EBCファイナンシャルグループ (EBC Financial Group)、賞金100万米ドル (約1億4,789万円) のミリオンダラー・トレーディングチャレンジ (Million Dollar Trading Challenge) 第2回大会を開催

ロンドン発 , March 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 金融仲介のグローバルリーダーであるEBCファイナンシャルグループ (EBC) は、業界における体系的で透明性の高い取引機会への需要が引き続き高まる中、世界最大級であり、スキルベースのトレーディングコンペティションのグローバルベンチマークとなるミリオンダラー・トレーディングチャレンジ (MDTC) 第2回大会の開催を発表した。





2025年版MDTCは、市場の変動性が高まる中で、トレーダーがより高い信頼性と実証済みの戦略へのアクセスを求める時期に開催される。 2025年3月1日から5月30日まで、世界中の数千人のトレーダーが、リアルタイムの戦略共有と手数料無料のコピー取引を統合した本チャレンジに参加し、100万米ドル (約1億4,789万円) の取引アカウントを競い合い、これにより、競争型トレーディングの新たな基準が確立される。

史上初めて、トップトレーダーがFCバルセロナミュージアム (FC Barcelona Museum) (バルサ・イマーシブ・ツアー (Barça Immersive Tour)) で開催される特別な表彰式に招待され、世界的なトレーディングイベントがサッカー界で最も権威ある機関の一つに認められる歴史的瞬間となる。 このパートナーシップは、金融市場とトップレベルのスポーツとの融合が進んでいることを示しており、トレーディングが世界クラスのアスリートと同様に高度なスキル、精密さ、規律を要求される職業であることを強調している。

2023年に開催された初回のMDTCでは、業界の複数の新たな指標が確立され、324人のトレーダーが利益を上げたアカウントを達成し、トップ10のトレーダーは平均3,472.91%のリターンを記録した。 優勝者はわずか30日間で驚異的な11,630.98%のリターンを達成し、競争環境におけるスキル主導型トレーディングの可能性を示した。





今年のMDTC IIはさらに進化し、トレーダーはプロフェッショナルレベルの取引シグナルにアクセスし、コピー取引を通じてトップトレーダーの優れた戦略を無料で即座に再現できるようになる。 競争にリアルタイムの戦略共有と手数料無料のコピー取引を組み合わせることで、EBCはトレーディングの透明性とアクセスのしやすさにおける新たな基準を確立している。

リアルタイム・コピー取引:トップトレーダーの戦略を自動で再現

リテールトレーディングの台頭は金融市場を変革してきたが、多くのトレーダーはいまだに透明性が高く体系的な学習環境へアクセスできず、本物のスキルを習得する機会を得られていない。 MDTC IIはこのギャップを埋めるために設計されており、トレーダーがリアルタイムのコピー取引を通じてトップトレーダーと積極的に関わりながら、自らの戦略を磨く貴重な機会を提供する。

従来のコンテストが高リスクの投機を奨励するのとは異なり、MDTC IIはオープンな戦略共有エコシステムを導入し、トレーダーが主要な参加者の取引を分析・追跡し、無料で即座に再現できる環境を提供する。 これにより競争の公平性が保たれ、初心者から経験豊富なトレーダーまでが、それぞれの取引の主導権を維持しながら、集団的な知見から利益を得ることが可能となる。

「成長する企業として、自社の価値観と情熱を真に反映するイベントを創り出したいと考えるものです。MDTCはまさにそれを体現しています。 私たちは業界の灯となり、トレーダーが成功できることを証明するためにここにいます。トレーダーは取引で成功できるのです。それには教育と粘り強さが必要であり、決してごく一部の人だけのものではありません。 それこそがMDTCの本当の魅力です。すべての参加者が自身の取引履歴を公開し、自分が何をしているのかを世界に示さなければなりません。 誰でもログインして確認でき、勝者がどのように取引しているのかを自分の目で確かめることができます。



