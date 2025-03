EBC Financial Group Meluncurkan Million Dollar Trading Challenge Kedua dengan Hadiah Sebesar USD $1 Juta

LONDON, March 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC), pemimpin global dalam broker keuangan, mengumumkan kembalinya Million Dollar Trading Challenge (MDTC) andalannya untuk edisi kedua, salah satu tolok ukur terbesar dan global di dunia untuk kompetisi perdagangan berbasis keterampilan, seiring permintaan industri akan peluang perdagangan yang terstruktur dan transparan terus berkembang.





Edisi MDTC tahun 2025 hadir pada saat pedagang mencari akuntabilitas dan akses yang lebih besar ke strategi yang terbukti di tengah pasar yang semakin tidak stabil. Mulai 1 Maret hingga 30 Mei 2025, ribuan pedagang di seluruh dunia akan bersaing untuk mendapatkan akun perdagangan sebesar $1 juta dalam tantangan yang mengintegrasikan pembagian strategi waktu nyata dan copy trading gratis, menetapkan standar baru untuk perdagangan yang kompetitif.

Untuk pertama kalinya, pedagang terbaik akan diundang ke perayaan penghargaan eksklusif di Museum FC Barcelona (Tur Imersif Barça), yang menandai momen bersejarah sebagai acara perdagangan global yang diakui dalam salah satu institusi sepak bola paling bergengsi. Kemitraan tersebut mencerminkan konvergensi yang berkembang antara pasar keuangan dan olahraga elite, menguatkan perdagangan sebagai profesi yang menuntut tingkat keterampilan, presisi, dan disiplin yang sama dengan atletik kelas dunia.

MDTC perdana pada tahun 2023 menetapkan beberapa tolok ukur industri, dengan 324 pedagang mencapai akun yang menguntungkan dan 10 pedagang terbaik mencatat rata-rata keuntungan sebesar 3.472,91%. Pemenang berhasil mendapatkan keuntungan sebesar 11.630,98% yang luar biasa hanya dalam 30 hari, menunjukkan potensi perdagangan berbasis keterampilan di lingkungan yang kompetitif.





Tahun ini, MDTC II semakin berkembang—memungkinkan pedagang mengakses signal trading kelas profesional dan mereplikasi secara instan strategi berkinerja terbaik secara gratis melalui copy trading. Dengan menggabungkan kompetisi dan pembagian strategi waktu nyata serta copy trading bebas biaya, EBC menetapkan standar baru untuk transparansi dan aksesibilitas dalam trading.

Copy Trading Waktu Nyata: Mereplikasi Secara Otomatis Strategi Pedagang Teratas

Meningkatnya perdagangan ritel telah mengubah pasar keuangan, tetapi banyak pedagang yang sulit mengakses lingkungan pembelajaran yang transparan dan terstruktur yang memungkinkan mereka mengembangkan keterampilan nyata. MDTC II dirancang untuk menjembatani kesenjangan ini—memberi pedagang peluang unik untuk mengoptimalkan strategi mereka dengan secara aktif terlibat dengan pedagang berkinerja terbaik melalui copy trading waktu nyata.

Tidak seperti kontes tradisional yang memberikan imbalan bagi spekulasi risiko tinggi, MDTC II mengenalkan ekosistem pembagian strategi terbuka saat pedagang dapat menganalisis, melacak, dan mereplikasi perdagangan peserta yang memimpin secara instan secara gratis. Hal ini menyeimbangkan tingkat persaingan, sehingga pedagang pemula dan berpengalaman dapat memperoleh manfaat dari wawasan kolektif sekaligus mempertahankan pengendalian individu atas perdagangan mereka.

“Saat Anda merupakan perusahaan berkembang, Anda bertujuan menciptakan acara yang benar-benar mencerminkan nilai dan minat Anda—MDTC milik kita. Kami hadir untuk menjadi cahaya di industri, membuktikan bahwa pedagang dapat sukses; pedagang dapat sukses di perdagangan, hal ini membutuhkan pendidikan dan keberanian, dan tidak hanya untuk kaum 1%. Inilah keindahan nyata MDTC—setiap peserta harus menunjukkan riwayat perdagangan mereka, menunjukkan kepada dunia hal yang mereka lakukan. Semua orang dapat login dan melihatnya, Anda dapat melihat sendiri perdagangan yang dilakukan pemenang.



