Création d’une nouvelle coalition pour le logement afin de protéger les Canadien.ne.s contre la crise du logement pendant la guerre commerciale

OTTAWA, 07 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans un élan sans précédent, un front commun s’est formé pour défendre le continuum du logement au Canada et proposer un plan stratégique global contre la crise du logement, une crise qui a été exacerbée par les menaces commerciales du gouvernement américain.

L’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance, L’Association canadienne de l’immobilier, Habitat pour l’humanité Canada et l’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine publieront sous peu ce plan stratégique, lequel englobe des mesures immédiates et à long terme visant à protéger la population et à renforcer la résilience du système de logement au pays.

Les médias sont conviés à une conférence de presse :

Date : Mardi 11 mars 2025

Heure : 10 h 30 (HE)

Lieu : Colline du Parlement, salle 135-B

Un lien sera accessible aux journalistes qui voudront se joindre à nous en virtuel.

Les personnes suivantes prendront la parole :

Tim Richter, de l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance

Janice Myers, de L’Association canadienne de l’immobilier

Shaun Simms, de l’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine

Pedro Barata, d’Habitat pour l’humanité Canada

Alana Lavoie, d’Habitat pour l’humanité Canada



La période de questions se fera en personne ou en ligne (par Zoom) et sera réservée aux membres accrédité.e.s de la tribune de la presse. Les représentant.e.s des médias qui ne sont pas membres de la tribune de la presse peuvent demander une accréditation temporaire à l’adresse pressres2@parl.gc.ca .