EBCでは、このイベント (またはその他の活動) を登録者数や入金額で評価するのではなく、どれだけの対話を生み出せるかで評価します。今回の第2回大会では、より多くの取引ツールと強化された機能を導入し、これも私たちが誇りに思う重要な要素です。なぜなら、EBCでは『完璧』では決して満足しないからです」とEBCファイナンシャルグループのオペレーションディレクター、サミュエル・ハーツ (Samuel Hertz) は述べている。

賞金100万米ドル (約1億4,789万円) と一生に一度のFCバルセロナVIP体験

MDTC IIの中心には、業界最大級の賞金の一つである100万米ドル (約1億4,789万円) の取引アカウントがあり、スキル、規律、戦略の実行能力を評価するために設計されている。 単なる一括現金支払いではなく、優勝者には大規模な資本を運用しながら利益の100%を保持できるユニークな機会が与えられ、最大損失額は20万米ドル (約2,957万円) に制限される。 また、優勝者は代わりに20万米ドル (約2,957万円) の現金賞を選択することも可能である。

MDTC IIは、誰もが参加しやすく、公平な競争を確保するために、2つのカテゴリーに分けて構成されている。 ライジング・スター (Rising Stars) カテゴリーは、最低残高500米ドル (約73,922円) のトレーダーを対象とし、利益率に基づいてランキングが決定され、体系的な環境でスキルを磨きたいトレーダーに機会を提供する。

より経験豊富なトレーダー向けに設計されたドリーム・スクワッド (Dream Squad) カテゴリーは、1万米ドル (約147万円) から20万米ドル (約2,957万円) の残高を持つ参加者を対象とし、純利益に基づいて順位が決まる。 このカテゴリーでは、市場環境を効果的に乗り越えながら、大規模な資本を管理できるトレーダーを評価する。

金銭的な報酬を超えて、トップトレーダーには業界での評価と、FCバルセロナミュージアムでの一生に一度の体験が与えられる。 特別表彰式では、世界屈指の総合スポーツクラブの本拠地で勝者が称えられ、トレーディングとプロスポーツにおけるエリートパフォーマンスの架け橋となる。





「EBCファイナンシャルグループにとって、ミリオンダラー・トレーディングチャレンジは、新人トレーダーも経験豊富なトレーダーもリアルタイムのイベントに参加できる素晴らしい機会です。 このコンテストを通じて、クライアントはあらゆるレベルのトレーダーが実際の市場環境で取引に臨む様子をリアルタイムで確認でき、すべての参加者が実行した取引をリアルタイムで見ることができます。また、成長途中のトレーダーがより経験豊富なトレーダーをフォローし、学ぶ機会を得られるようになっており、それぞれの取引スタイルに適した形で学習できます。

このような完全に透明な環境で観察し、学び、スキルを磨く機会は非常に貴重であり、新人トレーダーがどの戦略が、いつ、なぜ有効なのかを理解するための優れた方法です。 成功した取引と同様に、うまくいかなかった取引もまた重要な学びとなります」とEBCファイナンシャルグループ (UK) Ltd.のCEO、デイビッド・バレット (David Barrett) は述べている。

コミュニティ管理と最先端の取引プラットフォームを通じた機会の最大化

コミュニティの参加をさらに促進するため、MDTC IIでは強化された紹介プログラムを導入し、成功した紹介1件につき最大300米ドル (約44,376円) を提供し、紹介数の上限は設けていない。 この取り組みにより、より多くのトレーダーがコミュニティに参加し、ネットワークを広げながらコンペティションのメリットを享受できるようになる。

金融市場におけるイノベーションを推進することを目的に、MDTC IIでは初めて米国株の差金決済取引 (CFD) を競技に統合し、取引機会を拡大している。 米国株は世界市場の時価総額の65%以上を占めており、業界を問わず最も流動性が高く、ダイナミックな資産の一つとなっている。 この追加により、参加者は世界で最も影響力のある企業にアクセスできるようになり、変動の激しい市場や急速に動く相場を乗り越える新たな機会が提供される。

