicher Effizienz.

an betrieblicher Effizienz. Über 19 Mio. USD an Einsparungen bei Risikominderung und Compliance.



Vishal Marria, Gründer und CEO von Quantexa, dazu: „Diese Ergebnisse zeigen, dass vertrauenswürdige und kontextbezogene Daten im Zeitalter der KI zu besseren Entscheidungen und einer erheblichen Steigerung des Gewinns führen.“

Mit KI- und Cloud-Lösungen neue Wege beschreiten

Zwei wichtige Ankündigungen festigten die Führungsposition von Quantexa im Bereich Decision Intelligence weiter:

Q Assist: Eine kontextbezogene generative KI-Lösungssuite, die den Zugang zu vertrauenswürdigen Daten demokratisieren, die Entscheidungsfindung verbessern und Echtzeit-Einblicke für Teams an vorderster Front bereitstellen soll, wird im April 2025 für den frühzeitigen Zugang verfügbar sein.

Eine kontextbezogene generative KI-Lösungssuite, die den Zugang zu vertrauenswürdigen Daten demokratisieren, die Entscheidungsfindung verbessern und Echtzeit-Einblicke für Teams an vorderster Front bereitstellen soll, wird im April 2025 für den verfügbar sein. Quantexa Cloud: Eine umfassende Suite nativer SaaS-Branchenlösungen, die mit Quantexa Cloud AML auf Microsoft Azure startet, ist für die Kundenvorschau verfügbar. Diese innovative Lösung, die in enger Zusammenarbeit mit kommunalen und mittelgroßen Banken in den USA entwickelt wurde, optimiert und modernisiert die Arbeitsabläufe zur Bekämpfung der Geldwäsche, um eine schnellere Wertschöpfung und eine bessere Einhaltung der Vorschriften zu erreichen.

Eine umfassende Suite nativer SaaS-Branchenlösungen, die mit startet, ist für die verfügbar. Diese innovative Lösung, die in enger Zusammenarbeit mit kommunalen und mittelgroßen Banken in den USA entwickelt wurde, optimiert und modernisiert die Arbeitsabläufe zur Bekämpfung der Geldwäsche, um eine schnellere Wertschöpfung und eine bessere Einhaltung der Vorschriften zu erreichen. Jamie Hutton, Chief Technology Officer von Quantexa, hob in Live-Demonstrationen hervor, wie diese Lösungen die Aufdeckung von Finanzkriminalität und die operative Intelligenz revolutionieren, indem sie unterschiedliche Datenquellen zu verwertbaren Erkenntnissen verbinden.



Stärkung strategischer Partnerschaften

Quantexa hob auch seine wachsende Partnerschaft mit Microsoft hervor, eine Zusammenarbeit, die transformative Branchenlösungen auf dem Azure Marketplace hervorgebracht hat. Zu den wichtigsten Initiativen gehören:

Die öffentliche und private Vorschau-Einführung von Quantexa Unify Workload für Microsoft Fabric ermöglicht es Unternehmen, die Datenqualität zu verbessern und Silos in einer einheitlichen, skalierbaren Plattform zu beseitigen.

ermöglicht es Unternehmen, die Datenqualität zu verbessern und Silos in einer einheitlichen, skalierbaren Plattform zu beseitigen. Erfolgsgeschichten von namhaften Kunden wie HSBC, Novobanco und RSA, die die Technologie von Microsoft und Quantexa nutzen, um ihre Daten- und KI-Transformation zu beschleunigen.

Ein Blick in die Zukunft: Einführung von Q Labs

Quantexa berichtete über den offiziellen Start von Q Labs, einem Zentrum, das bahnbrechende Ideen vorantreiben und einen Weg vom Konzept bis zur Vermarktung bieten soll, einschließlich der Erforschung neuer Technologien, der Beschleunigung von Produktinnovationen und der Lösung komplexer Kundenherausforderungen.

Q Labs entwickelt derzeit mehrere spannende Projekte, darunter:

Simulationslabor : Unterstützung von Unternehmen bei der Modellierung realer Szenarien vor wichtigen Entscheidungen.

: Unterstützung von Unternehmen bei der Modellierung realer Szenarien vor wichtigen Entscheidungen. Supply Chain Intelligence: Nutzung von KI, um intelligentere, widerstandsfähigere Lieferketten zu schaffen.

Parsa Ghaffari, Head of Product Innovation, dazu: „Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Entwicklungs- und GTM-Organisationen setzen wir bahnbrechende Ideen in die Praxis um und bringen unsere Kunden und Partner schneller als je zuvor zu ihrem nächsten mutigen Schritt.“

Anerkennung unserer Partner

Das Unternehmen nahm sich auch einen Moment Zeit, um seine wichtigsten strategischen Partner zu ehren. Im Rahmen des Events wurde Accenture, dessen visionärer Ansatz bahnbrechende generative KI-Lösungen vorangetrieben hat, mit dem „Innovation Partner of the Year Award“ und KPMG, dessen Zusammenarbeit die globale Präsenz von Quantexa erheblich erweitert hat, mit dem „Growth Partner of the Year Award“ ausgezeichnet. Quantexa freute sich sehr, dass die Sponsorenpartner des Unternehmens – PWC, Microsoft, Databricks, Moody's und Dun & Bradstreet – an der diesjährigen QuanCon25 teilnahmen.

Um mehr über QuanCon25 zu entdecken, besuchen Sie bitte https://www.quancon.com/.

Über Quantexa

Quantexa ist ein globales Unternehmen für KI-, Daten- und Analysesoftware, das Pionierarbeit in Sachen Decision Intelligence leistet, um Unternehmen in die Lage zu versetzen, zuverlässige betriebliche Entscheidungen anhand von Daten im Kontext zu treffen. Mit den neuesten Fortschritten in der KI hilft die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa Unternehmen dabei, verborgene Risiken und neue Chancen zu erkennen, indem isolierte Daten vereinheitlicht und in eine zuverlässige, wiederverwendbare Ressource umgewandelt werden. Es löst die größten Herausforderungen in den Bereichen Datenmanagement, Customer Intelligence, KYC, Finanzkriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit während des gesamten Kundenlebenszyklus.

Die Quantexa Decision Intelligence-Plattform verbessert die operative Leistung mit über 90 % mehr Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren Auflösung des Analysemodells als herkömmliche Ansätze. Eine von Forrester unabhängig in Auftrag gegebene TEI-Studie über die Decision Intelligence-Platform von Quantexa ergab, dass die Kunden in drei Jahren einen ROI von 228 % erzielten. Quantexa wurde 2016 gegründet und hat heute über 800 Mitarbeiter und Tausende von Plattformnutzern, die mit Milliarden von Transaktionen und Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten.

Medienanfragen

Kontakt: Stephanie Crisp, Fight or Flight

E-Mail: Quantexa@fightorflight.com

ODER

Kontakt: Adam Jaffe, SVP of Corporate Marketing

Tel.: +1 609 502 6889

E-Mail: adamjaffe@quantexa.com