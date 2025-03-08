Curia 公佈策略性再融資，為持續增長提供支持

奧爾巴尼，紐約州, March 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的合約研究、開發及製造企業 Curia Global, Inc. (Curia) 今天公佈已對其優先擔保的授信額度進行再次融資。

該項交易為 Curia 提供新增資本，延長了其授信額度的期限，為業務的持續增長做好準備，讓公司能夠善用藥物開發及製造市場中令人注目的市場機遇，以及推進公司與生物製藥客戶攜手合作，將改變生活的療法引入市場的使命。

行政總裁 Philip Macnabb 透露：「再次融資展現了放貸人及投資者對 Curia 充滿信心。 新的信貸安排讓我們得以繼續投資於關鍵的增長項目中，以提升我們的出眾之處，為客戶提供更宏大的價值。」

近期的機能性增長舉措，包括對 Curia 位於紐約州倫斯勒 (Rensselaer) 的設施作出重要投資，為複雜的活性藥物成分擴大商業生產能力。 Curia 亦對位於新墨西哥州阿爾伯克基 (Albuquerque) 的設施作出大規模投資，引進了最先進的無菌灌裝生產能力，並且計劃進一步擴大英國格拉斯哥 (Glasgow) 廠房的灌裝生產能力，擴張後的生產力將比目前 GMP 批次規模增加一倍以上。

關於 Curia

Curia 是一間擁有超過 30 年經驗的合約研究、開發與製造企業 (CDMO)，擁有由全球超過 20 個地點組成的整合網絡，員工人數超過 3,100 人，Curia 與生物製藥客戶合作，將改變生活的療法引入市場。 我們在小分子、通用 API 和生物製劑方面的產品涵蓋從發現到商業化，並具有整合的監管、分析和無菌灌裝能力。 我們的科學和製程專家，加上符合監管要求的設施，為原料藥和藥品生產提供一流的經驗。 從探索到治癒，我們的每一步都是為了加速您的研究，並改善患者的生活。 請瀏覽 curiaglobal.com 。