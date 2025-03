EBC Financial Group Melancarkan Million Dollar Trading Challenge Kedua dengan Hadiah USD $1 Juta

LONDON, March 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC), peneraju global dalam pembrokeran kewangan, mengumumkan Million Dollar Trading Challenge (MDTC) utamanya yang kembali untuk edisi kedua, salah satu penanda aras terbesar di dunia dan global untuk pertandingan perdagangan berasaskan kemahiran, memandangkan permintaan industri untuk peluang perdagangan yang berstruktur dan telus semakin terus berkembang.





MDTC edisi 2025 tiba pada masa ketika pedagang mencari akauntabiliti yang lebih besar dan akses kepada strategi yang terbukti di tengah-tengah pasaran yang semakin tidak menentu. Dari 1 Mac hingga 30 Mei 2025, beribu-ribu pedagang di seluruh dunia akan bersaing untuk memenangi akaun dagangan bernilai $1 juta dalam cabaran yang menyepadukan perkongsian strategi masa nyata dan perdagangan salinan sifar yuran, menetapkan standard baharu untuk perdagangan kompetitif.

Buat pertama kalinya, kami akan menjemput pedagang terkemuka ke majlis anugerah eksklusif di Muzium FC Barcelona (Barça Immersive Tour), menandakan detik bersejarah sementara acara perdagangan global ini diiktiraf dalam salah satu institusi bola sepak yang paling berprestij. Kerjasama tersebut mencerminkan penumpuan yang semakin meningkat antara pasaran kewangan dengan sukan elit, mengukuhkan perdagangan sebagai profesion yang menuntut tahap kemahiran, ketepatan dan disiplin yang sama seperti olahragawan bertaraf dunia.

MDTC yang julung kali diadakan pada tahun 2023 menetapkan pelbagai penanda aras industri, dengan 324 pedagang mencapai akaun yang menguntungkan dan 10 pedagang teratas mencatatkan purata pulangan sebanyak 3,472.91%. Juara MDTC masa itu mencapai pulangan sebanyak 11,630.98% yang luar biasa dalam tempoh 30 hari sahaja, menunjukkan potensi perdagangan dipacu kemahiran dalam persekitaran yang kompetitif.





Tahun ini, MDTC II melangkah lebih jauh lagi, membolehkan pedagang mengakses isyarat dagangan profesional dan menyalin strategi berprestasi tinggi dengan serta-merta secara percuma melalui perdagangan salinan. Melalui penggabungan persaingan dengan perkongsian strategi masa nyata dan perdagangan sifar yuran, EBC menetapkan standard baharu untuk ketelusan dan kebolehaksesan perdagangan.

Perdagangan Salinan Masa Nyata: Meniru Strategi Pedagang Terkemuka Secara Automatik

Peningkatan perdagangan runcit telah mengubah pasaran kewangan, namun ramai pedagang menghadapi kesukaran mengakses persekitaran pembelajaran yang telus dan berstruktur yang membolehkan mereka mengembangkan kemahiran sebenar. MDTC II direka bentuk untuk merapatkan jurang ini—memberikan peluang unik kepada pedagang untuk memperhalusi strategi mereka melalui penglibatan secara aktif dengan pedagang berprestasi tinggi melalui perdagangan salinan masa nyata.

Tidak seperti pertandingan tradisional yang memberikan ganjaran kepada spekulasi berisiko tinggi, MDTC II memperkenalkan ekosistem perkongsian strategi yang terbuka yang membolehkan pedagang menganalisis, menjejaki dan meniru perdagangan peserta terkemuka dengan serta-merta tanpa sebarang kos. Ini memberikan peluang yang sama kepada semua, membolehkan pedagang baharu dan yang berpengalaman mendapat manfaat daripada cerapan kolektif sambil mengekalkan kawalan individu terhadap perdagangan mereka.

“Apabila anda sebuah syarikat yang sedang berkembang, anda berhasrat untuk mencipta acara yang benar-benar mencerminkan nilai dan semangat anda—MDTC merupakan acara tersebut. Kami berada di sini dengan hasrat untuk menjadi cahaya dalam industri, membuktikan bahawa pedagang boleh berjaya; pedagang boleh berjaya dalam perdagangan. Ini memerlukan pendidikan dan ketabahan dan bukan semata-mata untuk 1% sahaja. Itulah keindahan sebenar MDTC apabila setiap peserta mesti menunjukkan sejarah perdagangan mereka, menunjukkan kepada dunia perkara yang mereka lakukan. Sesiapa sahaja boleh log masuk dan melihat. Anda boleh melihat sendiri apa yang diperdagangkan oleh pemenang.



