Curia Anuncia Refinanciamento Estratégico em Apoio ao Crescimento Contínuo

ALBANY, N.Y., March 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Curia Global, Inc. (Curia), uma organização líder em contratos de pesquisa, desenvolvimento e fabricação, anunciou hoje que refinanciou suas linhas de crédito seniores garantidas.

A transação fornece à Curia capital incremental e estende os vencimentos das suas linhas de crédito garantidas, posicionando a empresa para um crescimento contínuo, permitindo que a empresa capitalize as atraentes oportunidades nos mercados de desenvolvimento e fabricação de medicamentos, e avançando a sua missão de fazer parcerias com clientes biofarmacêuticos para levar ao mercado terapias que mudam a vida.

“O refinanciamento demonstra a confiança que nossos credores e investidores têm na Curia”, disse Philip Macnabb, Diretor Executivo. “A nova linha de crédito nos permitirá continuar investindo em projetos de crescimento importantes que aprimorem nossas capacidades diferenciadas e ofereçam maior valor para nossos clientes.”

As recentes iniciativas de crescimento orgânico incluem um investimento significativo nas instalações da Curia em Rensselaer, Nova York, para expandir a capacidade de fabricação comercial de ingredientes farmacêuticos ativos complexos. A Curia também fez um investimento significativo em novos recursos de processamento final estéril de última geração nas instalações da empresa em Albuquerque, Novo México, com planos adicionais para expandir os recursos de processamento final nas suas instalações em Glasgow, no Reino Unido, que mais do que dobrarão o tamanho atual do lote de GMP.

Sobre a Curia

A Curia é uma Organização de Desenvolvimento e Fabricação por Contratos (CDMO) com mais de 30 anos de experiência, uma rede integrada de mais de 20 locais em todo o mundo e mais de 3.100 funcionários em parcerias com clientes biofarmacêuticos para lançamento no mercado terapias que mudam a vida. Nossas ofertas de pequenas moléculas, APIs genéricos e produtos biológicos resultam em descobertas através da comercialização, com integridade regulatória, de capacidade analítica e processamento final estéril. Nossos especialistas científicos e de processos, juntamente com nossas instalações em conformidade regulatórias, oferecem a melhor experiência em fabricação de medicamentos e produtos farmacêuticos. Da curiosidade à cura, proporcionamos todas as etapas necessárias para acelerar sua pesquisa e melhorar a vida dos pacientes. Visite-nos em curiaglobal.com .