“Di EBC, kami tidak mengukur hal ini (atau aktivitas apa pun) dengan jumlah pendaftaran atau deposit yang kami dapatkan—kami mengukurnya dengan percakapan yang kita buat. Dengan iterasi kedua ini, kami mengenalkan lebih banyak alat bantu perdagangan dan meningkatkan fitur, aspek utama kami lainnya yang membanggakan, karena di EBC 'sempurna' tidaklah cukup,” ucap Samuel Hertz, Direktur Operasi EBC Financial Group.

Hadiah sebesar $1 Juta dan Pengalaman VIP di FC Barcelona Sekali Seumur Hidup

Inti dari MDTC II adalah salah satu hadiah terbesar di industri—akun perdagangan sebesar $1 juta—yang dirancang untuk menghadiahi keterampilan, kedisiplinan, dan eksekusi strategi. Alih-alih pembayaran tunai satu kali, hadiah utama memberikan peluang unik bagi pemenang untuk mengelola modal yang signifikan sekaligus mempertahankan 100% keuntungan mereka, dengan kerugian maksimum yang diizinkan sebesar $200.000. Selain itu, pemenang dapat memilih hadiah uang tunai sebesar $200.000.

MDTC II terstruktur menjadi dua kategori guna memastikan aksesibilitas dan kompetisi yang adil. Kategori Rising Star terbuka untuk pedagang dengan saldo minimum sebesar $500, yang diurutkan berdasarkan tingkat keuntungan, sehingga memberikan peluang bagi mereka yang ingin mengasah kemampuan dalam lingkungan yang terstruktur.

Untuk pedagang yang lebih berpengalaman, kategori Dream Squad dirancang bagi peserta dengan saldo antara $10.000 dan $200.000, yang diurutkan berdasarkan laba bersih. Kategori ini mengakui pedagang yang dapat menavigasi kondisi pasar secara efektif sembari mengelola modal yang lebih besar.

Selain hadiah finansial, pedagang teratas akan memperoleh pengakuan industri dan pengalaman sekali seumur hidup di Museum FC Barcelona. Dalam upacara penghargaan eksklusif, pemenang akan mengikuti perayaan di rumah salah satu klub multicabang olahraga terbaik di dunia—menjembatani kesenjangan antara perdagangan dan performa elite di kancah olahraga profesional.





"Bagi EBC Financial Group, Million Dollar Trading Challenge merupakan cara luar biasa bagi pedagang baru dan kawakan untuk dilibatkan dalam acara langsung. Ajang ini memungkinkan klien melihat pedagang dari segala jenjang berinteraksi dengan kondisi pasar langsung, melihat secara langsung perdagangan yang dilaksanakan oleh semua peserta, dan memberi pedagang baru perubahan yang dapat diikuti dan dipelajari dari mereka yang lebih berpengalaman, dengan cara yang sesuai dengan gaya berdagang mereka.

"Peluang untuk menyaksikan, mempelajari, dan berkembang dalam lingkungan yang sepenuhnya transparan ini sangat berharga, dan merupakan cara yang sangat baik untuk mendorong pedagang baru memahami strategi yang efektif, waktu untuk menerapkan strategi tersebut, dan alasannya. Perdagangan yang tidak berhasil memberikan pelajaran yang sama berharganya dengan perdagangan yang berhasil,” ucap David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd.

Memaksimalkan Peluang melalui Manajemen Komunitas dan Platform Perdagangan Mutakhir

Untuk semakin mendorong partisipasi komunitas, MDTC II memperkenalkan Program Rujukan yang disempurnakan, yang menawarkan kepada peserta imbalan hingga $300 per rujukan yang berhasil, tanpa batasan jumlah rujukan. Prakarsa ini mendorong partisipasi komunitas yang lebih besar, sehingga pedagang dapat memperluas jaringan sekaligus meraup keuntungan dari kompetisi tersebut.

Dengan fokus untuk mendorong inovasi di pasar keuangan, MDTC II memperluas peluang perdagangan dengan mengintegrasikan Contracts for Difference (CFD) untuk saham AS ke dalam kompetisi untuk yang pertama kalinya. Saham AS membentuk lebih dari 65% kapitalisasi pasar global, menjadikannya sebagai salah satu aset paling likuid dan dinamis di seluruh industri. Penambahan ini memungkinkan peserta untuk mengakses beberapa perusahaan paling berpengaruh di dunia, menyediakan peluang baru untuk menavigasi pasar yang dinamis dan bergerak cepat.