“Di EBC, kami tidak mengukur ini (atau sebarang aktiviti) berdasarkan bilangan pendaftaran atau deposit yang diterima—kami mengukurnya berdasarkan perbualan yang kami cipta. Dengan lelaran kedua ini, kami memperkenalkan lebih banyak alat perdagangan dan ciri yang dipertingkatkan, satu lagi aspek utama yang kami semua berasa bangga kerana di EBC, ‘sempurna’ tidak pernah mencukupi,” kata Samuel Hertz, Pengarah Operasi di EBC Financial Group.

Hadiah $1 Juta dan Pengalaman VIP FC Barcelona Sekali dalam Seumur Hidup

MDTC II menawarkan salah satu hadiah terbesar dalam industri iaitu akaun perdagangan bernilai $1 juta yang direka bentuk untuk memberikan ganjaran kepada kemahiran, disiplin dan pelaksanaan strategi. Daripada pembayaran tunai sekali sahaja, hadiah utama memberikan peluang unik kepada pemenang untuk menguruskan modal yang besar sambil mengekalkan 100% daripada keuntungan mereka, dengan kerugian maksimum yang dibenarkan sebanyak $200,000. Sebagai alternatif, pemenang boleh memilih hadiah wang tunai bernilai $200,000.

MDTC II dibahagikan kepada dua kategori untuk memastikan kebolehaksesan dan persaingan yang adil. Kategori Rising Stars terbuka kepada pedagang dengan baki minimum $500, ditarafkan mengikut kadar keuntungan. Kategori ini memberikan peluang kepada pedagang yang ingin memperhalusi kemahiran mereka dalam persekitaran yang berstruktur.

Bagi pedagang yang lebih berpengalaman, kategori Dream Squad direka bentuk untuk peserta dengan baki antara $10,000 hingga $200,000, disenaraikan mengikut keuntungan bersih. Kategori ini mengiktiraf pedagang yang boleh menavigasi keadaan pasaran dengan berkesan sambil menguruskan modal yang lebih besar.

Di luar ganjaran kewangan, pedagang terkemuka akan mendapat pengiktirafan industri dan pengalaman sekali dalam seumur hidup di Muzium FC Barcelona. Dalam majlis anugerah eksklusif, pemenang akan diraikan di rumah salah satu kelab berbilang sukan yang terhebat di dunia, merapatkan jurang antara perdagangan dan prestasi elit dalam sukan profesional.





“Bagi EBC Financial Group, Million Dollar Trading Challenge merupakan cara yang hebat untuk pedagang baharu dan mereka yang berpengalaman melibatkan diri dalam acara masa nyata. Ia membolehkan pelanggan melihat pedagang dari semua peringkat melibatkan diri dengan keadaan pasaran secara langsung, melihat perdagangan masa nyata yang dilaksanakan oleh semua peserta serta memberikan peluang kepada pedagang yang baru muncul untuk mengikuti perubahan dan belajar daripada mereka yang lebih berpengalaman, menggunakan cara yang sesuai dengan gaya perdagangan sendiri.

“Peluang untuk menyaksikan, belajar dan berkembang dalam persekitaran yang telus sepenuhnya adalah tidak ternilai dan cara terbaik untuk menggalakkan pedagang baharu memahami tentang strategi yang berkesan, masa dan sebab. Perdagangan yang tidak berkesan turut memberikan pengajaran yang sama pentingnya seperti perdagangan yang berkesan,” kata David Barrett, Ketua Pegawai Eksekutif EBC Financial Group (UK) Ltd.

Memaksimumkan Peluang melalui Pengurusan Komuniti dan Platform Perdagangan Termaju

Untuk menggalakkan lagi penyertaan komuniti, MDTC II memperkenalkan Program Rujukan yang dipertingkatkan, menawarkan peserta hingga $300 bagi setiap rujukan yang berjaya, tanpa had bilangan rujukan. Inisiatif ini menggalakkan penyertaan komuniti yang lebih besar, membolehkan pedagang mengembangkan rangkaian mereka sambil mendapat manfaat daripada persaingan.

