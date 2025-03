Quantexa, 연례 행사인 QuanCon25에서 차세대 AI 기반 의사결정 인텔리전스의 물결을 일으키다

런던, March 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 공공 및 민간 분야에 의사결정 인텔리전스(DI) 솔루션을 공급하는 콴텍사(Quantexa)가 고객 및 파트너 에코시스템 연례 행사인 QuanCon25를 맞아 플랫폼 전반에 걸쳐 일련의 혁신적인 업데이트 조치와 출시를 한다고 오늘 발표했다. Quantexa는 런던 토바코 독 (Tobacco Dock)에서 개최된 이번 행사에서 고객 입장에서 데이터 자원을 AI 시스템에 맞게 대비하고, 조직의 사일로를 허무는 한편, AI 시대에 의사결정 혁신을 실현하도록 지원하기 위해 지속적 노력을 펼치고 있다는 점을 강조하였다.

의사 결정 인텔리전스의 새로운 시대

Quantexa 혁신의 중심에는 컨텍스트 패브릭 (Contextual Fabric: 파편화된 데이터를 통합, 분석하고 인사이트를 도출하는 데 사용하는 데이터 통합 및 강화 프레임워크)이 고객을 지원하는 의사 결정 인텔리전스 플랫폼이 있다:

업계 최고의 엔티티 해상도와 그래프 기술을 사용해 파편화된 데이터를 통합 한다.

중요한 컨텍스트 인사이트로 데이터를 보강해 데이터 연결과 관계가 조직에 미치는 영향에 대한 실제적인 표현을 구축한다.

조직의 모든 수준에서 보다 스마트하고 혁신적인 의사 결정 추진을 위해 생성형 AI 활용을 강화하는 컨텍스트 분석 실행이 가능하도록 조직에 힘을 실어준다.



Quantexa의 최고 제품 책임자인 Dan Higgins는 다음과 같은 새로운 의사 결정 인텔리전스 플랫폼 기능도 발표하였다: :

고급 언어 파서 (Advanced Language Parsers): 이제 일본어와 같은 비라틴계열 언어 스크립트를 지원하며, 곧 중국어와 아랍어 기능도 추가될 예정이기에 조직에서 다국어 데이터의 처리가 용이해졌다.

확장 가능한 지식 그래프: 10억 개 이상의 노드를 연결할 수 있는 이 그래프는 숨겨진 위험과 성장 기회에 대한 심층적인 인사이트를 제공하게 된다.

실시간 엔티티 스트리밍: 대용량 데이터 스트리밍을 통해 사기 탐지, 고객 파악(KYC), 마스터 데이터 관리(MDM)에 대한 최신 인사이트를 제공한다.

대용량 데이터 스트리밍을 통해 사기 탐지, 고객 파악(KYC), 마스터 데이터 관리(MDM)에 대한 최신 인사이트를 제공한다. 향상된 사용자 경험: 사용자가 모국어로 플랫폼과 상호작용할 수 있도록 개선된 검색 및 현지화 인터페이스를 통해 온보딩 시간을 단축하고 참여도를 높일 수 있다.

Higgins는 또한 2025년에 도입될 다음과 같은 중요한 플랫폼 혁신에 대해서도 간략히 소개하였다:

비정형 및 확장된 데이터 형식에 대한 지원 강화

대규모의 비정형 데이터를 여러 언어로 관리하고 분석할 수 있는 새로운 자연어 처리(NLP) 파이프라인.

내부 문서에서 추출한 컨텍스트 인사이트를 통해 인텔리전스 보고서, 오픈 소스 인텔리전스(OSINT), 뉴스 콘텐츠의 비정형 데이터를 통합합니다.

증류 및 미세 조정을 활용하여 소규모 로컬 모델의 효율성으로 하이퍼스케일 LLM 성능을 제공할 수 있는 기능.