Kompetisi ini berlangsung di platform MT4 dan MT5 yang terdepan di industri, yang memungkinkan peserta memperdagangkan Valas, Komoditas, Indeks, dan CFD Saham AS dengan alat charting canggih, strategi otomatis, dan eksekusi secara waktu nyata. Dengan menggabungkan kelas aset yang beragam, teknologi mutakhir, dan akses pasar luas, MDTC II terus merombak lanskap perdagangan kompetitif.

Menyempurnakan Pengalaman Kontes: Warisan MDTC 2023

Million Dollar Trading Challenge yang pertama di tahun 2023 menunjukkan tingkat partisipasi yang besar, dengan pedagang yang melakukan 431.827 perdagangan dan menghasilkan laba total sebesar $1.096.718,57. Acara ini menyoroti minat yang kian berkembang akan kompetisi perdagangan terstruktur dan peran copy trading dalam meningkatkan aksesibilitas bagi pedagang di berbagai tingkat keterampilan.





Keterlibatan komunitas merupakan aspek penting dari tantangan ini, dengan banyak peserta memanfaatkan fitur copy trading untuk melacak dan mereplikasi strategi yang berhasil. Hasilnya menekankan potensi pembentukan hasil perdagangan melalui wawasan pasar bersama.

Dengan MDTC II, kompetisi terus berkembang, menggabungkan wawasan lampau sekaligus mempertahankan fokus pada transparansi, pengembangan strategi, dan keterlibatan pedagang.

Untuk informasi selengkapnya dan menjadi bagian dari perjalanan yang membentuk kembali kemungkinan dalam pasar keuangan, kunjungi https://www.ebc.com/million-dollar-challenge-2 .

Tentang EBC Financial Group

Didirikan di distrik keuangan terkemuka London, EBC Financial Group (EBC) terkenal akan keahliannya di bidang broker keuangan dan pengelolaan aset. Dengan kantor yang terletak strategis di pusat keuangan terkemuka—termasuk London, Sydney, Hong Kong, Singapura, Kepulauan Cayman, Bangkok, Limassol, dan pasar berkembang di Amerika Latin, Asia, dan Afrika—EBC memudahkan investor ritel, profesional, dan institusional untuk mengakses berbagai peluang pasar dan perdagangan di tingkat global, termasuk mata uang, komoditas, saham, dan indeks.

Diakui melalui banyak penghargaan, EBC berkomitmen untuk menjunjung standar etika dan semua anak perusahaan ini berlisensi dan diatur dalam yurisdiksinya masing-masing. EBC Financial Group (UK) Limited diatur oleh Financial Conduct Authority (FCA) Inggris Raya; EBC Financial Group (Cayman) Limited diatur oleh Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, dan EBC Asset Management Pty Ltd diatur oleh Australia's Securities and Investments Commission (ASIC).

Bagian terpenting di EBC adalah tim veteran industri yang berpengalaman selama lebih dari 40 tahun dalam lembaga keuangan besar. Kami telah mengarungi berbagai siklus ekonomi penting, dari Perjanjian Plaza dan krisis franc Swiss pada tahun 2015 hingga pergolakan pasar akibat pandemi COVID-19. Kami memupuk budaya yang mengutamakan integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien, dengan memastikan setiap hubungan investor benar-benar diperlakukan sebagaimana mestinya.

Sebagai Mitra Resmi Valuta Asing FC Barcelona, EBC menawarkan layanan spesialisasi di seluruh Asia, Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. Melalui kemitraannya dengan UN Foundation dan kampanye akar rumput terbesar di dunia, United to Beat Malaria, perusahaan ini berkontribusi terhadap beragam prakarsa kesehatan global. EBC juga mendukung seri interaksi publik 'What Economists Really Do' dari Departemen Ekonomi Universitas Oxford, yang bertujuan untuk menyajikan penjelasan yang mudah tentang ekonomi dan penerapannya hingga tantangan masyarakat yang besar dalam rangka meningkatkan pemahaman dan dialog publik.