Dengan tumpuan untuk memacu inovasi dalam pasaran kewangan, MDTC II memperluaskan peluang dagangan dengan menyepadukan Kontrak untuk Perbezaan (CFD) pada saham AS ke dalam persaingan buat kali pertama. Saham AS menyumbang lebih 65% daripada permodalan pasaran global, menjadikannya antara aset paling cair dan dinamik merentasi industri. Penambahan ini membolehkan peserta mengakses beberapa syarikat paling berpengaruh di dunia, menyediakan peluang baharu untuk mengemudi pasaran yang tidak menentu dan bergerak pantas.

Pertandingan berlangsung pada platform MT4 dan MT5 yang menerajui industri, membolehkan peserta berdagang Forex, Komoditi, Indeks dan CFD Saham AS dengan alat carta termaju, strategi automatik dan pelaksanaan masa nyata. Dengan menggabungkan pelbagai kelas aset, teknologi canggih dan akses pasaran yang diperluaskan, MDTC II terus mentakrifkan semula landskap perdagangan kompetitif.

Memperhalusi Pengalaman Pertandingan: Legasi MDTC 2023

Million Dollar Trading Challenge pertama pada tahun 2023 menyaksikan penyertaan yang kukuh, dengan pedagang melaksanakan 431,827 dagangan dan menjana jumlah keuntungan sebanyak $1,096,718.57. Acara tersebut menyerlahkan minat yang semakin meningkat dalam pertandingan perdagangan berstruktur dan peranan perdagangan salinan dalam meningkatkan kebolehaksesan untuk pedagang pada tahap pengalaman yang berbeza.





Penglibatan komuniti merupakan aspek utama cabaran, apabila ramai peserta memanfaatkan ciri perdagangan salinan untuk menjejaki dan meniru strategi yang berjaya. Hasilnya menggariskan potensi untuk perkongsian cerapan pasaran untuk membentuk hasil perdagangan.

Dengan MDTC II, persaingan terus berkembang, menggabungkan cerapan terdahulu sambil mengekalkan fokus pada ketelusan, pembangunan strategi dan penglibatan pedagang.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut dan menjadi sebahagian daripada perjalanan yang membentuk semula perkara yang mungkin dalam pasaran kewangan, layari https://www.ebc.com/million-dollar-challenge-2.

Perihal EBC Financial Group

Diasaskan di daerah kewangan yang dihormati di London, EBC Financial Group (EBC) terkenal dengan perkhidmatannya dalam pembrokeran kewangan dan pengurusan aset. Dengan pejabat di hab kewangan utama termasuk London, Sydney, Hong Kong, Singapura, Kepulauan Cayman, Bangkok, Limassol dan pasaran baru muncul di Amerika Latin, Asia dan Afrika, EBC membolehkan pelabur runcit, profesional dan institusi mengakses pelbagai pasaran global dan peluang perdagangan, termasuk mata wang, komoditi, saham dan indeks.

Diiktiraf dengan pelbagai anugerah, EBC komited untuk mendukung piawaian etika dan anak-anak syarikat ini dilesenkan dan dikawal selia dalam bidang kuasa masing-masing. EBC Financial Group (UK) Limited dikawal selia oleh Financial Conduct Authority (FCA) UK, EBC Financial Group (Cayman) Limited dikawal selia oleh Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd dan EBC Asset Management Pty Ltd dikawal selia oleh Australia's Securities and Investments Commission (ASIC).

Teras EBC adalah profesional berpengalaman dengan lebih 40 tahun pengalaman yang mendalam dalam institusi kewangan utama. EBC telah mengharungi kitaran ekonomi utama dari Plaza Accord dan krisis franc Swiss 2015 hingga pergolakan pasaran akibat pandemik COVID-19. Kami memupuk budaya yang integriti, rasa hormat dan keselamatan aset pelanggan adalah yang terpenting, memastikan setiap hubungan pelabur dikendalikan dengan kesungguhan yang sewajarnya.

Sebagai Rakan Kongsi Pertukaran Asing Rasmi FC Barcelona, EBC menawarkan perkhidmatan khusus di rantau seperti Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika dan Oceania. EBC menyumbang kepada inisiatif kesihatan global melalui perkongsian syarikat dengan Yayasan PBB dan kempen akar umbi terbesar dunia, United to Beat Malaria. EBC juga menyokong siri penglibatan awam 'What Economists Really Do' oleh Jabatan Ekonomi Universiti Oxford, membantu menyahmistifikasi ekonomi dan aplikasinya kepada cabaran utama masyarakat, memupuk pemahaman dan dialog awam yang lebih luas.