本コンペティションは、業界をリードするMT4およびMT5プラットフォーム上で開催され、参加者は高度なチャートツール、自動取引戦略、リアルタイムの注文執行を活用しながら、外国為替、コモディティ、指数、米国株のCFDを取引できる。 多様な資産クラス、最先端技術、拡大した市場アクセスを組み合わせることで、MDTC IIは競争型トレーディングのあり方を引き続き再定義している。

コンテスト体験の進化:MDTC 2023の遺産

2023年に開催された初回のミリオンダラー・トレーディングチャレンジでは、多くのトレーダーが参加し、合計431,827件の取引が実行され、総利益は1,096,718.57米ドル (約1億6,225万円) に達した。 このイベントは、体系的なトレーディングコンペティションへの関心の高まりと、さまざまな経験レベルのトレーダーにとってコピー取引がアクセス向上に果たす役割を浮き彫りにした。





コミュニティの参加も本コンテストの重要な要素であり、多くの参加者がコピー取引機能を活用し、成功した戦略を追跡・再現した。 この結果は、市場に関する知見を共有することが取引成果に影響を与える可能性があることを示した。

MDTC IIでは、これまでの知見を取り入れながら、透明性、戦略の構築、トレーダーの参加を重視し、コンペティションの進化を続けている。

詳細情報および金融市場の新たな可能性を切り拓くこの挑戦に参加するには、 https://www.ebc.com/million-dollar-challenge-2 を参照されたい。

EBCファイナンシャルグループについて

ロンドンの名高い金融街で設立されたEBCファイナンシャルグループ (EBC) は、金融仲介業務および資産運用の専門知識で広く知られている。 EBCは、ロンドン、シドニー、香港、シンガポール、ケイマン諸島、バンコク、リマソールをはじめ、中南米、アジア、アフリカの新興市場など、主要な金融拠点にオフィスを構え、個人投資家、プロ投資家、機関投資家が、通貨、コモディティ、株式、指数など、幅広いグローバル市場や取引機会にアクセスすることを可能にしている。

複数の受賞歴のあるEBCは、倫理基準の遵守を徹底しており、その子会社は各法域において認可・規制を受けている。 EBCファイナンシャルグループ (英国) (EBC Financial Group (UK) Limited) は英国金融行動監視機構 (Financial Conduct Authority: FCA) によって、EBCファイナンシャルグループ (ケイマン諸島) (EBC Financial Group (Cayman) Limited) は、ケイマン諸島金融管理局 (Cayman Islands Monetary Authority: CIMA) によって、EBCファイナンシャルグループ (オーストラリア) (EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd) およびEBCアセットマネジメント(EBC Asset Management Pty Ltd) はオーストラリアの証券投資委員会 (Australia's Securities and Investments Commission: ASIC) によって規制されている。

EBCの中核を担うのは、主要な金融機関で40年以上の経験を持つ業界のベテランチームである。 プラザ合意や2015年のスイスフラン危機、新型コロナウイルスのパンデミックによる市場混乱といった主要な経済サイクルを乗り越えてきた実績を持つ。 EBCは、誠実さ、敬意、顧客資産の安全性を最優先する企業文化を育み、すべての投資家との関係を最大限の真剣さをもって取り扱うことを徹底している。

FCバルセロナの公式外国為替パートナーとして、EBCはアジア、中南米、中東、アフリカ、オセアニアにわたり専門的なサービスを提供している。 国連財団 (UN Foundation) および世界最大の草の根キャンペーンであるユナイテッド・トゥ・ビート・マラリア (United to Beat Malaria) とのパートナーシップを通じ、EBCはグローバルな健康支援活動に貢献している。 また、オックスフォード大学経済学部が主催する公開シリーズ「経済学者が実際に行っていること (What Economists Really Do)」を支援し、経済学とその主要な社会課題への応用を解明することで、より広範な一般市民の理解と対話を促進している。

https://www.ebc.com/