새로운 워크플로 및 사례 관리 기능

일관성, 추적성, 협업을 통해 의사 결정 프로세스를 개선하는 새로운 엔드투엔드 워크플로 빌더.

데이터 관리, 에스컬레이션 결정, 의심스러운 활동 보고서(SAR) 제출, 청구 처리와 같은 사용 사례에 대한 프로세스를 간소화하는 기능.

향상된 알림 및 보고 기능으로 규제가 엄격한 환경을 고려한 설계.



데이터 관리의 혁신

기존 방식에서 한층 진화하여 신뢰할 수 있는 최신의 보편적으로 액세스 가능한 데이터를 제공하는 현대적인 컨텍스트 기반 구조로 변경.

중요한 소스 데이터에 대한 AI 기반 품질 평가 및 자동화된 근본 원인 분석.

실질적인 비즈니스 영향력 제공

Quantexa는 투자 수익률(ROI) 파악 차원에서 유수의 산업 분석 기관인 Forrester와 은행, 보험, 통신, 공공 부문을 아우르는 다양한 고객 포트폴리오를 대상으로 총 경제적 영향 (Total Economic Impact)연구를 의뢰하였다. 이 연구에 따르면 Quantexa의 의사 결정 인텔리전스 플랫폼은 다음과 같은 사용 사례별로 측정 가능한 이점을 제공한 것으로 드러났다::

약 800만 달러의 데이터 관리 효율성 절감.

약 1,500만 달러의 운영 효율성 향상.

1,900만 달러 이상의 위험 감소 및 규정 준수 비용 절감.



Quantexa의 설립자 겸 CEO인 Vishal Marria는 “이 같은 결과는 데이터가 신뢰할 수 있고 맥락에 맞는 데이터일 때 AI 시대에 더 나은 의사결정을 내리고 수익에 상당한 영향을 미친다는 것을 보여준다.”고 평가했다.

AI 및 클라우드 솔루션으로 새로운 지평을 열다

두 가지 주요 발표는 Quantexa의 의사 결정 인텔리전스 리더십을 더욱 공고히 하였다:

Q Assist: 신뢰할 수 있는 데이터에 대한 액세스를 대중화하고, 의사 결정을 강화하며, 일선 팀에 실시간 인사이트를 제공하기 위해 설계된 상황 인식 생성 AI 솔루션 제품군은 2025년 4월 얼리 액세스 로 제공될 예정이다.

Q Assist: 신뢰할 수 있는 데이터에 대한 액세스를 대중화하고, 의사 결정을 강화하며, 일선 팀에 실시간 인사이트를 제공하기 위해 설계된 상황 인식 생성 AI 솔루션 제품군은 2025년 4월 얼리 액세스로 제공될 예정이다.

Quantexa Cloud: 포괄적인 네이티브 SaaS 산업 솔루션 제품군으로, Microsoft Azure의 Quantexa Cloud AML과 함께 출시되며 고객 미리 보기에서 사용 가능하다. 미국의 커뮤니티 및 중견급 은행과 긴밀히 협력하여 개발한 이 혁신적인 솔루션은 자금 세탁 방지 워크플로를 간소화하고 현대화하여 가치 창출 시간을 단축하고 규정 준수를 강화한다.

Quantexa의 최고 기술 책임자인 Jamie Hutton은 라이브 데모를 통해 이 솔루션이 어떻게 서로 다른 데이터 소스를 실행 가능한 인사이트로 연결해 금융 범죄 탐지와 운영 인텔리전스를 혁신하고 있는지를 보여주었다.



전략적 파트너십 강화

Quantexa는 또한 Azure Marketplace에서 혁신적인 업계 솔루션을 제공해온 Microsoft와의 파트너십이 성장하고 있음을 강조했다. 주요 이니셔티브는 다음과 같다:

조직이 확장 가능한 통합 플랫폼에서 데이터 품질을 향상하고 사일로를 제거할 수 있도록 지원하는 Quantexa Unify Workload for Microsoft Fabric의 공개 및 비공개 프리뷰 출시.

의 공개 및 비공개 프리뷰 출시. Microsoft와 Quantexa 기술을 활용하여 데이터 및 AI 혁신 여정을 가속화하고 있는 HSBC, Novobanco, RSA를 비롯한 주요 고객의 성공 사례.

앞으로의 전망: Q 랩 (Q Labs) 출시

Quantexa는 획기적인 아이디어를 가속화하고 새로운 기술 탐색, 제품 혁신 가속화, 복잡한 고객 과제 해결 등 개념에서 상용화에 이르는 경로를 제공하는 전용 허브인 Q Labs의 공식 출범에 대해 자세히 설명하였다.

Q Labs는 현재 다음과 같은 몇 가지 흥미로운 프로젝트를 개발 중에 있다:

시뮬레이션 랩 (Simulation Lab): 기업이 중요한 결정을 내리기 전에 실제 시나리오를 모델링할 수 있도록 지원한다.

기업이 중요한 결정을 내리기 전에 실제 시나리오를 모델링할 수 있도록 지원한다. 공급망 인텔리전스 (Supply Chain Intelligence): AI를 활용하여 더 스마트하고 탄력적인 공급망을 구축한다.

제품 혁신 책임자인 Parsa Ghaffari는 “엔지니어링 및 GTM 조직과 협력해 획기적 아이디어를 실제 영향력으로 전환함으로써 고객과 파트너가 그 어느 때보다 빠르게 다음 단계로 나아갈 수 있도록 지원하고 있다.” 고 밝혔다.

파트너의 공로를 기리다

이번 행사에선 주요 전략적 파트너를 기리는 시간도 가졌다. 이 행사에서는 획기적인 생성형 AI 솔루션을 개발한 Accenture에게 올해의 혁신 파트너상 (Innovation Partner of the Year Award)을, Quantexa의 글로벌 입지가 크게 확장할 수 있도록 도움을 준 KPMG에게 올해의 성장 파트너상 (Growth Partner of the Year Award)을 수여하였다. Quantexa는 올해 QuanCon25에서 후원 파트너인 PWC, Microsoft, Databricks, Moody’s 그리고 Dun & Bradstreet와 자리를 함께 하게 되어 더욱 즐거웠다.

Quantexa 소개

콴텍사(Quantexa)는 기업 등 조직이 상황에 맞는 데이터를 활용해 신뢰성 있는 운영 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 의사 결정 인텔리전스 분야를 개척한 글로벌 AI, 데이터 및 분석 소프트웨어 기업이다. 콴텍사의 의사 결정 인텔리전스 플랫폼은 최신 AI 기술을 활용해 사일로화된 데이터를 통합하고 이를 가장 신뢰할 수 있고 재사용 가능한 리소스로 전환함으로써 조직이 숨겨진 위험과 새로운 기회를 발견할 수 있도록 지원한다. 이 플랫폼은 고객 라이프사이클 전반에 걸쳐 데이터 관리, 고객 인텔리전스, KYC, 금융 범죄, 리스크, 사기, 보안 등 주요 과제 해결에 나서고 있다. 콴텍사 의사 결정 인텔리전스 플랫폼(Quantexa Decision Intelligence Platform)은 기존 접근 방식보다 90% 이상 증가한 정확도와 60배 빠른 분석 모델 해상도로 운영 성과를 향상시킨다. 콴텍사의 의사 결정 인텔리전스 플랫폼에 대해 독립적으로 의뢰한 Forrester TEI 연구에 따르면 고객들은 3년 동안 228%의 ROI를 달성한 것으로 나타났다. 2016년에 설립된 Quantexa는 현재 800명 이상의 구성원들과 수천 명의 플랫폼 사용자들이 전 세계에서 수십억 건의 트랜잭션과 데이터 포인트를 다루고 있다.

